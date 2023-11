¿Dictadura o investidura contra impostura? Nos esperan tiempos inestables e inciertos

Después de un discurso de investidura agresivo contra sus oponentes de Vox, y del PP, que Feijóo calificaría de provocación, Pedro Sánchez sería votado por 179 votos contra 171 y elegido Presidente de Gobierno. El viernes 17 juraría su cargo ante el Rey y con su encantadora sonrisa de niño bueno se adentrará a la difícil tarea de formar nuevo gobierno.

Un Feijóo malhumorado pero con un sonrisa torcida le dio la mano en lo que parecía ser felicitación, pero era una sentencia condenatoria pues le decía: Es una equivocación y un engaño. (Esto lo aclaró a la salida del Parlamento). Tanto estas declaraciones como sus anteriores acusaciones de traición, ecos del llamamiento del que parece su superior, José María Aznar, a las amplias masas patrioteras de actuar como sea, han provocado manifestaciones y disturbios violentos contra las sedes del Partido socialista y otros.

Ya Sánchez durante el debate de investidura había dicho que está claro que para el PP y consortes los “Acuerdos con la Derecha es un Pacto entre Caballeros y si es Acuerdo de la Izquierda es toda una Traición a la Patria”. Y desgraciadamente el griterío callejero de los manifestantes era y es una acusación ininterrumpida de criminal, traidor y mentiroso, y otros contra su madre y aliados. Seguían los exaltados manifestantes la exhortación del Aznar dirigente del Popular de actuar contra la ilegalidad y la traición a la Patria y a la Constitución.

No está de más recordar lo que el ya envejecido José María Aznar en su juventud del año 1979 decía de la Constitución que ahora dice defender. Entonces decía y escribía: se trata de un grave error político, de una farsa jurídica y de una quiebra de la legalidad (la legalidad entonces vigente era todavía la franquista). Se nota todavía en este 2023 que Aznar no ha perdido la costumbre de pontificar aunque al menos hoy sabe bien lo que dice y lo que provoca. Sus palabras repetidas al infinito por los medios desinformativos han promovido junto con asociaciones derechistas disturbios ilegales y manifestaciones acogidas a lo legal. Y en las contínuas manifestaciones en la calles, provocadas y alentadas por los señoritos de corbata y camisa azul, no sólo se sigue cantando el Cara al Sol falangista y levantando el brazo con el saludo fascista al mismo tiempo que pronuncian Vivas a Franco, además queman contenedores y prenden fuego a cartones y tiran piedras también contra la Policía sin que nadie de la Dirección del Partido Popular les critique y se distancie energico de tales violencias.

Para una democracia alternativa

No cabe duda de que para una democracia alternativa a la monarquica actual, es preciso construir una subjetividad alternativa. Superar el infantilismo y el egoísmo a que nos empuja el neoliberalismo consumista es parte del proceso de construcción de una democracia alternativa, pues sólo con la participación intensa, madura y responsable –responsable con el presente y con el futuro- será posible reconducir el disparatado rumbo de esas naves que llamamos España, Europa o Mundo. Pero eso está lejos y necesita de un más largo proceso ideológico y político que el que pretendía Podemos aunque en la misma dirección.

Regina: ora pro nobis

Si cualquier otro presidente en cualquier comunidad autónoma hubiera “dado un contrato a su hermano” como hizo la señora Díaz Ayuso desde su poltrona del PP madrileño ya estaria en la carcel o encausado por los jueces. Sin ninguna duda lo hubieran investigado a fondo. Igual que pasaría con los muertos en residencia, si las competencias hubieran sido de P. Iglesias al que intentarían colocarle los muertos, de lo que se libró Ayuso gracias a la justicia en manos de jueces inamovibles que padecemos en este pais. ¿Qué hubiera hecho contra Iglesias- y no como con la Presidenta madrileña- el juez que encausó a Puigdemont por asesinato del señor que murió de infarto en la carretera al aeropuerto de Barcelona?

