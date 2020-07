Chus Trujillo: "El San Fernando cuenta con una plantilla magnífica"

Después de vencer al CD Marino en las semifinales del 'playoff' a Segunda División B (0-1), el Tamaraceite se prepara para la final contra la UD San Fernando de este próximo sábado [25 de julio], a partir de las 11:00 horas.

La promoción comienza con sorpresa: cae el campeón

Saber más

En el partido que se disputará de nuevo en el recinto de La Frontera, el equipo dirigido por Chus Trujillo tiene una nueva oportunidad para lograr el ansiado ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

El técnico del Tamaraceite comentó que frente al Marino vio a sus jugadores "serios, con muchísima personalidad para jugar a lo que saben". A raíz del trabajo realizado, explicó que después del encuentro notó a sus jugadores "exhaustos por el esfuerzo, pero felices y contentos".

La semifinal del 'playoff' fue el primer partido del equipo después de varios meses sin jugar a raíz de la pandemia del covid-19. El técnico grancanario se mostró sorprendido por el gran rendimiento de los suyos: "me sorprendieron porque no habíamos jugado amistosos frente a ningún rival que no fuésemos nosotros mismos y dimos una respuesta fantástica ante un equipo que, al fin y al cabo, era el campeón".

Para el preparador del Juan Guedes, el Marino era un rival "magnífico" y que exigió "muchísimo".

La pasada campaña el Tamaraceite se quedó a las puertas del ascenso, que se le escapó en el tiempo de alargue frente al SCR Peña Deportiva. Trujillo cree que su equipo ha "aprendido la lección" y es consciente de que "hasta que no pita el árbitro, nada está terminado".

Tras su victoria frente al Marino, Trujillo se quedó en El Hierro para ver el otro choque de los 'playoff' exprés: la goleada del San Fernando al Tenisca (0-4). Preguntado sobre su rival en la final, el entrenador del Tamaraceite declaró que cuentan con una "magnífica plantilla con jugadores de mucho éxito como Pablo o Fuli (que se perdió el encuentro por sanción), además de futbolistas que hasta hace nada estaban en el extranjero, como Maikel".

También tuvo palabras de elogio hacia el técnico rival, su amigo Mingo Oramas, al que definió como un entrenador "magnífico".

Uno de los temas del pasado fin de semana fue la polémica sobre el protocolo de la Federación Canaria de Fútbol en el estadio de La Frontera. El 'play-off' canario fue el primer partido en España con asistencia de público tras el regreso del fútbol. Aunque se aseguró que se cumpliría la distancia de seguridad en la grada (dónde sólo se permitió acceder a menos de la mitad de aficionados) y se exigiría llevar la mascarilla, hubo quejas sobre el incumplimiento del protocolo. Posteriormente, la Federación desmintió esto mediante un vídeo y aseguró que se adoptaron todas las medidas.

Sobre este tema, Trujillo admite que era "escéptico" cuando supo que habría público. "Me parecía una temeridad", declaró. Sin embargo, el entrenador grancanario contó que el sábado notó un control "exhaustivo". "Las medidas de seguridad fueron férreas", aseguró.

De hecho, el técnico del Tamaraceite afirmó que las medidas eran tan estrictas que la organización no dejó que el presidente del club bajara al vestuario para arengar y ayudar. Trujillo relató que "no le permitieron bajar a la caseta porque era una zona libre de covid-19".

Al día siguiente pudo vivir como espectador las medidas y le parecieron las adecuadas. "Fueron estrictas. Todo el mundo respetó la distancia y hubo personal de Cruz Roja pasando constantemente para ver si la gente tenía la mascarilla. También pidieron una certificación antes de entrar al estadio", relató.

Trujillo concluyó que fue una organización "espectacular" y una prueba "perfecta a nivel nacional".