Una fotografía desenfocada

Por si a alguien le quedaba duda, la patronal catalana da su apoyo a los indultos del Gobierno, porque lo ve como pasos en la senda del diálogo y no del enfrentamiento, que es a lo que se dedica la derecha y su extrema. En gobiernos anteriores del PP también ha habido indultos y los gobiernos de derechas se apoyaron siempre en los nacionalistas catalanes para gobernar. Aunque sea reiterativo hay que recordar que el presidente Aznar llamó “movimiento de liberación vasco” a ETA y ahí es nada: reconocimiento implícito de la existencia de un frente para la independencia y de un problema identitario. Claro, eran otros días, días de plomo donde había conversaciones entre el Gobierno y ETA y no había que dinamitar, nunca mejor dicho, estos acercamientos.

Está claro que lo de Catalunya se recompone, se recupera, se encauza con diálogo y no con garrote, pues la historia así lo demuestra una y otra vez en muchas partes del mundo, donde los conflictos entre pueblos dentro de una misma frontera, se resuelven con diálogo y aceptación del compromiso de abordarlo políticamente.

Están más pendientes de la fugaz presencia ante las cámaras de Pedro Sánchez caminando junto a Biden. Para los políticos, sobre todo de derechas, pues ellos sí que han estado con presidentes e incluso han metido al país en guerra con Irak después de un café, puro y pies encima de la mesa con Blair y Bush, todo lo cual quedó en una mentira de la que se han arrepentido y por la que han pedido disculpas alguno de ellos.

Hasta el medio de comunicación que se supone más afín al PSOE le afea a Sánchez que no haya podido hablar con el emperador, porque es mucho más importante aparecer con la persona más poderosa del mundo, da lo mismo que sus manos estén en todas las sangrías de la tierra, que ocuparse en asuntos más urgentes como es el programa de recuperación económica europeo que el Gobierno ha presentado y que han aprobado en Bruselas, cosa que no esperaban en la derecha y a falta de argumentos han salido con el fiasco del encuentro de Biden y los indultos.

Siempre me llamó la atención, aunque desde un punto de vista geopolítico lo entienda, la agonía que muestran todos los jefes de gobierno para reunirse con el presidente de turno de EEUU, y si no lo hacen, cómo les caen críticas, cómo los fustigan y lo definen como frustración. Y es que perseguir al presidente Biden por los pasillos pidiendo por favor un selfie me parece asunto de vesánicos, que no saben ya lo que hacer para rendir pleitesía a un líder mundial, que hasta ahora ha actuado con timidez en todos los enredos que dejó su antecesor Trump y que ya ha prendido fuego en Palestina y en el Sáhara.

Las respuestas que está dando el Gobierno español a asuntos vitales está dando sus frutos, pero también tiene una vergüenza que tapar en Canarias con la inmigración, donde, cuando escribo, se ha sabido de más muertos y desaparecidos en ese viaje infernal que siguen emprendiendo los que quieren una vida que les regala la propaganda del primer mundo.

La situación de los inmigrantes en Canarias y su gestión por parte de España es vergonzosa e inasumible, cuando vienen por aquí los ministros o secretarios de estado de visita y entre España y la UE cortan las alas de las posibles soluciones que el Gobierno de Canarias puede poner sobre la mesa.

Los paseos que algunos se dan en otras playas de España, en Canarias no los puedes dar sencillamente porque en sus orillas mueren hombres, mujeres y niños que no tienen ninguna oportunidad de de empezar una nueva vida, lejos de bombas sequías, hambrunas o violaciones de derechos humanos.