La estrategia del poder oligárquico y caciquil consiste en la desactivación de la democracia, en el vaciado de su contenido

Lo triste de todo es que muchos de los manifestantes recalentados y malinformados por los masivos medios de comunicación derechistas creen que se va de verdad hacia una Dictadura comunista y a romper España. Entre estos crédulos se encuentran también creyentes católicos (no musulmanes) que se han arrodillado durante las manifestaciones antidemocráticas en plazas públicas y han rezado el Regina Pecatorum a la Virgen María por la salvación de España.

Medios oligárquicos contra la democracia

No parece el Inicio de un golpe a la Constitución lo que predican la mayoría de los medios informativos, pero sí es la continuación de la campaña de descalificación de los resultados electorales y de la legalidad que del voto del pueblo emana.

Acogiendose a las libertades democráticas proclaman que estamos en una dictadura social-comunista de tipo bolivariano y Chavista. No es paradoja, es caradura e ignorancia, desvorgonzada caradura tanto del PP con la Díaz Ayuso y otros, como de la portavoz o portagritos del franquistoide VOX, Pepa Millán.

María José Rodríguez de Millán Parro (Cabra, 1 de enero de 1995), más conocida como Pepa Millán, es una abogada, columnista y política española del partido Vox, del cual es portavoz en el Congreso de los Diputados. No he encontrado parentesco con Millán Astray, el fascista de la Legión Española.

La portavoz o portagritos de VOX, Pepa Millán, ya antes de la investidura nos aclaró que “ya no sólo estamos ante un gobierno ilegítimo, sino ante un gobierno ilegal porque está apoyado por los que han dado un golpe de estado y por el brazo político de ETA”.

La diputada no sólo habla con voz de diputada sino que nos recuerda que nació en Cabra (1 enero 1995, Cordoba) no por sus balidos cabreros y cabreados, sino porque, resumiendo, es una mujer católica, monárquica, muy flamenca, taurina, y que adora la bandera nacional que según algunos utiliza como sábana para dormir patrióticamente. Y se refiere a nuestro país como Reino de España. Fue y es una mujer pública negacionista del Covid, joven ignorante, xenófoba y antiabortista. Estas son las virtudes que la hicieron acreedora de su nombramiento por Abascal. No estamos acostumbrados a oir verdades del barbudo Abascal, pero en estos días de debate ha dicho una gran verdad: Que Hitler llegó al Poder mediante unas elecciones, sólo depués maniobró para liquidar la democracia.“ Pero esa afirmación de quien no ha renegado del Caudillo Franco impuesto con ayuda de Hitler, Mussolini y el imperialismo mundial tenía la finalidad de comparar a Pedro Sánchez con Adolfo Hitler ya que el socialista candidato en su réplica a la acusación de dictadura por parte de Feijóo dijo era la democracia la que le había dado mayoría o sea ”la dictadura de los votos“. Y Abascal aprovechó para replicar que: ”Con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la Historia“. Olvidó decir que Franco no necesitó votos y llegó al caudillaje dictatorial sobre España con una sangrienta Guerra civil.

¿Mejor mafia que Estado?

La excelente y valiente periodista Ana Pardo ha descubierto y expuesto las acciones de la Derecha española en Latinoamerica. Especial atención dedicó al apoyo español a la ultraderecha argentina. Gracias a Ana Pardo nos enteramos de las andanzas del pseudo-protofascista Javier Milei. Una mafia en vez de un Estado en Argentina fue parte del programa político proclamado por Javier Milei, candidato grotesco pero con muchos votos en la televisión argentina como programa electoral. Su candidatura es apoyada por Vargas Llosa, por el PP y VOX frente a Sergio Massa. El Javier Milei, candidato y líder de La Libertad Avanza, suelta patochada tras burrada en la televisión pero obtuvo el segundo lugar en las generales con el 29,9% de los votos y se convirtió en el rival de Sergio Massa de cara a la segunda vuelta electoral. (Eso no dice mucho del electorado argentino, pero obligó. a la unión de sus derechas y ultraderechas). La fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel, obtuvo una cantidad similar de votos en comparación a las PASO, pero con un número mayor de votantes. En las Primarias, La Libertad Avanza logró un 30,4% (7.116.352 votos) y en las generales 29,9% (8.034.990 votos). La televisión y los medios, tanto en Argentina como en España y otros países, juegan un papel determinante para influir especialmente entre los descontentos que no tienen ideas políticas ni formación. Poniendo en peligro la democracia como pasó en Alemania antes de Hitler.

