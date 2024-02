Galicia elige un régimen conservador

Desde el conservadurismo monarquico del periódico La Razón en la masiva campaña previa a las elecciones gallegas de los medios contra el Gobierno que llamaban “dictadura sanchista” o “gobierno comunista”, el señor Jesús Rivasés escribió un artículo que quiero recordar sobre Joseph de Maistre (1753-1821), autor de la «Teofobia del pensamiento moderno», nos dice Jesús Rivasés que defendía que «lo que importa no es la razón, sino el poder». Militar y filósofo saboyano de lengua francesa, fue De Maistre un personaje inquietante, opuesto a la Ilustración, a la Revolución Francesa y crítico de Descartes. Hoy sería tildado, no sin motivos, de reaccionario, y según el derechista de La Razón, eso no impide que su reflexión sobre el poder describa el enredo que protagonizan, dentro del Gobierno y contra el Gobierno, las fuerzas que lo conforman.

Un candidato Rueda que gana pero no rueda

Ahora, pasadas las elecciones regionals gallegas, la suerte está echada y los dados políticos han parado de rodar en Galicia, a favor del popularista Rueda que aunque, según algún comentarista, no rueda y cobardemente se ausentó del debate frente al BNG y PSOE ha obtenido 40 escaños. El BNG con y por su conocida candidata Pontón subió a un estupendo e histórico resultado de 25 escaños confirmandose como segunda fuerza político-parlamentaria en Galicia. La Democracia Ourensana {DO}se convierte en la cuarta fuerza representada, mientras que Sumar y Podemos se volatilizan no por sus disputas internas que por el sistemático silencio mediático que aupaba, queriendolo o no, a las tres candidaturas principales y “olvidando” o ignorando sistemáticamente tanto a Sumar como a Podemos, excepto para criticarlos o vilipendiarlos.

El hecho de que haya participado un máximo de votantes con participación del 67,3%, ha sido calificado de máximo histórico. Todas las fuerzas, tanto de derechas como de izquierdas, temían la ausencia de votantes, pero la mayoría se decantó por lo que se ha llamado “Régimen de los Populares” y no Partido Popular, aludiendo sin duda al hecho de que desde el gallego Franco, pasando por el neofranquista Fraga Iribarne hasta nuestros días todo el Poder mediático, institucional y político de Galicia ha estado en manos y manoseado por el PP.

En el ombligo del mundo

El dramático latino Terencio decía: “Lo que no tiene Razón ni Medida en sí mismo no puede ser gobernado por la Razón.”

Se ha señalado a menudo que tres importantes trastornos intelectuales han amenazado la antigua idea religiosa de la centralidad del ser humano. Copérnico fue el primero en demostrar que la Tierra no es el centro alrededor del cual giran todos los demás cuerpos celestes. Luego, Charles R. Darwin mostró que no desempeñamos un papel central en la cadena de la evolución, sino que, como todas las demás criaturas, surgimos o evolucionamos de otras formas primitivas de vida. Y en tercer lugar, Sigmund Freud explicó que no somos del todo dueños de nuestro propio hogar: gran parte de nuestro comportamiento está controlado por fuerzas externas a nuestra conciencia. Según el famoso psiquiatra y escritor Irvin D. Yalom: No hay duda de que el compañero revolucionario más incomprendido de Freud fue Arthur Schopenhauer, quien postuló mucho antes de que Freud naciera que estamos controlados por fuerzas biológicas profundas y luego imaginamos que hemos elegido conscientemente nuestro destino.

Pero todavía hoy se sigue negando desde el conservadurismo ultrareligioso y fanático tanto la Evolución biológica como la necesidad de cambios sociales.

Estos negacionistas se creen o al menos se colocan en el ombligo del mundo.

Y desde ese ombligo han gritado ayer y aún hoy vociferan siguiendo las tácticas propagandisticas de Trump que mienten descaradamente y falsean los datos sin sonrojarse. En definitiva repitiendo las enseñanzas de Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda de Adolf Hitler. Y desgraciadamente tales mentiras repetidas continuamente tienen éxito, especialmente cuando son coreadas y repetidas por la mayoría de los medios “informativos” (?). En el caso español el mismo Feijóo y el mismo PP que no han tenido reparos en pactar en el pasado con las derechas catalanas de Pujol, Puigdemont y otros “separatistas” vascos ahora claman contra una supuesta ruptura de España.

En cualquier caso, Galicia no será gobernada desde la Razón sino desde las fuerzas ocultas o visibles de las oligarquías desde el PP.

Algo sobre la cultura en Galicia

En 1960, 14 de cada 100 gallegos mayores de 25 años eran analfabetos y solamente 1 había ido a la universidad; ahora (con datos del 2019), las cifras se han invertido y hay un 1% de analfabetismo y un 13% de universitarios. La progresión es buena, pero como lo ha sido en toda España. Hay algunos aspectos en los que Galicia destaca en el contexto estatal, como el nivel de sus estudiantes de 4.º de ESO (entre los tres mejores del país) o el aumento de la FP superior desde el 2000, a la cabeza de España. Pero con todo, sigue habiendo muchos jóvenes que dejan sus estudios a los 18 años (o en los siguientes sin completar esa etapa iniciada).

