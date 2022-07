Ecoautovía Premium

No-Do

Lanzarote se restaura y embellece merced a la labor conjunta del Ecogobierno de Canarias y del Ecocabildo Insular. Merece especial mención la nueva ecocarretera proyectada para solucionar definitivamente el problema de congestión de los accesos a la urbe. Las características de la nueva pista están calculadas de acuerdo con las exigencias del ecotráfico en un futuro próximo en el que la circulación rodada aumentará considerablemente a tenor de las últimas cifras sobre las reservas de petróleo y la escasa o nula contaminación del vehículo particular que maneja el Ecogobierno de Canarias. En los alrededores de esta moderna ecoavenida se alzarán soberbios ecoedificios que contribuirán a solucionar, también definitivamente, el problema de la vivienda en Lanzarote.

En presencia del Excmo. consejero de Obras Públicas del Ecogobierno de Canarias y demás autoridades se exhibe la maquinaria pesada que se importó recientemente para el MCVII Plan de Modernización de Carreteras. Las autoridades pudieron constatar, en primera persona, la eficacia de zanjadoras, excavadoras, grúas y demás motores que transformarán la fisonomía de la isla adoptando un modelo más acorde con los nuevos tiempos de ecodesarrollismo y ecocrecimiento ilimitado propio de una Ecoreserva de la Biosfera.

El Excmo. Consejero de Obras Públicas del Ecogobierno de Canarias y su séquito visitaron las obras de la nueva ecoautovía, paralela a la vieja autovía que, a su vez, fue construida paralela a la vieja carretera, a fin de comprobar este “trazado en paralelo” que, junto con las rotondas, hacen desaparecer los peligros y escollos de las comunicaciones rodadas en Lanzarote y engrandecen la imagen de la nueva ecoisla premium.

Tras esta visita oficial se han programado otras tres inauguraciones, dos actos públicos y siete visitas guiadas para mayor gloria del dispendio público. Preguntados por los rumores sobre un posible concierto de inauguración de la ecoautovía, las autoridades niegan esa posibilidad “para qué vamos a organizar un concierto en la urbe si tenemos los Espacios Naturales para ello”.

Tras la bendición, la Ecopresidenta cortará la cinta simbólica para inaugurar esta nueva ecoautovía que mejorará el acceso de Arrecife a Playa Honda en un minuto exacto. Un recorte considerable, teniendo en cuenta las incomodidades y los peligros de las curvas y desniveles del antiguo tramo y, cómo no, lo rentable del metro de asfalto en periodo electoral.

Una lápida conmemorará esta conquista trascendental en las comunicaciones insulares, en ella se podrá leer: “Obra inaugurada por su Excelencia la Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, libre ecopensadora.” Tras dicho acto se procederá a la segunda inauguración, que correrá a cargo del Excmo. señor Consejero de Deportes del Ecocabildo Insular de Lanzarote que abrirá el recorrido saludando a la concurrencia desde un coche de rallye. La presidenta justificó entre risas esta liberalidad “Es que desde que defendemos el deporte del motor está como un niño con juguete nuevo”.

En la tercera inauguración se permitirá a los informadores gráficos recorrer la totalidad de la impresionante autovía en un agradable paseo a pie que durará treinta minutos, de principio a fin, y que se aprovechará para que la prensa pueda realizar preguntas a sus Ecoexcelencias. Así, alegremente, nuestros representantes públicos podrán explicar que el afirmado que se instala será de cemento grava y el pavimento de aglomerado asfáltico, semejante dispendio se calcula en términos de cartelería y mítines para la próxima ecocampaña electoral por lo que no es descartable que calidad y cantidad se pierdan por el camino.

Para la ejecución de la nueva ecoautovía de Playa Honda, la Consejería de Obras Públicas realizará vigorosamente los trabajos necesarios para enterrar casi 400.000 metros cuadrados de suelo rústico, del que nos sobra. Así, el suelo de protección territorial de paso del Jable será atacado eficazmente por la maquinaria pesada y arrasado por asfalto. La Ecopresidenta sonreirá tras los bulldozers, palas orugas, compresoras y apisonadoras y anunciará ante una multitud entregada que, en un ejercicio democrático sin precedentes, se consultará a la ciudadanía por el nombre de la magnífica autovía, pudiendo elegir entre Autovía César Manrique o Autovía Antonio Estevan. A preguntas de la prensa, muy amablemente, la Presidenta reconoció no conocer a Antonio Estevan pero aclaró que no es de los devoradores del territorio. Fijo que no.

La Excma. Ecopresidenta Insular explicará, sin perder su gran sonrisa, que la comodidad del nuevo trazado permitirá un nuevo acceso al ajetreado ecoaeropuerto transoceánico de Lanzarote donde se prevé la ecoconstrucción de amplias, bellas y modernas instalaciones que atraigan al nunca suficientemente valorado turista premium. El nuevo ecoturismo que llegará a la isla en ecoaviones, se trasladará en ecovehículos que circularán por ecoautovías, consumirá ecoproductos de Lanzarote, beberá ecoagua y podrá disfrutar de la belleza del paisaje insular. De la que quede.

En las diferentes inauguraciones formará parte del séquito institucional el Sindicato Nacional de la Construcción, la nueva dirección de la Cámara de Comercio, conocida popularmente como La Whirlpool, y la Obra Sindical del Hogar. El valor de la obra, prevista en noventa y dos millones de euros, se ejecutará, como por arte de magia, en ciento noventa y dos millones de euros. Este ejemplo del uso responsable y eficaz del dinero público ha hecho muy feliz a los subvencionados acompañantes de la ecopresidenta en este paseo inaugural. Así, muy sonrientes y con las manos en los bolsillos, soportarán estoicamente el paseo de treinta minutos a pie. Tras este anuncio se oirán algunas bromas sobre el uso de bicicletas y la Declaración de Emergencia Climática.

El Excmo. Consejero de Obras Públicas del Ecogobierno de Canarias se comprometió a pensar en otro futuro proyecto de movilidad sostenible para Lanzarote y se aventuró a anunciar la construcción de una nueva carretera en el camino de Las Salinas de Janubio a El Golfo, por encima de la lava volcánica, con cuatro carriles, desniveles y generosa luminaria tan innecesaria como contaminante. Ante la aclamación del público, su Ecoexcelencia manifestó su voluntad de garantizar la sostenibilidad del proyecto reutilizando los escombros y arrojándolos al mar cual barrera para evitar los efectos de un mar embravecido en la zona de Los Hervideros.