La plataforma electoral nacional de su partido, La Libertad Avanza ―donde formaliza su programa de gobierno―, señala que en una primera instancia se haría un recorte significativo del gasto público y una reforma para reducir impuestos a los ricos, con una flexibilización en los ámbitos laboral, comercial y financiero, es decir, más horas de trabajo por menos sueldo, pero no expresado con estas palabras, sino oculto en oropeles lingüisticos.

El líder Javier Milei, liberticida pero supuestamente libertario ya lo había advertido: la desregulación de tenencia de armas de fuego para los ciudadanos es una de las medidas que figuran en la plataforma electoral. O sea, cualquiera puede tener una pistola o escopeta. También incluía la militarización de establecimientos penitenciarios “a fin de recomponer el sistema”. Y a tal individuo, partido y programa apoyan tanto Vargas Llosa y Feijóo como Abascal ¿Es acáso parte de su futuro programa para España con menos Estado y más mafia? No puedo creerlo.

El paro, la ignorancia y el hambre son malos consejeros. Ayer y hoy.

Los informes de la OCDE y de la Unión europea sobre la situación económica y social en España muestran un panorama de incertidumbre de la situación socioeconómica para millones de personas. Una de cada cuatro familias gaste el 50 % de lo que gana en pagar una hipoteca, Se paga un 60% más de alquiler que hace 10 años. Eso la carestía de la cesta de compra y otras cuestiones ensombrecen el panorama. El nuevo gobierno debe actuar enérgica y valientemente hacia el progreso apoyándose en Podemos sin ningunear como hacen Yolanda y Sánchez hasta ahora.

Tres miradas diferentes: cielo, centro e izquierda

El principio del discurso de investidura de Sánchez fue el reconocimiento de la fuerte oposición de las derechas en las calles y saludando desde los principios constitucionales a los que lo hicieron pacíficamente. Exigió a Israel el respeto de Palestina y el reconocimiento del Estado palestino. España - dijo- va a trabajar en Europa para reconocer al Estado palestino. Habló de la Cuarta Revolución Industrial y junto con ella de una Inteligencia Artificial que está cuestionando el control del ser humano sobre la tecnología y que presagia una sustitución de buena parte de los trabajos inteligentes y que podría alcanzar a la mitad, nada más y nada menos, de los empleos actuales.

Estos cambios tecnológicos mundiales producen un sentimiento de indefensión -la inseguridad puede acabar con la democracia – palabras generales de Sánchez que no señalan a las fuerzas que están detrá: las oligarquías capitalistas. De sus palabras se vió que la opción reaccionaria del PP que prometía glorioso retorno al pasado y señalaba supuestos culpables expiatorios, no eran más que palabras sin un Proyecto o programa de gobierno. Insultos y un gran vacío detrás. La izquierda es siempre culpable. Otra opción es afrontar y solucionar los problemas. Avanzamos o retrocedemos. Una ¼ de la humanidad parece dejar todo en las manos de gobiernos no-democráticos.

Las derechas retrógadas en España, como en otros países, fomentan el odio y muestran destreza en aumentar los miedos sociales. Rompió el cordón sanitario del sr.Casado. 135 Ayuntamientos, y 5 Autonomías. Recortan recursos económicos a las mujeres, ignorar a los sindicatos, Recortan derechos y libertades contra los ya vulnerables. Han bajado impuestos a los más ricos.

Es necesario tener altura de miras para afrontar las actuales circunstancias. No hurtar el derecho de los ciudadanos a ser escuchados. Hora de borrar los nombres franquistas del callejero y no de volver a implantarlos en los Ayuntamientos como están haciendo ahora donde ganaron PP y VOX. Acabar con la Ley Mordaza y la censura de obras de teatro como hace VOX donde gobierna, y subiendose el sueldo allí donde denunciaban supuestas injusticias.

