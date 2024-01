Wolfgang Schäuble, ¿es su muerte también la muerte de una Era en Alemania? ¿Año Nuevo y nuevas violencias en Alemania?

A pocos días antes de finalizar este año 2023 ha muerto el que fuera uno de los políticos que más ha influido en los destinos de Alemania y, en consecuencia, también de Europa. Pertenecía al Partido Democristiano CDU y ocupó durante 50 años un escaño como diputado conservador.

Con sus 82 años, Schäuble sacudía todavía el Parlamento alemán cuando tomaba la palabra. Y si se echa una mirada retrospectiva uno no deja de sorprenderse por la cantidad de temas que le acompañaron: La crisis climática, los ataques a la democracia por la ultraderecha, la responsabilidad de Alemania en el mundo, la pesada y plomiza burocracia del país: todos eran temas que le movían y conmovían. También en tales temas marcaba la diferencia personal por sus análisis conservadores con repecto a los otros, amigos o adversarios.

Wolfgang Schäuble, fue ministro del Interior con el canciller alemán Helmut Kohl y luego titular de Finanzas en el gobierno de Angela Merkel. Nació en septiembre de 1942 en Friburgo, en el estado federal de Baden-Würrtemberg (sur), y estaba considerado uno de los políticos más destacados de la Unión Cristianodemócrata (CDU), en la que militó desde 1965. Llegó a ser el diputado más veterano del Bundestag, donde entró en 1972.

En los años ochenta ocupó cargos del gobierno federal, tanto como jefe de la Cancillería y ministro de Asuntos Especiales, entre 1984 y 1989, o siendo titular del Interior, entre 1989 y 1991, durante la era Kohl. Siendo Ministro del Interior negoció con las autoridades de la prosoviética y ahora extinta República Democrática Alemana (RDA) el tratado de reunificación de Alemania.

Durante el gobierno de Merkel, volvió a desempeñar el ministerio del Interior entre 2005 y 2009 y como ministro de Finanzas entre 2009 y 2017; en esta función se dio a conocer más allá de las fronteras de Alemania durante la crisis del euro. Y no con buena fama ya que siendo fiel a su Partido capitalista-conservador negó las ayudas necesarias a otros países europeos, especialmente a Grecia.

En 1990 fue víctima de un atentado que pudo costarle la vida durante un mitin electoral de la CDU de su distrito. Schäuble quedó paralítico y desde entonces iba en silla de ruedas.

Entre 1991 y 2000, fue líder del grupo parlamentario del bloque conservador, formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera en el Bundestag y también fue líder de su partido entre 1998 y 2000. En las elecciones generales del 2017 fue elegido presidente del Bundestag, el segundo cargo más alto de Estado, después del de presidente de la República.

En las elecciones federales del 2021 en que ganaron los partidos de la llamada Coalición Semáforo (Rojo, Amarillo y verde) Schäuble se tuvo que retirar de todos los órganos de gobierno tras la derrota del bloque conservador del 2021 y pasó a ser simplemente diputado, aunque su voz en el interior de su fracción era siempre escuchada.

En sus últimos tiempos, Schäuble se fue retirando paulatinamente de la escena pública para dedicar más tiempo a su familia -tenía cuatro hijos y cuatro nietos-, sobre todo después de que su esposa, Ingeborg, sufriera el pasado verano una grave caída en bicicleta.

Una sombra sobre su carrera

Una sombra había caído sobre su carrera política en el ya lejano pero no olvidado año 2000 durante el escándalo de las donaciones y ayudas económicas recibidas por la CDU del gobierno Kohl quien se negó a decir quienes habían sido los donantes de tan poderosas cantidades de dinero. Schäuble tuvo que dimitir como líder del partido y del grupo parlamentario. Sus sucesores fueron Merkel y Merz.

Schäuble parecía que iba a ser el siguiente en la línea de sucesión del Canciller Helmut Kohl, ya que había ocupado altos cargos en el gobierno, incluido el de ministro del Interior. Ese era el cargo que ocupaba en 1990, cuando un intento de asesinato y una herida de bala le confinaron a una silla de ruedas para el resto de su vida.

