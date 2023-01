¿Qué es lo más importante para progresar en la vida? Estructura social y opinión pública

Actualmente vivimos en sociedades en las que se tiende a pensar que el conocimiento científico juega un papel clave. Por eso resulta sorprendente el escaso conocimiento que hay acerca de la Sociología, que ni siquiera se estudia en la educación obligatoria. A través de conceptos como los sistemas de estratificación la Sociología, junto con otras Ciencias Sociales, estudia por qué unos tienen más y otros menos, qué factores hacen que determinados grupos accedan a posiciones de privilegio social, y que permanezcan en él, o bien que esos individuos y grupos sean sustituidos por otros. En definitiva, estudia cuestiones como la de “¿qué es lo más importante para progresar en la vida”? En el análisis sociológico hay dos niveles de análisis. Uno hace referencia a lo que las cosas son: quizá vivimos en sociedades en que lo más importante para progresar en la vida sea ser de una familia pudiente, o estar bien relacionado, o bien en sociedades en donde cuenta más el esfuerzo personal, o la inteligencia y las habilidades personales. El otro nivel del análisis sociológico hace referencia a los discursos, a lo que la gente dice que las cosas son: la gente tiene sus creencias, y los estudios sociológicos nos ayudan a saber si es cierto o no que la gente tiene unas determinadas opiniones o creencias, independientemente de que estas sean ciertas o no: si hubiéramos hecho una encuesta en 1450 habríamos podido afirmar que era cierto que entonces la mayoría de la población pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, aunque eso, obviamente, no es cierto.

En Canarias tenemos la suerte de disponer de un socio barómetro, una herramienta clave para que la sociedad canaria se conozca a sí misma, aunque no es muy utilizada ni difundida, será que hay quienes prefieren la ignorancia al conocimiento. La segunda oleada de éste, realizado en 2021, permite responder a cuestiones como la que da título a esta reflexión, si bien hasta ahora los medios no se han hecho eco de los resultados del socio barómetro más que para decir qué partido se estima que puede ganar las elecciones o cuáles son los líderes políticos más valorados. El monográfico dedicado a las desigualdades pretendía conocer la opinión pública acerca de cuestiones como si se piensa que las diferencias entre ricos y pobres son muy grandes, si se han incrementado en los últimos 10 años, o si se piensa que se van a incrementar en los próximos 10. Como se ha dicho hasta la saciedad, en Occidente vivimos actualmente en sociedades de clases que se legitiman en base a la meritocracia, término acuñado en 1959 en una novela que describía una sociedad distópica y cuyo significado se ha transformado desde entonces para describir lo que se considera un ideal: una sociedad en que los puestos y posiciones de preeminencia se ocupan en base al mérito (capacidades+ esfuerzo) individual y no en base, por ejemplo, a privilegios de clase hereditarios.

¿Opinan los canarios que viven en una sociedad meritocrática? De forma sintética podría decirse que los canarios tenemos una fe moderada en la meritocracia. Cuando se pregunta a los canarios que señalen, en su opinión, qué es lo más importante para progresar en la vida, la opción que más personas eligen es “el esfuerzo personal”, con algo más de un tercio (33,4%) de las respuestas. Pero una visión más crítica de nuestra estructura social también está muy presente: de los resultados del socio barómetro podría estimarse que casi una cuarta parte de los canarios (24,4%) opina que lo más importante para progresar en la vida es “ser de una familia pudiente”. Cuando luego se les pregunta por lo que es más importante “en segundo lugar”, si se suman las respuestas, sin tener en cuenta el orden, el 58,4% de las personas entrevistadas señalan el esfuerzo personal como factor importante para progresar en la vida, el 45,4% el estar bien relacionado, el 44% la inteligencia y las habilidades personales y el 34,3% el ser de una familia pudiente. Claro que en realidad estos resultados agregados son el resultado de grupos con creencias distintas: en determinados grupos y clases sociales se cree más en la meritocracia que en otros.

En definitiva, podría decirse que, de manera agregada, los canarios tendemos a pensar que aunque la meritocracia es importante para progresar en la vida otros factores que escapan a nuestro control son también muy importantes. Como tú no eliges haber nacido en una familia pudiente, a nivel individual puede que lo único que puedas hacer es esforzarte más. Claro que a nivel colectivo podrían hacerse otras cosas, pero eso implica, en primer lugar, el desarrollo de lo que Mills llamaba “la perspectiva sociológica”. Las técnicas actuales de análisis sociológico permiten hilar más fino, y saber qué grupos sociales tienden a ser más creyentes o agnósticos respecto a la meritocracia. Pero eso, junto a cuestiones tan relevantes como la percepción acerca de las desigualdades, acerca de si la posibilidad de recibir ayudas sociales hace a la gente perezosa o no, o si se ayuda más a las personas extranjeras que a las de aquí las dejamos para otro día. Mientras tanto, tan sólo animo a reflexionar: si a casi todo el mundo le interesa qué es lo más importante para progresar en la vida, ¿por qué a casi nadie se le enseña sociología?