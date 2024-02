¿Discursos de Cayetana o lengua de callejera?

Sin ánimo masoquista he vuelto de repasar intervenciones y discursos de la señora Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casa Fuerte, destacada parlamentaria del Partido Popular. Y ante el desparpajo y facilidad oratoria de sus acusatorios e insultantes discursos contra el presidente Sánchez (elegido por mayoría parlamentaria para disgusto, cólera y manifestaciones multitudinarias contra el resultado por parte del Partido Popular) cualquier ciudadano mínimamente democrático no podrá menos que asombrarse del lenguaje despreciativo, ajeno a un mínimo de respeto no usado por la señora Cayetana, tan delgada su figura como afilada su lengua de Callejera.

No es políticamente ni necrológicamente hablando como se puede entender últimamente las intervenciones del PP en el Parlamento, en los medios y en las brutales manifestaciones callejeras.

La señora Calle tana, perdón, Cayetana, tiene la suerte de no estar amenazada con los tomates españoles que han sido bloqueados en Francia, y contará con alguno de los tractores de los campesinos que ahora se manifiestan contra lo que llaman “Desgobierno”.

La señora Cayetana, tan sobrecargada de aristocráticos apellidos como de ideas reaccionarias, valiendose “valientemente” de su inmunidad parlamentaria ha llamado “cobarde” al presidente socialista. Y ha dicho que la pretendida ley de Amnistía es “corrupta” y antieuropea. Ha tenido la valentía (?) u osadía de intervenir en la Diputación Permanente del Congreso para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que comparezca Pedro Sánchez por querer pactar con prófugos de la Justicia, refiriéndose seguramente a catalanes.

Y preocupada por la salud de su odiado Partido Socialista acusa a Sánchez de hundir al PSOE en un abismo jurídico y moral, preocupada por los policías heridos (pero no por los ciudadanos heridos catalanes y, por lo tanto, españoles).

Doña Cayetana no calla y dice: “Sanchez legitima el terrorismo para seguir en el poder”, y la que no calla también acusa a la vicepresidenta del Gobierno de estar atacando a los jueces. Y añade: “Yo no me fiaría” (advierte ella a los terroristas de Junts). “Europa no se va a inmolar por el sanchismo”. Las izquierdas, según ha proclamado la callejera o Cayetana, no podrán blindar ni a Sánchez ni a Puigdemont.

Federico Jiménez Losantos, admirador y promotor de doña Cayetana, analiza a su modo cómo la Ley de Amnistía se le complica al Gobierno Sánchez. Los fiscales mienten – dice- cuando pretenden hacer juicios a gentes de derechas. Y aquí no hace falta reclamar el respeto que ellos exigen para jueces del PP que actúan política- y partidariamente desde la judicatura.

Frases de doña Cayetana

La Constitución Española y el Derecho europeo contra los socialistas e izquierdas.

Asesinos en las listas de Bildu pactando en Pamplona y entregando la alcaldía a terroristas.

Borran delitos terroristas.

La degradación de Sánchez nos degrada a todos.

Puigdemont será siempre un delincuente porque así lo ha decretado la justicia. No así los dirigentes y ex-ministros del PP.

La Verdad existe e importa, dijo Cayetana en lengua no callejera y en eso estamos de acuerdo, pero la dificultad es que la verdad cuenta en su ideología y la del PP cuando va contra sus adversarios, pero no cuando los jueces condenan a los dirigentes del PP. Y nada dice cuando unos jueces partidarios del PP absuelven o anulan juicios contra dirigentes popularistas. Duda de que a los diputados socialistas les quede alguna conciencia y dice: “El Presidente del Gobierno de España y su partido son cómplices de sediciosos y, desde algunos días, cómplices de terroristas”.

O sea, la señorona Cayetana tiene una bola mágica que le dice cuándo algo es verdad verdadera si ataca a las izquierdas y cuándo la verdad no lo es por afectar a su Partido Popular. España está regida, nos dice, por un gobierno antidemocrático y antieuropeo, estamos peor que en cualquier dictadura latinoamericana o africana, asiática o extraterrestre.

