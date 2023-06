Contra Irene Montero: acoso, derribo y vetos

Pablo Iglesias, que es doctor por la Complutense madrileña -universidad por la que se licenció en Derecho y Ciencias Políticas- y que fue vicepresidente del primer Gobierno de Coalición de España desde que el Frente Popular fuera aniquilado por las armas de los militares rebeldes fascistas, ha escrito un artículo publicado en el medio CTXT instando a Yolanda Díaz a anular el veto que parece haber puesto a la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero. Iglesias argumenta que su sucesora como vicepresidenta y cabeza de la fracción parlamentaria “está decepcionando a demasiada gente” al “golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo”, refiriéndose a Irene Montero.

“Es posible que Díaz no sea consciente aún del error político que comete (...). Está a tiempo de rectificar y me consta que incluso personas de su propio entorno que en nada simpatizan con Podemos tratan de advertirle que está comprometiendo sus propios objetivos políticos al asumirse a sí misma como ejecutora final de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas mediática, judicial y política”, ha escrito Iglesias en un artículo publicado en CTXT estos calurosos días de junio.

Según Iglesias “los medios le están dispensando a Yolanda un buen trato” y lo cierto es que no suenan ataques muy fuertes contra ella y que tales medios “no pueden disimular su entusiasmo al ver sacrificada a Irene Montero por aquellos partidos a los que Podemos llevó al gobierno y por la vicepresidenta, cuyo nombramiento propuso a Sánchez el Pablo Iglesias que ”además es la pareja de Irene Montero“.

El machofascismo contra Irene Montero

¿Acierta Podemos al explicar con claridad que la decisión de veto de Yolanda es un error y al pedirle que reflexione en los días que quedan y que rectifique? Según Iglesias, Podemos acierta también al no comprometer la unidad electoral con Sumar. Y dice que por muy humillante que sea que te impongan la exclusión de varios de tus principales activos políticos (Echenique es otro vetado), por mucho que los puestos ofrecidos en unas listas sin primarias sean también un desprecio a lo que Podemos representa, Ione, Irene y toda la dirección aciertan al poner por delante de nuestra propia dignidad como partido la urgencia de que, al menos, haya alguna posibilidad de que la llegada de los bárbaros de VOX no sea inevitable. Eso es lo que dice Iglesias en el artículo en CTXT. Yo no estoy tan seguro de que sea acertado y cuerdo si va acompañado de tales vetos humillantes.

La actualidad es importante si no se olvida su historia. Si llueve y salgo sin paraguas estaré mojado y no puedo echar la culpa a mi mujer por no tener yo ahora ropa seca sobre mi cuerpo saleroso. Ni a los vecinos por no haberme avisado. Tengo que reconocer mi responsabilidad por no conocer el parte metereológico o por ignorarlo y salir sin paraguas creyéndome impune a la lluvia. Las ropas empapadas de Irene Montero no son producto de su descuido o ignorar el parte metereológico, sino al diluvio derechista arrojado sobre su persona. Ninguna otra persona ha sufrido en nuestro Parlamento tantos y tan bajos ataques como ella.

En la discusión sobre la Ley del Sí es Sí los machistas de VOX lanzaron al ruedo a una de sus diputadas para evitar críticas. Pero cuando la diputada de VOX acusa a Irene del aumento de criminalidad sexual y de dejar salir libres a violadores se raya el colmo del cinismo y de la mala intención que han coreado los medios difamadores como OK Libertad Digital de Eduardo Inda, como la COPE o LA CLAVE, e incluso algunos de pseudo-izquierda como LA SEXTA.

La diputada de VOX dice que el 2015 teníamos la tasa más baja de Europa y pregunta a la ministra ¿para qué ha servido su feminismo violento y salvaje? ¿Cómo se siente siendo responsable? ¿Y repite la canción malversadora de que es gracias a la nueva Ley que los violadores salen antes gracias Irene y la Ley? ¿Cómo se siente habiéndose convertido en la mejor aliada de los violadores? Es la pregunta de la señora de VOX. Esa insultante y falsa expresión sería sancionada por el Presidente en funciones del Parlamento y retirada de las actas. Los diputados de VOX deberían saber que el aumento en las estadísticas de delitos sexuales se debe a que ahora la Ley protege y ayuda a las mujeres que se atreven a denunciar el haber sido víctimas de violencias sexuales. Pero la tal diputada voxiana exigía de la ministra Montero que pidiera perdón por el escalofriante aumento de las violaciones en nuestro país desde que vd está en el gobierno. Irene Montero contestó con argumentos y hechos dejando aplastada la infamia argumentativa. Pero difama a lo Goebbels hitleriano, que algo queda.

