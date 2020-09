Víctor Román, campeón de España Sub23 en lanzamiento de jabalina

Víctor Román, atleta del Tenerife CajaCanarias, se convirtió este sábado, día 26, en el campeón de España de jabalina en la categoría Sub23, gracias a un lanzamiento de 63.28 metros, en el marco del campeonato nacional que tiene lugar este fin de semana en la pista de atletismo de San Pablo, Sevilla.

“Me siento como en una nube. Llevo un par de semanas sin poder entrenar por unas molestias en el ‘isquio’ y pensé que no llegaría bien a esta cita. He lanzado lo mejor que he podido y, al final, soy campeón de España. Esto es algo que siempre había querido alcanzar, porque siempre se me había resistido, ya he sido dos veces subcampeón de la categoría. Solo puedo afirmar que esto es un sueño”, compartía el atleta tras recoger por fin el anhelado oro de la competición.

“Ahora toca descansar, porque esta ha sido una temporada muy larga. No obstante, mi próximo objetivo será preparar el Campeonato de España absoluto de lanzamientos largos y, si todo va bien, el Campeonato nacional absoluto al aire libre de la próxima temporada. Asimismo, mi principal objetivo es seguir creciendo y mejorando día a día”, culmina.

Esta primera jornada del Campeonato de España Sub23 al aire libre dejó una segunda alegría para el representativo canario gracias al medio fondista Samuel Febles, que logró pasar a la final de los 800 metros lisos, tras quedar segundo de su semifinal (1:54.74).

No corrió con la misma suerte el velocista Aristote Mote, quinto en su serie y sin posibilidad de correr la gran final del 100 metros lisos. Tampoco fue el mejor día para Adrián Pérez Suárez, uno de los favoritos en la prueba de salto de pértiga, que no pudo superar un primer salto de 4.85 metros, quedándose sin marca en esta competición. Por su parte, Isabel Pacheco, la única representación femenina del Tenerife CajaCanarias en esta cita, entró en el ‘top10’ de las mejores saltadoras de longitud de España Sub23, gracias a un vuelo de 5.12 metros.