Aznocracia, plurilingüismo y el pa-trío de la bencina

Acabamos de pasar el meridiano del mes de septiembre y España no se ha desmoronado pese a seguir gobernada por un gobierno en funciones acusado de romper el Estado y la Constitución. Se inaugura parlamento.

Nadie propuso declarar el inglés lengua obligatoria en los parlamentos y municipios de toda España, por ser la usada por nuestro Gran Hermano. Pese a no ser obligatoria ni común en nuestra vida corriente y moliente no es menos verdad que en aspectos técnicos, económicos y hasta deportivos se usa y abusa del inglés.

Volviendo al Parlamento: resulta emocionante oír al socialista gallego José Ramón Besteiro inaugurar la sesión hablando su lengua materna, el gallego, y luego a los catalanes y vascos. Pero chocante, simpático y jocoso resultó un portavoz del PP, Borja Sémper, que habló en euskera para luego, al traducir al castellano, revelar que pedía el uso del idioma común: el español. Aquí se equivocó porque españoles son todos esos idiomas, como también lo es el castellano, que es el más común e inteligible por y para todos. La pepera ultraderechista Cayetana Álvarez de Toledo no aplaudió, disgustada. La nota extrema la dieron como siempre los de Vox abandonando el hemiciclo al mismo tiempo que depositaban su voto contra el uso plurilingüístico.

En cualquier caso la reforma exprés del reglamento de la Cámara Baja para el uso de lenguas cooficiales sumó una mayoría absoluta de 179 votos a favor, con 171 votos en contra del PP, VOX y UPN.

“Este es el templo de la palabra”, subrayó la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y la palabra, en España, se expresa en castellano, pero también en catalán, en euskera o en gallego. “La diversidad no va en detrimento de la unidad; la uniformidad no garantiza la cohesión”, alegó después Xosé Ramón Gómez Besteiro, diputado socialista por Lugo y ex líder del PSdeG, que agradeció la oportunidad de ser el primer parlamentario en poder utilizar en democracia su lengua materna, el gallego, para “normalizar en esta Cámara lo que ya es normal para millones de ciudadanos”. “Un día histórico”, repiten portavoces parlamentarios en este primer pleno de una legislatura plurilingüe.

Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Joseba Agirretxea (PNV) han intervenido a continuación en lengua materna, el euskera. “Los que se han marchado son los mismos que antes nos echaban de clase, nos multaban o nos metían en la cárcel por hablar euskera. Ahora se han ido ellos. Algo hemos avanzado”, irónicamente celebró Agirretxea, tras la escapada de los diputados de Vox.

¿Aznar? Latín, árabe, vasco y etimologías

Aznar es apellido de origen aragonés. Su etimología ha sido discutida por tener diversas raíces o posibilidades: del latín Asinarius, “el que cría o cuidador de asnos”; del árabe hisn arn, “fortaleza de fuego”; del vasco azenari, “zorro”, o del nombre germánico Ishenhard, “raza, carácter, duro”. Traducciones aplicables al excelentísimo Aznar.

José María Aznar además del castellano y del inglés habla catalán, algo que no le hizo sospechoso cuando gobernaba. Pero después de su último discurso televisado, calificado de incendiario y golpista, es de temer la perspectiva de que si resulta elegido Feijóo como presidente se implante un régimen de regresión paulatina de los derechos humanos, sean feministas, obreros o de las lenguas vascas, gallegas y catalanas.

El triunfo de la candidatura Feijóo supondría un nuevo ejercicio del poder llamado Aznocracia, basado en la desvergonzada mentira. Si se extendiese tendríamos una serie de aznócratas que gobernarían autocráticamente sobre España. Sería una aventura propia de Horror o de Ciencia-ficción, una ampliación centralista derechista de aquello que ya están haciendo en los municipios y regiones donde (junto con VOX) tienen mayoría y gobierno.

Pero alcanzar esos extremos supone haber ganado antes la elección de Investidura y las Elecciones posteriores.