Pero los jóvenes gallegos no siguen estudiando después de los 18 años o, si lo hacen, no terminan lo que emprendieron. El 25% de todos los gallegos mayores de 25 años tienen estudios equivalentes de bachillerato o FP de grado medio, pero ningún título posterior; el 10,89% terminaron o una FP de grado superior, una diplomatura o una ingeniería técnica; y un 12,9% cuentan al menos con una licenciatura o grado (ya con Bolonia).

La proyección histórica gallega en la educación terciaria tiene dos miradas: la FP superior (las diplomaturas desaparecieron sobre el 2010, con Bolonia) ha mejorado, siendo la comunidad cuyas cifras más han crecido desde el 2000; y la población con estudios universitarios, que si bien aumentó (es la sexta que mejor evolución ha tenido desde ese 2000) sigue estando a la cola de España, de cuarta por abajo.

Migración Gallega continua

Hace unos años todavía había oficialmente unos 50.000 analfabetos en Galicia ya gobernando el PP.

En el pasado siglo XIX los factores que propiciaban la emigración estaban ligados a los sistemas de producción agrarios e industriales a nivel doméstico. Hay que tener en cuenta que más del 80% de la población gallega era rural y trabajaba en el sector primario: la tierra y el mar. Las cosas han cambiado, pero siguen mandando las oligarquías terratenientes y financieras con políticas propicias a los estamentos sociales propietarios y no trabajadores.

Desde el siglo XIX hasta mediados del XX, la emigración española a América fue constante. La mayor parte de ellos eran gallegos, los pasos de los emigrantes que acabaron en Argentina, Cuba y México (entre otros destinos) fueron dolorosos muchas veces y no resulta difícil identificar y analizar las causas que los obligaron a abandonar su país.

El 76 por ciento de los trabajadores que en la actualidad abandonan Galicia para trabajar en otras partes de España tienen menos de 45 años.

Las causas de la emigración varían dependiendo de la época histórica. Sin embargo, el común denominador es principalmente la necesidad y la búsqueda de ascenso social por la falta de oportunidades en el país de origen.

Y teniendo en cuenta que desde la Transición a la actual coyuntura democrática ha gobernado o reinado en Galicia el PP habrá que atribuirle la incapacidad de cambiar las cosas para la mayoría de sus votantes. Y como la información que reciben no es verdadera, sino manipulada por el conservadurismo, no es de extrañar que voten a su depredadores y explotadores, no por masoquismo sino por desconocimiento o ignorancia.

Según El Faro de Vigo: Los trabajadores con título universitario que se marchan a trabajar a otras partes del Estado aumentaron en un 15% respecto al 2023. El 84 por ciento son menores de 45 años. Las empresas se quejan de la falta de mano de obra formada.

La campaña multitudinaria en las calles y las mentiras repetidas han hecho mella y siguen influyendo en las mentes de las mayorías que no buscan o investigan sino que se limitan a escuchar las radios o televisiones privadas.

Sumar ha reconocido su batacazo en las urnas. Su desplome en Galicia que no es imputable obligatoriamente en primera persona a la vicepresidenta segunda del Gobierno y jefa de Sumar, Yolanda Díaz, pese a ser su tierra donde ocurre el fracaso y por el despliegue representativo al que han recurrido en campaña, con presencia de Yolanda Díaz y de sus ministros. El Partido Sumar lo atribuye precisamente a ser su “primera” prueba como tal Sumar y niega cualquier tipo de contagio de cara a los próximas urnas a las concurren; elecciones vascas y europeas. Todo acumulado en el primer semestre del año. Lo mismo podrán decir los de Podemos. Aunque sea así, no estaría mal que ambas formaciones llegaran a acuerdos antes de tales elecciones.

Y mientras los ministros del PSOE rechazan los ataques del PP, el Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que traspasaba a la Comunidad Foral Navarra las competencias de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como el acuerdo complementario de la Guardia Civil. Los jueces del Supremo han estimado así un recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) y explican que un Real Decreto como éste no puede utilizarse para atribuir a Navarra una competencia no reconocida en su ley ni amparada en su derecho histórico.

Todo parece indicar como si la Judicatura actuase como si fuera un Partido fuera de la competencia electoral. Un traspaso de competencias en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse- sentencian los jueces del Supremo - por un mero acuerdo del Consejo de Ministros a través de un Real Decreto. Este sistema exprés con el que se pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, fracasa. Si quieren hacerlo, tendrán que acudir a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias.

Los dirigentes del PP se frotan las manos, aplauden y estimulan todo acción posible contra el Gobierno actual para evitar que España se rompa y caiga bajo una dictadura comunista. Pero afortunadamente para los gallegos con trabajo o en paro, migrantes o millonarios residentes en Galicia o en Madrid, a partir del resultado electoral en todos los pueblos, fábricas y campos de Galicia se podrá disfrutar de un regimen conservador. Un Régimen que impedirá todo cambio politico o social.

La no-gallega y presidenta de Madrid, señora Ayuso, nos lo explica bien con su desfachatez propia y su explicación para analfabetos políticos cuando dice: “Feijóo 40, Sánchez 9. Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos, mientras que Sánchez es el Presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el partido de los terroristas, porque ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional. Por eso, sigue diciendo la Ayuso, gracias gallegos porque la habeis salvado. Lo que sucedió en Galicia implica la desaparición del PSOE en toda España.”