Rycardo Moreno: “Los músicos clásicos tienen que ponerse las pilas y estudiar lo que está ocurriendo en el flamenco”

Desde sus primeros discos, Varekai, Agaleano o Mi esencia, Rycardo Moreno (Lebrija, 1981) se ha mostrado como un creador especialmente inquieto, de los que no se conforman con reproducir el legado recibido y tratan siempre de llevar su música un paso más allá. Esto queda patente otra vez en su nuevo trabajo, Concierto nº 1 Guitarra Flamenca: La Perla, resultado de cuatro años de trabajo, y en el que se hace acompañar de figuras como Tomatito, Miguel Poveda o Gerardo Núñez, entre otros.

La idea del disco empezó a germinar a partir de la afición de Moreno por la música de Rachmaninov. “Escuchando su Sinfonía número 3 para orquesta me entraron unas ganas enormes de dirigir, y como es algo imposible, decidí crear composiciones para orquesta. Enric Velasco se enamoró del proyecto y comenzamos a trabajar pensando en un concierto para guitarra flamenca con orquesta sinfónica. También quise conservar la estructura que estableció Vivaldi para sus conciertos, pero teniendo clarísimo que el resultado final sería un grito de libertad. Era un sueño lejano y al final se acabó cumpliendo”.

Como tantos otros empeños, el del lebrijano tuvo un punto de inflexión en el confinamiento de la pandemia de la Covid-19, un encierro que le sorprendió justo el día que tenía un concierto y le obligó a cancelar todos sus planes. “Fue un momento muy importante en nuestras vidas, todos pasamos muchas horas meditando”, recuerda. “La guitarra flamenca es el amor de mi vida, y de pronto tenía tiempo para disciplinar mi técnica, la pulsación, todo, como no tenía desde que era muy joven. De ahí el título de La Perla, que es ese momento único en que se graba el disco. Siempre que estamos de gira, decimos ‘me podría tocar la lotería y poder estar ocho horas diarias tocando'. Fíjate, no estar tirado en una piscina, sino tocando. Ese es nuestro sueño, y por un tiempo lo tuve”.

Sin complejos

Rycardo Moreno cree que los viejos prejuicios y complejos del flamenco respecto a otras músicas como la clásica o la contemporánea ya no tienen cabida. “Mirándolo desde una perspectiva equitativa, humilde y honesta hay que decir que el flamenco está muy por encima de estas músicas. La guitarra flamenca ha elevado el nivel de este país, hasta tal punto que me atrevería a decir que la música contemporánea española es el flamenco, no hay composiciones a ese nivel. Es el instrumento por antonomasia de nuestro país, todos nuestros matices están ahí. España sencillamente no tiene una música más poderosa”, subraya el músico.

“Los clásicos -agrega Moreno- tienen que darle la vuelta a la tortilla y se tienen que poner las pilas, estudiar lo que está ocurriendo en el flamenco. Vamos a estudiar qué está ocurriendo en la soleá de Tomatito, vamos a ver qué ha ocurrido en Vivencias imaginadas de Vicente Amigo, vamos a ver qué ha ocurrido en El gallo azul de Gerardo Núñez. Ahí es donde está la cultura de este país”.

Y quizá haya que analizar también qué ha ocurrido en este Concierto nº1 Guitarra flamenca: La Perla, desde esas bulerías en las que interviene el propio Tomatito o la seguiriya que cuenta con las seis cuerdas del maestro Gerardo Núñez, a los tientos interpretados por Miguel Poveda o las alegrías de Noelia de los Ríos. “Todo es producto de los encuentros que voy teniendo y que la vida te regala”, comenta el guitarrista. “Y cuando a alguien le apetece, cómo no, le haces un hueco en tu disco. Cada uno ha puesto de su canasto de todas las esencias que poseen”.

“Estamos rodeados de musicazos”

Cuando se le pregunta qué compañeros de generación le gustan especialmente, le cuesta decir nombres. “Prácticamente todos, hay muchísimos que me alucinan. Yo, de verdad, no entiendo a quienes dicen que les gustaría vivir en la época de La Niña de los Peines o cualquier otro tiempo. Yo no cambiaría de época por nada del mundo, porque me perdería a todos estos guitarristas fantásticos que hay hoy. Es mucha tela lo que está pasando de veinte años para acá, tenemos un panorama lleno de máximos exponentes a nivel mundial, incluso más allá del flamenco. Estamos rodeados de musicazos”.

“En mi generación -prosigue Rycardo Moreno- hay talentos muy creativos, incluso creadores de sus propias técnicas y sonoridades. Venimos de tener como referentes a grandes como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o el Niño Miguel, pero es que además los guitarristas de ahora se miran más que nunca en los de los años 50 y 60, y de ahí para abajo, todos buscando la creatividad, el ritmo, la armonía”.

Ahora, mientras su Concierto echa a rodar, Rycardo Moreno se prepara para la próxima cita en la Bienal de Sevilla, acompañando a otro maestro indiscutible como Niño Josele, el próximo 4 de octubre, en el que rendirán homenaje a Paco de Lucía. Mientras llega ese momento está dando forma a un nuevo espectáculo junto a su compañera, Celia Flores. “En septiembre nos pondremos a grabarle su disco”, adelanta. “Estoy viviendo un momento muy dulce, me siento libre y sin presión, tocando sin muchas pretensiones, viendo adónde me lleva y adónde no me lleva todo esto”.