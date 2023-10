El jeroglífico bélico en Israel tiene solución

La guerra declarada por Netanjahu a la Palestina asentada en Gaza tiene muchos problemas de interpretación y de culpas y castigos; son como la confluencia de jeroglíficos. La guerra declarada este octubre por el gobierno de Israel parece una continuación del conflicto nacido el año 1948 cuando se declaró la independencia como Estado judío de los territorios conocidos hasta entonces mundialmente como Palestina y, al mismo tiempo, una repetición milenaria. La escritura jeroglífica es un sistema que emplea caracteres en forma de imágenes para describir hechos. Se trata de signos o imágenes que tras interpretarlas revelan un texto y si no se conocen son un misterio. Si se conoce la clave se dará con la solución. Y cada una de las partes en guerra y aliados tienen sus jeroglíficos, lo que hace difícil su lectura y comprensión.

La profesora de Historia Antigua, Doctora Ana María Vázquez Hoys, ha cumplido este 8 de octubre 78 años y en una de sus conferencias ha dicho:

“Ignoramos más cosas de las que sabemos”. No se refería a la actual guerra en Tierra Santa, pero es la misma frase que entrelabios se nos escapa ante las informaciones y desinformaciones dadas en los medios, especialmente si recordamos que nuestra historiadora ha dicho que “los telediarios de hoy son como telediarios (si los hubiera) de hace 3000 años ya que pasaban las mismas cosas que están pasando ahora”

En Estados Unidos y otros países

El presentador de The Rubin Report, Dave Rubin, ha criticado las “decepcionantes” declaraciones del ex presidente estadounidense Barack Obama sobre el conflicto entre Hamás e Israel. Rubin dijo que el retraso de 48 horas en condenar el ataque de Hamás era decepcionante pero “no sorprendente”. “Ha dicho todo lo que debía y, al mismo tiempo, no ha dicho nada”. Más de 900 israelíes han muerto desde que Hamás lanzó su ataque, mientras que casi 830 palestinos han muerto como consecuencia de los bombardeos en la Franja de Gaza en represalia. Se espera que la cifra de muertos aumente a medida que los servicios de emergencia recuperen cadáveres de entre los escombros, con miles de heridos más.

Ya en el año 2012 el prestigioso escritor Eduardo Galeano escribió: Desde 1948, los palestinos viven condenados a la humillación perpétua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. La democracia es un lujo que no todos merecen. Los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, son hijos de la impotencia, disparan con chambona punteria sobre las tierras que habian sido palestinas y que la ocupación israelita usurpó.

Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa.“ Eso está escrito en el año 2012. Con algunas modificaciones podría haber sido escrito hoy.

En los países de Hispanoamérica han habido manifestaciones de cientos de miles de personas. En Colombia gritaban: Israel asesina. Israel estado terrorista. No es una guerra, es un genocídio.

En Alemania el Canciller Scholz ha dicho: La seguridad de Israel es staatsraison para Alemania. Y uno se pregunta si Scholz sabe lo que dice o si sigue el camino y desvaríos de su ministra verde Baerbock de Asuntos Exteriores. El concepto de razón de Estado significa la búsqueda de la seguridad y la autoafirmación del Estado por cualquier medio. Según Wolfgang Kersting, representa una “regla de clasificación del orden prioritario para los conflictos de intereses y el derecho”. Esto significa sobre todo la trinidad clásica de “voluntas, necessitas y utilitas” como variables legitimadoras de las acciones estatales. En este sentido, la razón de Estado es un cálculo racionalmente guiado de los intereses de un gobierno, independiente de la forma de gobierno, y únicamente comprometido con el mantenimiento de la estructura estatal en funcionamiento. Que un Estado extranjero como es Israel se convierta en razón de Estado de Alemania es algo inédito, inaudito y nada lógico. Al otro lado del Atlántico el expresidente Donald Trump se vio confrontado, en un acto de campaña en Florida, con una reacción violenta por criticar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Entre los críticos estaba el también candidato presidencial del Partido Republicano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, que dijo: “Ahora no es el momento de atacar a nuestros aliados”. Trump criticó a Netanyhu y alabó al jefe del Hamas, elogió a Putin y se burló del Viejo chocho Biden.

La verdad como primera víctima de guerra

En el madrileño ABC se publicó como noticia que el Hamas ha decapitado 40 niños pero nada lo confirma de fuentes militares israelitas y el ABC no desmintió la mentira propagandística. El País también publicó el bulo anteislámico pero la corrección no se hizo esperar mucho.

Hemos leído que la verdad es la primera víctima cuando estalla una guerra. En el conflicto de Israel contra Palestina se ve con meridiana claridad. Por eso, los lectores críticos se plantean varias cuestiones: ¿Qué pasa realmente en Oriente próximo? ¿Puede ser considerado Israel una democracia pese a practicar con los palestinos el apartheid? ¿Es verdad lo que se ha gritado en muchas manifestaciones antiisraelitas sobre un estado judío practicando el terror cívico y militar para expulsar a la población palestina de su territorio?

