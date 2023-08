Desconcierto y pánico en el Partido Popular

El grave problema del Partido Popular es que encargó encuestas a todos sus periódicos y emisoras de radio de derecha y extrema que le daban como ganador, y ahora se encuentra con el gran fracaso de Feijoó, y aunque ha sido el partido más votado se niega a aceptar su falta de apoyos suficientes, no quiere reconocer lo que dice la Constitución española, que es parlamentaria y eso quiere decir que forma gobierno quien tiene más apoyos en el Congreso de los Diputados. El grave problema del Partido Popular es que se creyó las encuestas que le servían los medios que están a su disposición, que le regalan a sus oídos la mayor de las euforias, y la realidad cuando han despertado a otra muy distinta, y han recorrido el camino inverso hasta el dolor de la pérdida.

Saben perfectamente los “populares” que hacen falta más síes que noes para que su investidura sumen los votos necesarios para lograr una mayoría, pero cómo si la cuestión no fuera con ellos cuando no les interesa, recurren lloriqueando como niños chicos a la ley del fonil, ahora hay que aplicar la lista más votada para el vencedor, pero en autonomías y numerosos municipios que eran segundones, con la ayuda de Vox desplazaron al ganador, en este caso el PSOE. Incluso recurrieron a socialistas y al PNV, para desplazar a la lista más votada de los independentistas vascos, la coalición Bildu, liderada por el “odiado” exetarra Arnaldo Otegui, que junto a Jesús Eguiguren, presidente del PSOE vasco, y Rodríguez Zapatero, consiguieron primero que ETA dejara las armas y luego se disolviera totalmente. Pero esto no les interesa reconocerlo a la derecha y a la extrema, que si los etarras estuvieran en pleno apogeo darían muchos votos en la España profunda y carpetovetónica.

El problema del Partido Popular es su pasado de corrupción generalizada, y ahora el gran fracaso de Nuñez Feijoó con sus mentiras, su amistad profunda con el narcotraficante Marcial Dorado, y sus ya estridentes diferencias con Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes “populares”. Pero no además no les está haciendo ningún favor las declaraciones de Ayuso y Gamarra que han llegado acusar a Sánchez de ser el primer presidente que no acepta el resultado electoral, y eso ya demuestra un histerismo y una desesperación que no les está favoreciendo en nada, y encima con contradicciones escandalosas de Feijoó de querer ahora dialogar con Pedro Sánchez cuando lo insultaba drásticamente hasta ayer en todos los telediarios. El remate, el intento de diálogo con Carles Puigdemont para solicitarle su apoyo, que a los más radicales y españolistas del Partido Popular los ha soliviantado. Ya sabemos que los fieles al PP normalmente compran el lote completo sin mirar el envoltorio, pero hay gente seria entre los “populares” que no tragan estos disparates de un Feijoó desesperado. Es notorio el desconcierto y el cansancio del líder del PP, que se pasó la campaña insultando y mintiendo, y ahora se muestra desfondado, porque teme que la presidencia del Gobierno se le va entre los dedos de las manos, y porque ve que tiene al partido tan mal o peor cuando llegó de Galicia cuando echaron a Pablo Casado a las bravas Mientras, Ayuso espera paciente con una cervecita en una cafetería madrileña, pero el pánico es cada vez más evidente entre los cargos del Partido Popular que ven como los “empleos” políticos están cada vez más en el aire.

Postada: No me ha gustado nada las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, parece que el asunto del espionaje de Pegasus lo tiene agarrotado con Mohamed VI despreciando al pueblo saharaui, y aunque pueda parecer una decisión personal en la elección vacacional, en este caso parece que tiene un alto significado político.