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias advirtió hace tiempo que el gobierno de la coalición SUMAR-PSOE, podría saltar por los aires antes siquiera de que empezar a andar. “Una vez haya legislatura, si finalmente la hay, los cinco diputados de Podemos valen igual que los del PNV, que los de ERC o Bildu y todo el mundo sabe que cuando no estás en un gobierno tus parlamentarios tienen un compromiso diferente”. De ser así podría complicarse la gobernabilidad.

Los podemistas diputados son Ione Belarra (Madrid), Javier Sánchez Serna (Murcia), Noemí Santana (Las Palmas), Martina Velarde (Granada) y la secretaria de Organización,Lilith Verstrynge. Un grupo que, en caso de salirse de Sumar, dejaría a la formación de Yolanda Díaz con apenas 26 asientos.

Comentarios de Feijóo hacen sonreír a Montero y Belarra

Un comentario feijóonico se produjo este miércoles cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntó al candidato Sánchez en el Pleno del Congreso por qué pensaba cesar a Irene Montero cuando presumía de presidir el Gobierno más feminista, unas palabras que tanto la titular de Igualdad Irene Montero como Ilone Belarra recibieron con una sonrisa de resignación.

“Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente --ironizó Feijóo en su respuesta al discurso de investidura de Sánchez--. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?”.

En el banco azul del Gobierno, tanto Irene Montero como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sonrieron ante las palabras de Feijóo y la ministra de Igualdad no pudo evitar asentir con resignación. Es sorprendente de que ni Yolanda Díaz ni Sánchez hayan mencionado a Podemos y sus ministras ni los logros y que haya sido el opositor Feijóo el que rindiera justicia – irónicamente- a las de Podemos.

Tras el discurso de investidura de Sánchez, la ministra de Igualdad advirtió al presidente electo (con votos podemistas) y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender “echar a Podemos” del Gobierno dificula “enormemente” que se pueda “pasar de las palabras a los hechos”, así como “frenar la ofensiva reaccionaria” desplegada por la derecha y el poder judicial“.

¿Por qué no votó Irene Montero?

Al final del debate de este jueves en la votación a viva voz de los diputados para elegir a Sánchez como presidente Irene Montero no votó.

El motivo es que la ministra en funciones no es diputada porque no iba en las yolandescas listas de Sumar de las elecciones del pasado 23 de julio y por tanto no salió elegida. Al igual que Irene Montero tampoco han podido votar porque no son diputados otros ministros del gobierno en funciones: la ministra de Justicia, Pilar Llop, la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el de Universidades, Joan Subirats.

El parlamento es un mecanismo que se ha dado como procedimiento, pero no es la democracia en sí, sino un momento democrático.

El debate parlamentario marcó la Apoteósis parlamentaria del PSOE y Sáchez, ignorando a Sumar y a Podemos. Todo lo bueno y progresista parecía ser obra del Supremo líder y del PSOE, aunque en las más de las veces fuese a regañadientes y a remolque de sus aliados.

El gobierno que se forme esperemos que sea un Muro de contención al fascismo, porque entramos en tiempos inciertos y escabrosos, pero no será de muchos avances progresistas porque está amarrado por las derechas vascas y catalanas, además del asedio de las bancas del PP y VOX. Y sin el motor de Podemos puede quedar fuera de carrera.

Los portavoces llamados “nacionalistas e independentistas” hablan para sí mismos, sin reconocer donde está situados ni las fuerzas poderosas de la reacción, como si no hubiera mundo exterior a sus comunidades, ni otras lenguas- excepto la propia y el inglés americano –, nada de castellano en el resto del Estado en que comercian, hacen politica y gozan de las libertades de la Constitución. Esperemos que se avance con progreso y que no suframos un retroceso. Hay que tener optimismo pero no ser ciegos y usar las propias fuerzas con realismo y destreza, Vamos a navegar en aguas inquietas y a veces tempestuosas.