Según el programa televisivo de Juan Carlos Monedero se nos trae la última hora de la situación entre Israel y Palestina, pero también expone lo que entiende como las claves para comprender un conflicto que viene de lejos... Afirma que en una semana, el gobierno Israelí ha cometido múltiples crímenes de guerra contra la población civil en Gaza con más de 724 niños asesinados. Pero esto no es de ahora, dice que es algo que sucede repetidamente en el territorio palestino ocupado desde hace décadas.

Biden dice que se tiene el derecho a defenderse frente a ataques terroristas. ¿Quién es la victima y quien el agresor? Los del gobierno de Israel se refieren al sorprendente ataque del Hamas entrando sorpresivamente en el terreno israelita, que los palestinos reclaman como suyo propio. Los servicios secretos israelitas y norteamericanos fracasaron. ¿O el largo e intensivo preparativo del rápido y victorioso ataque del Hamas implica una nueva dimensión militar?

La zona de Gaza en que habitan unos 2 millones de habitantes es una de las zonas más superpobladas del planeta. Y la declaración del Ministro de Defensa israelí de que los palestinos no son humanos sino animales, implica que no tendrán en cuenta los Derechos Humanos ni respetarán las leyes aceptadas internacionalmente en caso de Guerra, especialmente en lo que afecta a población civil. Ante tales declaraciones el Borrell en nombre de la Unión Europea recuerda que Israel está sujeto a las leyes internacionales y critica el bloqueo por tierra, mar y aire ordenado por el Gobierno israelií además de cortar el suministro de agua, energia electrica, gas, medicinas y alimentos. O sea, un exterminio o genocidio a fuego lento.

Gaza se asemeja a un campo de concentración de grandes dimensiones. Y la construcción de muros y de unos pocos puestos de paso bajo control policiaco y militar recuerda al criticado Muro de Berlín, pero en los medios occidentales no se oyen tales críticas. Los puestos de paso servían en el pasado reciente para que entrase mano de obra palestina que es más barata y sin derechos sindicales.

Adoctrinamiento infantil

Se ha acusado al Hamas de ocupar dictatorialmente las instituciones políticas de Gaza y adoctrinar a los Jovenes. En estos días hemos visto vídeos de manifestaciones de niños judíos en Jerusalem gritando ¡muerte a los árabes!¡ un árabe bueno es un árabe muerto! Y junto a ellos amenazando con puño cerrado a israelitas ultraderechistas gritando: La segunda Nakba está llegando. Váyanse a Gaza. Recordemos de que Nakba es el nombre árabe para designar la catástrofe sufrida.

Entre los encontrados jeroglíficos de difícil interpretación o lectura está el hecho de que en sus origenes el Hamas contó con el beneplácito y apoyo del gobierno de Israel y sus servicios secretos para enfrentar al fuerte OLP de Arafat que era laico y no religioso, mientras que el Hamas era de orientación fanáticamente islámica.

El ejército israelí afirma que el parlamento palestino y los ministerios civiles de Gaza son objetivos legítimos en su ofensiva contra Hamás. “Si hay un hombre armado disparando cohetes desde allí, se convierte en un objetivo militar”, declaró Richard Hecht, portavoz del ejército israelí. La fuerza aérea israelí ha afirmado que continúa con su bombardeo aéreo, y las autoridades han añadido que ya se han producido más de 1.000 ataques sobre Gaza. El ejército israelí también declaró haber destruido una mezquita que, según dijo, “albergaba armas” de Hamás. Un alto cargo de Hamás ha declarado que aliados como Irán y Hezbolá se unirán a la lucha “si Gaza es sometida a una guerra de aniquilación”. Un oficial militar israelí ha repetido la orden superior que los palestinos que huyen del ataque aéreo en la Franja de Gaza la abandonen y vayan a Egipto.

Otros judíos y la solución biestatal

En Junio de este año 2023 Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, cuyos padres eran judios y el historiador indio Vijay Prashad explicaron: Cualquier guerra es una atrocidad para la humanidad pero no hay que negar una realidad incómoda: la guerra también se convierte para unos pocos en un negocio muy rentable. Las empresas privadas también participan del complejo militar-industrial. Los negocios incluyen armas, servicios de apoyo, logística, mantenimiento de armas, entrenamiento militar y seguridad…

Y más recientemente, Noam Chomsky ha acusado a Estados Unidos de ser el principal responsable de la matanza de la población palestina en la Franja de Gaza, en la reciente ofensiva militar emprendida por el régimen de Israel contra el enclave costero.