Sin entrar en los datos objetivos uno tiene que preguntarse si cuando se hace una ley persiguiendo al crimen, tal ley y sus creadores son responsables y culpables de todos los delitos y crímenes que se produzcan posteriormente. El absurdo es evidente. Pero eso no ha impedido que los medios desinformadores que se están bajo propiedad o tutela de los obispos españoles como la COPE o El Debate sigan con una política que poco o nada tiene que ver con las doctrinas cristianas y tampoco con la actuación del Papa Francisco.

La campaña contra Podemos y contra Irene Montero ha levantado una atmósfera de rechazo e incluso de odio a su persona entre sectores de la población que no tienen acceso o no se preocupan de buscar noticias e informaciones alternativas.

El pasado 28M estaba en juego el lugar ocupable para una izquierda sólida, la tercera estructura estable tras los pasados tiempos del PCE-PSUC y luego IU. El desastre de Podemos no fue algo que agobió a la disciplinada y militante estructura comunistoide, y hay quien afirma que tal vez tal desastre y ninguneo de Podemos era algo buscado desde Sumar. Yo no estoy seguro de que fuera buscado, pero no mal recibido.

En cualquier caso lo cierto es que la derecha mediática ha estado atacando sistemática y suciamente con mentiras, calumnias e insinuaciones a las figuras de Podemos, mientras que a los otros no se les atacaba tan furibundamente, excepción hecha del Presidente Sánchez y el denominado sanchismo.

Desgraciadamente en España todavía padecemos un machismo de plenilunio en que los dráculas, hombres-lobos y otros peludos machistas aúllan contra todo lo que sea elevar el nivel de las mujeres. Por eso los ataques más descarados, feroces y sistemáticos se han hecho contra Podemos y especialmente contra Irene Montero por encarnar la lucha contra el machofascismo.

Julia Otero, con las dos manos, derecha e izquierda, aplaude en su programa Julia en la onda la decisión del Tribunal Supremo de avalar las rebajas de penas a violadores por la ley del sólo sí es sí y se pregunta qué influencia ha tenido en los resultados electorales de la izquierda. Si tenían alguna esperanza aún en el Ministerio de Igualdad, la verdad es que el Supremo la enterró definitivamente. El Tribunal Supremo ha revisado 29 casos de condenas por abusos y violación a los que se aplicaron rebajas por la ley del sólo sí es sí. Y en 27 de 29, el Supremo avala que esa rebaja de condena es correcta, según la nueva ley. Afortunadamente no se trata de un delito de asesinato donde se pueda decir que a la víctima se la mató un poco menos por no dar claramente su negativa a morir.

Cuando el Supremo fija criterio, ya nada puede hacerse ni nada puede hacer la Fiscalía que a esta hora se toma tiempo para leer la motivación de cada una de las resoluciones pero que ya manifiesta su decepción. El Alto Tribunal, ocupado mayoritariamente por el PP, sigue ajusticiando los proyectos gubernativos.

Llega el punto y final de este desastre que ha supuesto la interpretación disculpatoria de ciertos jueces de la ley del sólo sí es sí. Estuvo poco más de 200 días en vigor pero se cobró un precio altísimo

La posición del Supremo resulta un golpe a la Fiscalía que desde la entrada en vigor de la ley venía insistiendo, con dos circulares de por medio, en que no hay que revisar las penas de los condenados por delitos sexuales en sentencia firme, si estas estaban incluidas en la horquilla que fija la ley del solo sí es sí para cada delito. Pero se golpea a la Fiscalía por ser sujeto interpuesto. En realidad se golpea al Podemos de Irene Montero y lo que es peor a las mujeres víctimas de abusos.

También es un empuje a la derecha y un varapalo al Gobierno, dado que, hasta que la reforma de la ley, la postura inicial del Ejecutivo se reflejó en una enmienda transaccional introducida a última hora en una reforma del Código Penal para dejar claro a los jueces que, aunque no se establezca un régimen transitorio para las revisiones de condenas, seguía vigente la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995.

Una postura a la que se ha aferrado desde el principio el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero aun cuando la ley del solo sí es sí fue retocada a instancias del PSOE y aprobada mayoritariamente en un Congreso con Pedro Sánchez ausente por su visita a una Doñana al borde del desastre ecológico por voluntad del Partido Popular de Andalucía.

Recordemos que esta reforma de la Ley de garantías de Libertad Sexual o ley del Solo sí es sí se aprobó con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, el Gobierno sacaba adelante su reforma contando con cierto apoyo de las mujeres diputadas del Partido Popular.

