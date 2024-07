Cerrado por vacaciones

Todo un anuncio de televisión. El verano se nos vende como eso. Al ser los días más largos hay que pasárselo muy bien, salir a la calle, disfrutar con los amigos de la playa o de una simple cerveza en el bar de la esquina, charlando, riendo, sobre todo riendo y, por supuesto, ser joven. Pero también vemos personas mayores disfrutando en Benidorm o en un paradisiaco balneario.

No seré yo quien diga que es estupendo que las personas puedan disfrutar de todo ello, independientemente de su edad.

Pero a veces se nos olvida aquella parte de la sociedad que no puede, no quiere o simplemente no sabe cómo poder socializar. Con los meses de verano nos encontramos con situaciones que ya de diario por si son complicadas para una determinada persona, ahora se agravan.

María es viuda tiene 84 años y se quedará este verano sin ver a sus jóvenes vecinos que todos los días le suben la barra de pan, le preguntan cómo ha pasado la noche y como se encuentra de sus dolores en las rodillas. Un momentico que para María es un mundo porque puede que sean las únicas palabras que cruzara con otro ser humano en todo el día. Las únicas amigas que le quedan se han trasladado al pueblo con sus hijas e hijos. Ella carece de familia y eran las únicas que le obligaban a salir los jueves al parque y charlar un ratico de seis a siete de la tarde sobre que van a hacer de comer mañana, si el famoso de turno ha salido en televisión o si tienen alguna cita médica cercana.

Pues sí, aunque pueda parecer exagerado es la realidad cotidiana de muchas personas que viven solas, careciendo de la motivación o la fortaleza para buscar soluciones.

Las personas mayores están expuestas a cambios relevantes que afectan a sus relaciones personales individuales y sociales. El aislamiento social se va instalando progresivamente pero hay ciertas situaciones o eventos que son particularmente susceptibles de provocar la pérdida de relaciones sociales; hitos cómo perder a la pareja o amistades íntimas, así como ir abandonando actividades laborales, el aislamiento poblacional (y más en entornos rurales), una bajada súbita de ingresos o de condiciones de vida, un cambio de residencia, la degradación de la salud, la pérdida de autonomía sobrevenida, el hecho de no poder conducir o la pérdida de espacios de ocio son eventos clave que condicionan este sentimiento. (Fuente Observatorio Social de las personas mayores. Para un envejecimiento activo 2023).

Porque no se nos olvide que estas personas que no tiene con quien hablar de sus problemas cotidianos incrementan la incidencia de los riesgos asociados a la soledad.

Si a todo ello se le une el calor y la pobreza energética, que en un sentido riguroso del término aparece cuando el gasto en energía del hogar (luz, butano, gas ciudad) supera el 10% de sus ingresos, supone una merma de la calidad de vida de las personas y las condena a la exclusión social, afecta a su salud, provoca muertes prematuras y, sobre todo, en las personas mayores, nos encontramos con una situación agravada de la soledad no deseada.

La prevalencia de la soledad no deseada es mucho más elevada entre las personas que sufren problemas en otras áreas, como las personas que llegan con dificultad a fin de mes, están en situación de desempleo, sufren problemas de salud física o mental o tienen discapacidad. (Barómetro de la Soledad no deseada en España 2024. Soledades)

Por eso la importancia de los actores de proximidad como las farmacias, los establecimientos comerciales, los centro de día o los centros de atención primaria para detectar situaciones de vulnerabilidad, o generar oportunidades de ocio que favorezcan la interacción social de las personas teniendo en cuenta sus particularidades culturales y las de cada pueblo y ciudad y, sobre todo contar con ellas a la hora de abordarse sus propios problemas. No podríamos olvidar lo necesario e importante del aumento por parte del Gobierno Regional del Personal en geriatría en atención especializada en nuestra Región, el acceso a los centros de salud y actividades para mayores y reducir las listas de las personas que están a la espera de la prestación de dependencia.

Y a usted que me lee, recordarle que su sonrisa acompañada de un “buenos días” a ese vecino o vecina del barrio con el que se cruza de cuando en cuando puede marcar la diferencia estos días porque el verano es idílico, de anuncio de televisión, de postal, pero para muchas personas está “cerrado por vacaciones”.

*Gertrudis Peñalver es secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en la Región de Murcia.