El Sociobarómetro de Canarias y la miopía soberbia de Paco Pomares

Hace unos días, el “Pontífice” del periodismo en Canarias publicó un artículo en el periódico El Día con el malintencionado título de “Sondeos para Román”.

En su particular cruzada contra Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias y actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, el ilustrado y siempre interesado periodista ha encontrado una oportunidad para recordar mi trayectoria profesional, política y social.

En su bucle obsesivo, este personaje que cada día imparte doctrina urbi et orbi en nuestras Islas, ha querido con evidente animosidad y su personal estilo faltón e irrespetuoso denigrar y desprestigiar mi trayectoria en unas pocas líneas que reproduzco:

“Román dispuso en su etapa de presidente de recursos que permitieron sostener el entramado de su propio y personal CIS, entonces a cargo del sociólogo Miguel Guerra de Celis... Guerra de Celis, también profesor de la UNED, después de dar algunos tumbos por el consejo de administración de la televisión canaria o como asesor de Nueva Canarias para la reforma del sistema electoral canario, acabó de presidente de la fundación Pancho Guerra, puesto que aún desempeña...

Román dispone de nuevo de un CIS a su medida. Ahora sólo falta saber si por el mismo precio tendrá a alguien dispuesto a hacer de José Felix Tezanos”.

Lo hago para permitir a los muchos oyentes de la SER completar la audición que ese mismo día el versado Pomares leyó en antena. Desconozco las razones por las que en esta lectura radiada no incorporó esta cita “delicada y cordial” referida a mi persona.

He dudado mucho en contestar al señor Pomares porque son muchas las personas que conocen bien “el andar de su perrita”, y saben las vengativas consecuencias que provoca contradecir al afamado poder fáctico de la comunicación mediática en nuestra tierra. Algunas personas recomiendan incluso callar, porque estas guerras son suyas, exclusivas, y no merece la pena entrar malgastando tinta y tiempo. Además, ayudan a seguir engordando el ya abultado ego del caballero.

Sin embargo, llega un momento, el de la dignidad, en el que no debemos permitir que gente como esta transite impunemente por los medios de comunicación haciendo daño intencionalmente, confundiendo y desinformando con su prepotente halo de sabelotodo. Aprovechando su posición mediática, daña e intoxica, sirviéndose en esta ocasión de una noticia importante para las Islas como la recuperación del Sociobarómetro, que permitirá de nuevo disponer de una importante herramienta demandada por las Universidades y los ámbitos de la investigación social, asentada en todas las sociedades modernas.

Por lo que a mí toca, debo decirle al sabio y documentado analista algunas cosas. En primer lugar, que me cite correctamente. Mi segundo apellido no es “de Celis” sino García de Celis, apellido que me aportó mi madre. En segundo término, que he sido profesor de ambas universidades canarias, de la ULL y de la ULPGC, además de la UNED. Recordarle también, por aquello de “dar algunos tumbos por el consejo de administración de la televisión canaria”, que fui designado consejero del Ente Público RTVC por elección del Parlamento de Canarias, en dos legislaturas.

Asimismo, participé como experto en la Comisión del Parlamento de Canarias creada para la Reforma del Sistema Electoral Canario. Al igual que el resto de ponentes intervinientes en la citada Comisión Parlamentaria, fuimos propuestos por las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara legislativa de las Islas, y para mí un honor responder a la petición realizada desde Nueva Canarias.

Para su conocimiento e información, me honro en presidir desde su constitución la Fundación Canaria Pancho Guerra, elegido democráticamente por su Patronato, órgano de gobierno y representación de la misma. La Fundación que presido es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro.

En su innoble afán por dañar y desprestigiar, no confunda la velocidad con el tocino, o más ajustado al español que usted maneja “no mezcle churras con merinas”.

Finalmente, en su afán obsesivo de “un nuevo CIS canario a la medida de Román” Rodríguez y que me asocia en el pasado al papel de José Félix Tezanos, actual sociólogo responsable del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y cuyo fin es el estudio científico de la sociedad española), he de añadir que trabajé como funcionario público en el gabinete del Presidente Román Rodríguez entre el año 1999 y 2003. Sobra su maledicencia cuando afirma: “Ahora sólo falta saber si por el mismo precio tendrá a alguien dispuesto a hacer de José Félix Tezanos”.

En cualquier caso, estoy convencido de que esta llamada al respeto que le transmito le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Seguirá cada día impartiendo doctrina como pontífice mediático en Canarias, intoxicando, opinión que comparte mucha buena gente y que recomienda ignorar sus necedades y mezquindad perversa.