Israelitas no sionistas se manifiestan contra la masacre

Cientos de israelitas se manifestaron contra el gobierno Netanyahu y cortaron calles y carreteras en Jerusalén, Bnei Brak y Rosh Pina, en protesta por la detención de un estudiante de una yeshivá (escuela religiosa judía) que se negó a servir en el ejército israelí.

Un grupo de centenares de rabinos y ortodoxos fueron reprimidos y arrestados por protestar ocupando y cortando el tráfico en calles y carreteras en Jerusalén y otros puntos de Israel, protestaban por el encarcelamiento de jóvenes judíos, que se negaron a servir en el ejército israelí en la agresión a Palestina, La manifestación que tuvo lugar el pasado viernes, se produjo en rechazo al arresto de un miembro de la ultraortodoxa Facción de Jerusalén que no se presentó a las autoridades por el servicio militar, obligatorio en Israel, pero del que los religiosos quedan exentos al dedicarse intensamente al estudio del judaísmo.

Este grupo tiene posturas más bien radicales frente al Estado israelí, ya que el Estado sionista pretende ser religiosamente judio, cosa contraria a las enseñanzas de la Torah y las tradiciones judias. Con el Estado sionista mantienen el mínimo de lazos y niegan su legitimidad por ser entidad secular y pretender ser religiosa.

Desde 1948 cuando se creó el Estado de Israel, los judíos ultraortodoxos cuentan con la posibilidad de eximirse del servicio militar obligatorio, aunque tienen que presentarse ante las autoridades para tramitar su exención alegando que se dedican al estudio religioso.

«A la luz del arresto criminal del estudiante preso del mundo de la Toráh, nuestro rabino nos ha ordenado salir, manifestarnos y hacer ruido», declaró el grupo en comunicado citado por el diario israelí Haaretz.

La protesta incluyó bloqueos a la vía pública y la línea del tranvía en Jerusalén. Para reprimir a los manifestantes, la Policía israelí usó caballos, cañones de agua y medios de dispersión antidisturbios.

Daniel-Barenboim: no podemos negar la humanidad de los otros

El mundialmente famoso pianista y director de orquesta hispano-argentino, Daniel-Barenboim que, por decisión personal propia y consciente, cuenta también con doble nacionalidad israelí y palestina. Refiriendose a las ordenes del Gobierno Netanhahu dijo: Si negamos la humanidad de los demás estaremos perdidos. Aunque no hay justificación para los bárbaros actos de Hamás, la única salida del conflicto palestino-israelí será sin fuerza armada ni ocupación. Nuestro mensaje de paz debe ser más fuerte que nunca.

La nota disidente de Podemos en el desfile del 12 octubre

El 12 de octubre es un día importante para España. Ese día se conmemora el 'Día de la Hispanidad' o el Descubrimiento de América, de 1492, donde tuvo lugar uno de los eventos históricos más importantes que dio paso a la Edad Moderna. Un hito tan importante como polémico, cuando han pasado más de seis siglos, donde todavía se sigue criticando la 'Leyenda Negra', pero en la actualidad supone jornada importante en el calendario oficial en España.

También se celebra el Desfile Militar del 12 de octubre y se han producido las primeras imágenes destacables del día. Por ejemplo, la llegada de Pedro Sánchez para saludar a los reyes de España, donde ha soportado un abucheo de la parte apostada de ultraderechistas desde temprano en el público. Otro punto de interés fue la presencia de la princesa heredera Leonor con uniforme militar y el saludo de sus compañeros de la academia militar.

Otra de las imágenes del día 12 se produjo cuando Ione Belarra, secretaria general de Podemos, lució una prenda especial para los tiempos que corren: era un pañuelo confeccionado por mujeres palestinas. Así explicó Ione Belarra la política en su cuenta de Instagram: “En pocos lugares del mundo se libra una batalla tan desigual como la que ocurre entre Israel y Palestina. El Estado de Israel lleva décadas sometiendo al pueblo palestino a una ocupación y a un apartheid que nos sigue dejando sin palabras”.

“Hoy, en solidaridad con ellos, vestiré en la celebración del 12 de octubre este pañuelo tejido por mujeres palestinas en la ciudad de Hebrón que me ha prestado mi querida Isa Serra. Que el dolor de las y los que sufren no nos sea nunca indiferente. Que quienes puedan alcen la voz, aunque sea frente a esta feroz e hipócrita unanimidad mediática que intenta convencernos de que unas vidas valen y otras no porque son 'animales”, añadió.

En medio de la fanfarria y música militar la prenda de vestir palestina dio una nota disidente y discordante. Y apunta a que la única solución al jeroglífico bélico es el camino de la paz y de aceptar en el territorio tanto el actual estado de Israel como el estado de Palestina aprobado y exigido por Naciones Unidas.