Y mientras Cayetana y todos los medios de desinformación en manos de las derechas nos incitan a renegar de lo público y darlo gratis a las empresas capitalistas privadas, tanto si es en educación como si se trata de empresas energéticas, se siguen sin tocar los impuestos de las ganancias millonarias de la banca y de los monopolios. Según doña Cayetana, todo lo bueno está en las empresas capitalistas privadas y lo malo en las empresas públicas.

Con la aparición histórica del intercambio comercial en el Estado-Nación, el comercio y las finanzas impulsaron la participación política y posteriormente agregaron su poder a las estructuras estatales tradicionales.

El desarrollo del Estado-Nación al comienzo de la Revolución Industrial, hace más de doscientos años, fue de la mano, por un lado, con la acumulación no regulada de capital y, por el otro, con la explotación sin obstáculos de la población en rápido crecimiento. La nueva burguesía que emergió de esta revolución quería tomar parte en las decisiones políticas y las estructuras del Estado.

El capitalismo, su nuevo sistema económico, se convirtió así en un componente inherente al nuevo Estado-Nación. El Estado- Nación necesitaba de la burguesía y del poder del capital para reemplazar el viejo orden feudal y su ideología, que descansaba en estructuras tribales y derechos heredados, por una nueva ideología nacional que uniera a todas las tribus y clanes bajo el mismo techo de la nación.

De esta manera, el capitalismo y el Estado-Nación se enlazaron de manera tan cercana que ninguno se podía imaginar sin la existencia del otro. Como consecuencia de esto, la explotación no sólo fue aprobada por el Estado fue incluso estimulada y facilitada.

Pero sobre todo, el Estado-Nación debe ser pensado como la máxima forma de poder. Ninguno de los otros tipos de Estado tiene tal capacidad de poder. Una de las razones principales es que el estrato superior de la clase media ha estado conectado al de monopolización de manera más creciente que nunca.

El Estado-Nación en sí mismo es el monopolio más completo y desarrollado. Es la unidad más desarrollada de monopolios como el comercio, la industria, las finanzas y el poder. Uno debería también pensar el monopolio ideológico como pretensión no siempre visible del monopolio del poder.

Lo que olvida o calla la valiente Cayetana

Recordemos algunas noticias del pasado no tan lejano de las corrupciones del PP.

El exsecretario general del PP y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados se quedaba con parte del dinero que la trama Púnica recaudaba para nutrir la supuesta caja B del partido Popular en Madrid. La agenda de la exnúmero dos del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre contiene en una sola página todas las claves de las presuntas donaciones que habría recibido el PP de Madrid a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el presunto cabecilla de Púnica habría recibido 2.060.000 euros de licitadores de la Comunidad de Madrid.

El documento también reveló que Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, se quedó con parte de esos fondos. Solo habría entregado al entonces tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, 1.460.000 euros. Es decir, que el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP autonómico aplicó una comisión del 30% a las donaciones ilegales que le entregaban constructores.

La comisión rogatoria solicitada a Suiza por el juez Eloy Velasco para verificar el dinero que ocultaban Granados y su lugarteniente y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha dado algunas sorpresas. Entre la documentación remitida a la Audiencia Nacional, se encuentra la de una cuenta a nombre de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, la duquesa de Alba, fallecida en 2014. La cuenta, abierta en 2001 en el banco Lombard Odier, tenía como autorizado a su hijo mayor, Carlos. Desde ella se hizo una transferencia de 450.000 euros a una de las cuentas de Marjaliza. El origen declarado de los fondos de la cuenta de la duquesa y que además compartía gestor con el extesorero del PP, Fréderic Mentha, era la “fortuna familiar” de una “familia aristocrática, propietaria de terrenos, mansiones, caballos...”. (Efe)

Así por otra parte, cuando habla de terrorismo catalán no hay que olvidar lo pasado considerado como abusos de agentes de la Fuerza Pública como lo acordó la sección tercera de la Audiencia de Barcelona en un auto en el que desestima los recursos contra la resolución que dictó en enero del pasado año el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que dejaba a 46 agentes a un paso de juicio, en un caso que se podría acabar incluyendo en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso.

Doña Cayetana ante las corrupciones del PP y de la aristocracia monetaria española calla. Como también calla cuando agentes de la Policía se extralimitan y fiscales y jueces los llevan a juicio o condenan. Y aquí el silencio de la Cayetana que no calla es un silencio que retumba y resuena.