Socios del Gobierno hablan de deslealtad

Antes de la votación, durante el debate se señalaba al PSOE de que tal ley entrara en vigor y de su posterior reforma. Desde la bancada de Unidas Podemos -lamentaba la diputada Lucía Muñoz- “hoy es una día triste para las mujeres porque el principal socio de esta reforma, el PP, habla directamente de derogación parcial de esta ley”.

Los otros socios necesarios del Gobierno, Bildu y Esquerra, acusaban igualmente a los socialistas de desleales con la coalición, como apuntaron la diputada del grupo Republicano Pilar Vallugera o la de Bildu Isabel Pozueta. Ambas sospechaban un denominador común que animaba a Sánchez a reformar esta ley: la inminencia de las elecciones del 28M y los sondeos que manejaban en los que se preveía una bajada importante del voto femenino. El motivo ,siempre según tales sondeos, el fiasco de la ley que ha provocado centenares de revisiones de condenas y al menos un centenar de excarcelaciones.

Ante todo el revoltijo Irene Montero como ministra de Igualdad subió a la tribuna denunciando la ofensiva contra la ley que era, según ella, “la ofensiva contra este gobierno y su presidente”. Pero la ministra Montero no se olvidó de señalar al propio Pedro Sánchez por no responder a las continuas propuestas de acuerdo, o a las cesiones continuas “por encima de nuestras posibilidades” que a su juicio admitía Unidas Podemos durante los pasados meses con tal de dar una respuesta unitaria que finalmente no ha podido ser. La ministra de Igualdad reprochó por último al PSOE el que gracias a él “estemos volviendo a escuchar que el consentimiento de la mujer es un teatro”. Según ella, del debate debería haber salido un mensaje político claro que no ha sido posible: que los derechos feministas no se negocian con el PP. Hay que recordar que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en el debate se ausentó durante la votación.

Calaña desinformadora contra Irene Montero

Una muestra de la calaña de muchos de los que acosan a Irene Montero la tenemos en el caso del periodista Alfonso Ussía, Aunque no es el único, lo tomo en primer lugar por considerarlo ejemplar tanto en su origen aristocrático-militar como en su forma de atacar dede la derecha del medio El Debate. Este aristócrata de sangre y familia monárquicas ha aprovechado cualquier ocasión para atacar e Podemos y en especial a Irene Montero. Durante uno de los debates generales, aprovechó una nimiedad para burlarse de ella. Garzón había llevado una nueces e Irene Montero había tomado algunas para matar el hambre.

Ussía diría: Durante la moción de censura, el ministro de Consumo, el inteligentísimo Alberto Garzón, gran trabajador y chispeante persona, llevó al escaño una bolsa de nueces. Intuía que las intervenciones del Fosforito y la Empalagosa serían demoledoras en el tiempo empleado para ello. Parece mentira que a una respetable dama, una ministra del Gobierno, un ejemplo de garbo, finura y estilo como Irene Montero, se le olvidara clausurar el buzón mientras masticaba las nueces de Garzón, que me ha salido absolutamente con rima. (Aclaración: Ussía llama Fosforito al Presidente Sánchez y Empalagosa a Yolanda Díaz).

Ussía se mofaba diciendo que sin querer había hecho una rima entre la boca o buzón de Irene y Garzón. Garzón y buzón. El doble sentido vejatorio de que Irene masticara las nueces de Garzón no se le escapa a nadie.

Eduardo VII: la vulgaridad y el divorcio

Ussía como monárquico ilustrado sacó a relación en su artículo en el derechista EL DEBATE una anécdota de la monarquía inglesa. Contó Ussía que un individuo solicitó el divorcio al rey Eduardo VII, monarca inglés y como tal jefe de la iglesia anglicana. Según alegaba tal individuo en su petición al monarca, su mujer masticaba con la boca abierta. Y según nos cuenta Ussía, asiduo votante del PP, según él mismo confiesa, el rey británico contestó diciendo que “lo de comer con la boca abierta es de una vulgaridad inaceptable. Tiene mi permiso para iniciar los papeleos del divorcio.”

De casta le viene al galgo y al podenco

Alfonso Ussía es hijo segundo de Luis de Ussía y Gavaldá, conde de los Gaitanes, y de su esposa María de la Asunción Muñoz-Seca y Ariza. Alfonso Ussía es nieto materno del dramaturgo Pedro Muñoz Seca y sobrino del teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía. Su carrera periodística le colocó durante bastante tiempo en el diario conservador monárquico ABC. En 2004 Ussía dejó de escribir para el diario ABC por la polémica suscitada por su artículo El cerdo vasco y se pasó a La Razón.