Polvareda desinformativa

Se dice: de aquellos polvos vienen estos lodos. La mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos, e incluso de hechos aparentemente poco importantes. Por eso, el PP ha transmitido su mensaje apocalíptico por multitud de canales y medios propiedad de la oligarquía, vendiendo tal mensaje a quienes menos ingresos tienen. Al PP le es necesario presentar los impuestos como una confiscación a los pobres cuando en realidad es el dinero que iría destinado a su ayuda y a lo público, y el PP proclama que bajarán impuestos incluso a los que no los pagan por carecer de ingresos. Tras esa polvareda desinformativa ocultan el gran fraude fiscal que cometen a diario los plutócratas que exhiben la bandera nacional más grande y hablan de libertad cuando toda su vida política la han dedicado a privar de ella a la inmensa mayoría. Sí, la Díaz Ayuso y el PP/VOX hablan de Libertad cuando su quehacer político lo dedican a restringir las libertades de la mayoría del pueblo. Especialmente la Díaz Ayuso que era dirigente falangista cuando se pasó al puesto mejor pagado del PP. Esos son sus ideales.

Aznar ha pronunciado un discurso incendiario sobre la “autodestrucción” de España que nos recuerda su juventud franquista y antidemocrática.

El exlíder del PP José María Aznar dijo que “el secesionismo motorizado por el Partido Socialista, sea lo que sea hoy este partido, cree haber encontrado su momento, aquel que marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución”. En estos términos tremendistas, es Aznar el que dicta la orientación del PP atacando al Ejecutivo de Sánchez y la posibilidad de una amnistía. Es el dictador del PP

El santo pa-trío incendiario y su madonna

¿Es Feijoó un aprendiz de Trump como acusa Yolanda Díaz o más bien un seguidor de las directrices de Goebbels como hizo Franco y repitió Aznar?

Feijóo dijo: “La política de Sánchez es un auténtico fraude. También hacia aquellos que le votaron”. Así como aznocrático papagayo repetidor del Gran Jefe atacó Feijóo al presidente en funciones Sánchez.

El expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han participado en el Aula de Liderazgo que organizó el Instituto Atlántico. La charla, repleta de alabanzas de Aznar hacia la presidenta madrileña, estuvo llena de confesiones no esperadas.

Cuando Aznar aparece con esa actitud es inmediata la asociación de los tres hombres (Aznar, Feijóo y Abascal) con una mujer: Isabel Díaz Ayuso. Un trío masculino y una fémina. Y el posible trío incendiario machistoide con una Madonna nada virginal tienen connotaciones que van desde la comedia hasta la tragedia. Los peperos con el Abascal de VOX forman un trio masculino-machista: un Pa-Trío incendiario, donde lo patrio-tico se corta. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso que por llamarse Isabel se cree la Reina Católica. Los tres forman un trío de política incendiaria y nos recuerda al Trío de la Bencina, que está sin embargo en sus antípodas. El TRÍO DE LA BENCINA es una película musical alemana del año 1930 antes de la subida al poder de Hitler. El hispano trío superpatriota nos recuerda a la inversa la susodicha película ya que la música que les acompaña es una mezcla con pasajes de marcha militar y otros de marcha funeraria anunciando el entierro de la Constitución a manos de los malvados de izquierda.

El trío de la bencina (1930) supuso el triunfo de la comedia musical alemana alrededor del mundo. Tres compañeros de juerga, jóvenes e inmaduros, llevan una vida improductiva hasta que el crack de 1929 y la bancarrota les dejan en la cuneta de la vida, es decir a cero. Actualmente en este 2023 con la inflación elevándose, carestía de vida y vivienda cara y escasa tiene algo de similitud con entonces. (La comparación con el hispano trío incendiario debe ser a la inversa, es decir, no serán 3 jóvenes inmaduros, sino tres hombres machos nada jóvenes que están hundidos en la cuneta parlamentaria).

