Timan-faya

Esta semana de reflexiones compartidas sobre los asuntos que requieren mayor atención para tener mejor calidad de vida las personas que habitamos esta isla, me gustaría traer el tema de Timanfaya.

¿Cómo estamos gestionando Timanfaya y sus alrededores? He escuchado estos días con la presentación del Plan La Geria, que es una zona que hay que cuidar porque es el quinto paisaje más importante del mundo, y entonces Timanfaya ¿qué puesto ocupa dentro del listado de paisajes importantes del mundo? Bueno, es que es un Parque Nacional, detalle que me parece que ya olvidamos todos y creemos que es un CACT. Por eso no se dan prisa en sacar las colas de coches de Timanfaya y habilitar las lanzaderas desde los pueblos colindantes para proteger mejor toda esa área y mejorar notablemente la experiencia del turista.

He leído los resultados de las encuestas de opinión de los visitantes de los Centros Turísticos, y cuál no fue mi sorpresa al descubrir que de los 100.000 visitantes (año 2023 tuvo 921.343 visitantes) que tiene Timanfaya en agosto, el 80% se va descontento por lo que todos sabemos, colas interminables al calor de Lanzarote. Entonces ¿qué estamos consiguiendo?, ¿qué experiencia se llevan los turistas? Realmente se está poniendo el foco en la facturación del centro y no en las recomendaciones del propio Patronato del Parque Nacional de sacar los coches ya del parking del Islote del Hilario, y eliminar las colas del taro de entrada, y tampoco se está poniendo en el centro de la gestión la satisfacción del cliente, la reputación de los CACT, del Parque Nacional, ni del Destino Lanzarote.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es la calidad de la visita en la temporada de verano con esta nueva climatología de constantes olas de calor y calima. Considero que ya es momento de empezar a estudiar la posibilidad de cerrar en las horas de mayor calor del día Timanfaya a las visitas, para dejar descansar al personal tanto de cocina y restaurante como y, sobre todo, del exterior, de los experimentos con el calor. Propongo que entre los meses de mayo a noviembre se abra antes al público sobre las 8:00 hasta la 13:00, y de nuevo por la tarde se haga la excursión con comida incluida para ver el atardecer que se ofrece ya al mercado británico con gran éxito. Esta propuesta está pensada para adaptar la visita a las horas que mejor se disfrutará atendiendo a las elevadas temperaturas que nos acompañan cada vez con más frecuencia. Hay que pensar que nuestros visitantes provienen de países más fríos y para ellos aguantar el calor de verano en Timanfaya es menos agradable.

Nuevos proyectos de infraestructuras viarias amenazan también la belleza de todo el entorno de Timanfaya, como el desdoblamiento de la carretera de Yaiza a Playa Blanca, y así cachito a cachito el encanto de Lanzarote se va esfumando.

Esta semana es la semana idónea para hablar de estas cuestiones, de la protección al territorio y al paisaje, de la mejor gestión de los flujos de turistas, de la gestión de los espacios naturales protegidos, del cambio climático y los efectos de las olas de calor y calima y como adaptarnos a ellos en esta isla.