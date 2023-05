Guillermo García-Alcalde llegó a La Provincia en diciembre de 1966 cuando el periódico se “refundó” después de estar clausurado por la dictadura franquista desde la Guerra Civil. El primer director del periódico en esta nueva etapa, José Luis Martínez Albertos, lo incorporó a una redacción en la que participé desde sus primeros momentos, “traspasado” del Diario de Las Palmas a petición de Antonio Lemus a Tomás Hernández Pulido, aunque mi jefe en aquellos momentos en el viejo Diario, Luis García Jiménez, se resistió al intercambio. Mi amistad con Wily, como le llamamos sus amigos, surgió de forma espontánea por su gran capacidad de conversación, su inmensa cultura y la amabilidad natural que imprimía en su relación con los demás. Como muchos domingos cubría la información del fútbol regional incluso en partidos del interior de la isla. Un buen día Guillermo me dice: “Oye, ¿dónde vas el domingo?”, y nos fuimos a Firgas con el plan de comernos luego un potaje y hacer un recorrido por la isla, que Guillermo quería conocer en todos sus detalles, y por supuesto, también sociológicos y costumbristas. Pronto destacó por sus informaciones y también por sus críticas musicales, su otra pasión aparte del periodismo. Fueron dos años como redactor de a pie en los que congeniamos y tuvimos vivencias de diferentes índoles. Hasta que se volvió a Asturias en un paréntesis que duró hasta 1972, en el que volvió a Canarias pero ya ahora como director de La Provincia.

Fueron años en los estertores del franquismo trepidantes con un buen número de expedientes que la censura aplicó al periódico por la enorme valentía de Guillermo para hacer hacer un periodismo crítico y burlar a la censura previa. Para Wily era importante, histórico, “contribuir a cambiar los esquemas mentales de los lectores”. Fomentar la libertad de expresión, perseguir la objetividad, contribuir a la independencia periodística. Eran sus ideas por encima de otras imposiciones. En sus cinco años de dirección del periódico hizo una gran amistad con artistas, escritores, creadores, progresistas, y no hacía distinción de sus afinidades políticas, y de esta forma fue muy amigo de José Luis Gallardo, Manolo Padorno, Martín Chirino, Lothar Siemens, Rafael Nebot, Juan José Falcón Sanabria, Pepe ,Otero, Pepe Dámaso, y tantos otros “rojillos” que hacía de García-Alcalde símbolo y ejemplo de la cultura y el saber.

Cuando llegó por segunda vez a la isla, su mujer Mari Carmen (un abrazo fuerte, mi más sentido pésame Mari) le dijo que no estarían más de dos o tres años en Gran Canaria, pero luego sería la propia Mari quien animaba a Guillermo a hacerse más canario cada año. Unos asturianos canarios que penetraron en el alma y corazón de la isla, de Canarias. Después de su etapa como director, llegó la de director general de Prensa Canaria, más tarde la de creador y fundador, estando ya de presidente Javier Moll de Editorial Prensa Ibérica. De todo esto mis compañeros han escrito de forma brillante excelentes artículos, en mi caso, terminaré contando un par de anécdotas que viví con Wily. Una de ellas fue cuando, todavía en plena dictadura, me preguntó con una gran perspicacia si era miembro del Partido Comunista y se lo negué por aquello de la clandestinidad. Años más tarde, ya muerto Franco, le dije la verdad, y le añadí que incluso entre el “Diario” y “ La Provi” habíamos sido unos diez o doce militantes del PCE. No se sorprendió. La otra anécdota fue cuando por segunda vez cambié de aires y me fui a Canarias7. Años antes recalé en “Sansofé” y Radio Popular, y esta segunda vez cuando Guillermo me quiso repescar de Canarias7, me dijo irónicamente: “A ver si ya no te marchas más y terminas en Prensa Canaria”. Años más tarde, cuando me jubilé en Prensa Canaria, le expliqué por qué iba a escribir en Canarias Ahora, donde estaban mi hijo Alexis y muchos amigos, entre ellos Carlos Sosa y Pepe Alemán, y me dijo escuetamente: “Lo entiendo”. Guillermo García-Alcalde, un gran periodista, un gran intelectual, un gran amigo. Descanse en paz.