Los protagonistas fílmicos tampoco han dado golpe nunca, su vida ha sido inútil y ociosa. Finalmente encuentran una solución, abrir una gasolinera que atienden por turnos. Willy, Kurt y Hans están arruinados, deben vender su coche y sus otras pocas pertenencias para abrir la gasolinera. Cuando la cosa comienza a marchar, se enfrentan a un nuevo problema: los tres amigos se enamoran de la misma mujer. La comedia tiene una trama con algo de enredo donde lo más divertido es ver las tretas que ingenia cada uno de los amigos para conseguir a la chica. (En el caso hispano aznográfico no es amor a una señorita, sino ansia de Poder).

Resulta curiosa la explosión de alegría en una Alemania derrotada y con enorme paro e inflación que no estaba para juergas. La mal llamada Paz de Versalles que fue una serie de vengativas represalias, había hundido la economía alemana en la indigencia más radical, aumentó el hambre, la miseria y el rencor. Hijo ilustre de la miseria generada por las potencias imperialistas (Francia, Inglaterra y Estados Unidos) fue un cabo militar que espiaba para el Ejercito alemán, vamos, un chivato. Se llamaba Adolf Hitler.

El pueblo alemán quería vivir en paz y tenían ganas de vivir y divertirse como indica el título de la película. En alemán, Die Drei von der Tankstelle (Los tres de la gasolinera). “Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt” (Un amigo, un buen amigo es lo mejor que hay en el mundo).

Este es el más conocido verso de la canción procedente de la película, incluso en nuestros días en la moderna Alemania Federal, más de 90 años después, el título sigue siendo conocido hoy en día, especialmente en la versión de los Comedian Harmonists.

Los Comedian Harmonists un conjunto alemán de armonía masculina de fama internacional que actuó entre 1928 y 1934 como uno de los grupos musicales de mayor éxito en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta película fue prohibida por los nazis el 1 de octubre de 1937. Aunque fue la película sonora de más éxito de su época y también estaba protagonizada por Heinz Rühmann, que era amigo personal de Joseph Goebbels, no se pudo evitar la censura y la prohibición de la película, ya que eran muchos los judíos y demócratas participantes en la película.

Los tres de la gasolinera no sólo fue una de las primeras películas sonoras en lengua alemana, sino también la primera que entrelazaba directamente las interpretaciones musicales con el argumento, convirtiéndose así en pionera no sólo de la opereta cinematográfica alemana, sino también del musical cinematográfico estadounidense. El éxito también tuvo que ver con una historia sin profundo contenido pero mucha ligereza en el juego de sexos, que rige el cine moderno.

La prohibición de la película por Goebbels fue un preludio a la intensificación del régimen de terror implantado en Alemania sin que los gobiernos conservadores de Francia e Inglaterra que tanto presionaron a los anteriores gobiernos socialdemócratas alemanes, ahora callaban frente a unos nazis por ser éstos anticomunistas y querer ir contra la Unión soviética. Así pavimentaron una catástrofe que asolaría Europa.

El contraste es evidente entre el alegre trío de la bencina del musical alemán con el oscuro trio carpetovetónico que se tiene por español a ultranza y se proclama defensor como tal y sirve de bandera afrontando cualquier influencia contaminante externa.

Según Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional ha escrito que “todo indica, pues, que no es el momento de leyes de amnistía. Eso no impide que los objetivos buscados se puedan conseguir de otras maneras. El Parlamento tiene opciones suficientes para imponer su voluntad, que es la voluntad democrática de toda la sociedad, a la de los jueces. Y puede conseguir que la mayor parte de las personas inculpadas por hechos relacionados con el 1-O dejen de estarlo, siempre y cuando se haga mediante la aplicación general de una legislación penal más favorable.”

Si la parte de la burguesía catalana que es “separatista” y apoya a los Pujol y Puigdemonts accediera a esa forma viable de anular pasadas condenas y avanzar por la vía del diálogo y negociaciones, se establecería un clima distendido.

Y, siempre según el profesor Urías, “parece la vía más realista en estos momentos para ir acercando posiciones en este conflicto, yendo un paso más allá respecto a los indultos a los líderes del procés. Sería razonable no ya para que nadie facilite la investidura de nadie, sino simplemente en aras de reponer la justicia y la convivencia. Al menos, mientras no se den las condiciones políticas para una amnistía real.”

La ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha calificado de “absoluta gravedad” el discurso pronunciado por Aznar en la inauguración del Campus FAES 2023. En dicho foro llamó a una movilización “nacional” a cuenta de negociación que el PSOE supuestamente tiene con Junts para formar Gobierno. Para Isabel Rodríguez, las palabras de Aznar “se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente”. “Son incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país”, ha añadido Aznar.“.”Nada más perverso que esta falsa normalidad con la que se quiere hacer pasar un proceso de autodestrucción nacional“, ha repetido Aznar en varias ocasiones.

Desde la izquierda nadie ha prometido Amnistía pero desde las Derechas se llenan la boca de tal palabra en forma acusatoria y/o con voz catalana es Puigdemont, no el único pero el más destacado, que habla de solución no personal, sino estructural pero ha negado que exista negociación amnistiadora.

El joven Aznar contra la Constitución

En el pasado Aznar no fue nunca un aznacoreta, sino un impertinente escribidor de 26 años que en 1979 escribió varios artículos en el periódico “La Nueva Rioja, descalificando el nuevo sistema político democrático, inaugurado en 1978 con Suárez, Carrillo, Fraga, catalanes, vascos y otros padres de la Constitución. El joven Aznar empleó un tono apocaliptico y antidemocrático renegando de la situación económica y de la constitución a la que falsamente acusaba de no haber sido debatida en el Parlamento, y sobre la que demostró no tener el más mínimo conocimiento.

El hoy rabioso Aznar de 70 años habla de la Constitución amenazada por socialistas, comunistas y podemistas, la misma Constitución que el joven Aznar con 26 años en 1979 atacó y contra la que escribió lo siguiente: “Tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes, si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única, si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido, sí el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades”.

La Constitución no ha cambiado, pero el señor Aznar sin la menor autocrítica, se autoerige este año electoral 2023 en el defensor de la Constitución que el mismo criticaba.

“El peligro no viene de fuera. Está inducido por una fuerza política, que es el PSOE, que se ha convertido en el desencadenante de un síndrome en el que los que tienen que defender la Constitución desde el Gobierno se han convertido en sus principales atacantes”, dijo el líder conservador antes de hacer un llamamiento a “plantar cara” al “plan”. Una movilización “nacional”, gritó. “Hay que decir de nuevo ¡Basta ya!'” España no va a volver a un sistema basado en la destrucción programada de la nación“, insistió Aznar durante una intervención cuyo tono era de alta tensión. Y era la primera vez que se pronunciaba en público después del 23 de julio.

Así, Aznar compara la situación actual con la provocada por el terrorismo de ETA y aseguró que se atraviesa ahora “el hecho más destructivo en la política democrática”. Auznar (sic) parece olvidar que fue él quien por su intervención junto a Blair y Bush en la guerra imperial contra Irak provocó el atentado terrorista y muertos del Metro de Madrid que él, mintiendo conscientemente, atribuyó a ETA.

El expresidente popular se pone así al frente de la línea más dura del partido. Pero no descansa en este periodo previo a la investidura presidencial en apariciones públicas. Éste viernes Alberto Núñez Feijóo clausuró junto a él el Campus Faes. Aznar, advirtió que la Inteligencia Artificial se puede convertir en «un arma capaz de destruir el mundo», por lo que ha pedido un mecanismo de control de este sistema, bajo el liderazgo de la Unión Europea. “Me asombra que las Naciones Unidas no sean un agente activo en esto”, añadió. La manía de controlar no es nueva y surge la pregunta si el miedo expresado por Aznar se refiere al aspecto artificial o al uso de la Inteligencia.

Desde la izquierda se teme que el trío Aznar-Feijóo-Abascal y su musa inspiradora Isabel Díaz Ayuso sean el preludio inquisitorial de una regresión política y económica. Empezarían por prohibir actos democráticos, luego prohibirían determinados partidos vascos y catalanes y luego anularían todo aquello que no rime con el Cara al Sol aunque lleve la camisa nueva y limpia.