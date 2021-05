El fútbol inglés domina Europa

Dos cosas han quedado claras después de las finales europeas de la Europa League y de la Champions League, que el fútbol inglés domina este año Europa, y que el Villarreal ha dejado el panorama español muy alto al batir en la finalísima de la segunda competición continental al poderoso Manchester United. Otra cuestión aparece en el horizonte futbolístico, que con la ausencia en las dos finales del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, por su parte Florentino Pérez con su fracasada Superliga europea quedó en el más espantoso de los superridículos.

La final del Villarreal- Manchester fue espectacularmente agónica con el protagonismo final de los dos porteros, con victorioso gol del Villarreal Rulli, y el fallo final del meta del Manchester United, De Egea. Espléndida victoria del Villarreal al que Florentino Pérez quería dejar fuera de la Superliga, y tente tieso, al igual de forma escandalosa como al Bayern Munich, Borussia Dormund, Ajax, Oporto, y otros equipos de relieve europeo. Florentino Pérez es de los que aplican el “yo me lo guiso, yo me lo como”.

La otra finalísima sí tuvo pleno sabor inglés, con el Manchester City de Guardiola y el Chelsea con Tuchel en el banquillo, y victoria merecida al final de los chicos del barrio rico de Londres, con un gol de Havertz que puso KO al conjunto de Guardiola. Me dicen de Londres que esto puede ser el final de la etapa del entrenador catalán en el Manchester City, aunque ahora mismo todo está abierto de posibilidades. Estoy enfrascado en el fútbol inglés, en el ridículo espantoso de Florentino Pérez con la fracasada Superliga en 24 horas, y me siento en la plazoleta de Farray cuando llega mi vecina del quinto, le recito la alineación del Chelsea como en mis viejos tiempos de periodista deportivo, y me mira como si fuera un bicho raro. La intento rematar hablándole de la Premier League, y mi vecina me corta muy enfadada y mosca al mismo tiempo.

- Pero bueno, ahora me va a decir que va a volver a escribir de fútbol y se olvidará de los artículos políticos. No me lo creo, me parece que ya está como Felipe González y Alfonso Guerra, se le está yendo la olla, y está en Babia y en Belén con los pastores, y no precisamente con los palestinos.

-Si usted me permite y no le importa, ahora le hablaré de la Unión Deportiva Las Palmas…

-Pues yo le hablaré de los indultos, de los cuales soy partidaria total, porque estoy convencida de que Pedro Sánchez y sus asesores han analizado que eso es bueno para España, y aunque ahora los buscafollones con Cataluña del PP, Vox y Cs, están armando un jaleo tremendo, porque eso aunque no le dé votos en Cataluña, sí los recibe de la España más conservadora como Andalucía, Galicia, Castilla, pero con el tiempo, las vacunas de la COVID-19 y el relanzamiento de la economía, el PSOE y Unidas Podemos volverán a coger el pulso y dirigir la política española, y como el tema de Cataluña se normalice, adiós derecha y extrema derecha por mucho tiempo.

-Bueno, pero no quiero hablar de esos temas porque estoy hasta los huevos de la política, como dijo mi admirado Iñaki Gabilondo…

-Pue si usted está hasta los huevos de la política yo estoy hasta los ovarios del fútbol, y más cuando parece que Pepe Mel va a seguir de entrenador de los amarillos... Pero oiga, ¿no hay otro técnico que lleve al equipillo a Primera División?

- Sinceramente, yo sólo sé que no sé nada…

-Déjese de parafrasear a Platón y a Sócrates, y ocúpese por ejemplo de Marruecos, que a este paso como el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ponga firme a Mohamed VI, terminará por quedarse para siempre con el Sáhara y luego querrá meternos mano a nosotros, quedarse con Canarias, y seguirá más al sur del continente, a Mauritania…

-El Imperio del Magreb…

-No se lo eche a la coña, que igual por el norte siguen avanzando a Andalucía, y volverán a dominar Al Ándalus…

-Bueno, ya veo que viene en tono imperialista marroquí…

-Pues cambiando de tema, a ver si escribe un artículo sobre los asesinatos de Israel en Palestina, y de la tremenda represión de van Duque en Colombia contra el pueblo colombiano, que por cierto, Duque es muy amigo del expresidente narcotraficante Álvaro Uribe, organizador de las fuerzas paramilitares, amiguísimo de Felipe González, que se ocupa de hablar contra los indultos, de Venezuela, pero de Colombia ni pío pío, lo mismo que la prensa de derecha y extrema derecha española, que no habla ni escribe de Colombia, sigue dándole al toma y daca, y erre que erre, de Venezuela… ¡Qué vergüenza! A ver, déjese de futbolerías y vuelva a sus artículos políticos…

-Bueno, los indultos pueden perjudicar al menos de momento a Pedro Sánchez…

Pegó un bufido y se marchó sin pagar el gintonic que había pedido…