El 23 de febrero de 1981 tuvo lugar la ocupación del Congreso de los Diputados por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que había estado destinado a Canarias, y que había tenido un encontronazo no violento con el abogado Fernando Sagaseta que defendía a unos obreros. Sagaseta estaba durante el asalto golpista al Congreso en las filas de asientos de lo alto como diputado elegido en el Parlamento y abajo, pistola en mano, otra vez se encontraba el Guardia Civil franquista.

En el Golpe de Estado del 23-F de 1981, como Capital General de la III Región Militar, don Jaime del Bosch y Ussía. estuvo de acuerdo sin reservas con el delito de rebelión militar contra el legítimo gobierno de Adolfo Suárez y realizó acciones ofensivas de importancia, sacando los tanques a la calle y apuntando a los edificios institucionales políticos como el ayuntamiento, la delegación del Gobierno, el Gobierno Militar y la Jefatura Superior de Policía.

A pesar del mensaje televisado del entonces rey Juan Carlos se negó a deponer las armas, las cuales no entregaría hasta las cinco de la mañana del día siguiente 24 de febrero. El 8 de marzo de 1981, fue procesado y juzgado por Tribunal militar. El 3 de junio de 1982, fue expulsado del Ejército y condenado a 30 años. Nunca manifestó arrepentimiento por su implicación en el golpe.

En mayo de 2006, fue condenado por un juzgado de Madrid a indemnizar con 20.000 euros al periodista tinerfeño Fernando González Delgado, por un delito contra el honor. Ussía había publicado un artículo en La Razón en que insultaba a Delgado con palabras tales como “mierda”, “miserable” o “hijoputa”, y además le atribuía unas palabras que nunca pronunció

En 2012, días después de que el coronel Francisco Alamán declarara que pondría en marcha tanques del ejército español para frenar cualquier separatismo en Cataluña, el sobrino del degradado Teniente General, es decir, Alfonso Ussía pedía desde su columna en La Razón, que fueran soldados españoles quienes se encargasen de solucionar manu militari los conflictos con el nacionalismo vasco.

En 2023, tras un primer archivo provisional del caso, fue condenado por un delito de injurias graves con publicidad contra Corinna Larsen. La amiga entrañable del emérito Juan Carlos de Borbón denunció a Ussía y a Ediciones Católicos y Vida Pública, S.L.U. (empresa editora de El Debate) a raíz de la publicación en 2021 del artículo La profesional, donde Ussía llamaba a Corinna Larsen “insuperable golfa, profesional del sexo, recauchutada o zorrón desorejado”. Ussía consideraba su texto como tributo al “talento de antepasados como Quevedo y Cervantes”. Como se ve Ussía no peca de modestia y cree que su apellidos arisotocráticos militares le dan permiso para todo, especialmente contra las mujeres. El tribunal, sin embargo, vio “una clara intención vejatoria, humillante, en definitiva, insultante” contra Corinna. Alfonso Ussía ya había insultado a Corinna Larsen a través de redes sociales en 2020, calificándola de “zorra”.

Al irrespetuoso aunque ingenioso Ussía no le para la lengua antiizquierdista y antidemocrática ningún tribunal ni lo frena ninguna condena. Seguirá destilando veneno. Como en estos últimos días, cuando la toma con la familia de Iglesias, con su madre. Dice que “la madre más enfadada de España ha resultado ser la de Pablo Iglesias”.

Escribe Ussía, el sobrino del general golpista algo más sobre otra familia que no es la suya: La madre de Iglesias se ha enfadado. Y ha exigido a la de Sumar Sumando que Irene encabece una candidatura con garantía de éxito, y la Díaz, que lo que tiene de sobona y hueca lo supera con su reconocida maldad, le ha hecho saber que con Irene cualquier candidatura carece de garantía de éxito, porque no la soporta nadie. No obstante, me gustaría tranquilizar a la señora Turrión y aliviar su desencanto enfadado. No se preocupe. Tranquila, señora. Si finalmente no hay acuerdo y la niña no es aceptada en Sumar Sumando, su hijo la puede enchufar de nuevo, y en esta ocasión, en el canal Red de Roures, que va como un tiro. Como un tiro en la sien, pero como un tiro. Madre no hay más que una.

Así acaba su artículo. Y tiene razón, madre no hay más que una, pero hijos reaccionarios e idiotas, tergiversadores de la verdad hay muchos, aunque sean el vástago más joven de una retahíla de hermanos de familia monárquica y aristocrática. Y si reproduzco sus palabras no es por acuerdo con ellas, sino porque es la mejor forma de mostrar su ignominia