En su haber político está su fidelidad al Partido CDU por encima de lo que los partidos de izquierda consideraban que debería haber sido su lealtad al pueblo alemán y no a las élites millonarias. Era la llamada Política de Austeridad que sería el fundamento involuntario pero obligado de la ausencia de inversiones en lo que necesitaba el país, pero no beneficiaba a los que no necesitaban trenes porque tenían coches o aviones propios, ni viviendas ya que habitaban en palacios.

“Freno a la deuda, control presupuestario y estabilidad monetaria eran las palabras de moda dominantes de la Política de Austeridad germano-europea. Un Estado no puede vivir 'por encima de sus posibilidades', era el tenor de las élites. Pero el objetivo de un presupuesto equilibrado(?) estaba consagrado desde hacía tiempo en los tratados europeos, y se endurecieron aún más durante la crisis. ¿Cómo se convertió este principio de política financiera en una razón de Estado europea? ¿Cuáles fueron las constelaciones de intereses y actores que forzaron la europeización del ”modelo estratégico“ neoliberal de presupuestos nacionales equilibrados?”

El proceso de integración europea se hacía a partir de las relaciones de fuerza de Alemania sobre otros países y las contradicciones en la implantación progresiva del paradigma neoliberal de presupuestos estatales equilibrados. No la solidaridad, sino unos por encima de otros.

Y el personaje que representaba con su dedo admonitorio levantado el programa austericida que mataba al pequeño y alimentaba al grande, el conservador Wolfgang ha desaparecido. Parecía que su nombre propio “Wolfgang” fuera un anuncio de su paso por la política germana: Wolf significa lobo, y gang es el paso o caminar, Der Durchgang des Wolfes significa el paso de lobo. La política austericida alimentó a la jauría de lobos capitalistas pero ha dejado renqueando la economía alemana.

El presidente de la CDU Democristiana, Friedrich Merz, ha reaccionado con consternación a la muerte de Schäuble. La noticia le llena de tristeza, según escribió Merz el miércoles en la plataforma X (antes Twitter). “Con Wolfgang Schäuble, he perdido a mi mejor amigo y consejero que he tenido en política. Mis pensamientos están con su familia, especialmente con su esposa Ingeborg”.

Al mismo tiempo que los cañonazos continuan resonando en Europa y Palestina, y la economía alemana y las de todas las familias europeas se resienten, el canciller Olaf Scholz en su discurso sobre Año Nuevo dice: Tenemos que cambiar.

Pero cuando pide más voluntad de cambio no se puede estar seguro de que lo diga en dirección a la. Paz y a las negociaciones, sino que se teme que vayan hacia el armamentismo y participación en los conflictos bélicos. “Podemos hacer frente a los vientos en contra”, dijo el socialdemócrata en su discurso anual de Año Nuevo a la nación de este domingo (31.12.2023), de cuyo texto disponemos ya que se distribuyó con antelación.

Scholz se refirió a la guerra Rusia-Ucrania, apenas acabada la crisis del coronavirus, al bloqueo en el suministro de gas resultado de la “misteriosa” voladura del suministro por pipeline rusos, se refirió- ¿cómo no?- al brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel, pero no perdió tiempo sobre el genocidio contra los palestino del Gobierno sionista de Netanyahu. El mundo se ha vuelto “más turbulento y áspero” y “está cambiando a una velocidad casi pasmosa”, subrayó el canciller en su anticipado discurso.

Por tanto, Alemania también debe cambiar, explicó Scholz. “Para algunos, esto es motivo de insatisfacción. Soy consciente de ello”, dijo. “Y al mismo tiempo, sé que en Alemania saldremos adelante”, dijo el canciller con confianza. La cuestión será saber hacia donde saldrán.

Inversiones en Alemania

Scholz afirmó que “cualquiera que viaje en tren hoy en día o esté atrapado en un atasco ante un puente en ruinas se da cuenta de que nuestro país lleva demasiado tiempo sometido al desgaste”. Especialmente digo yo, Emílio Díaz, si vemos los enormes desastres que han producido últimamente las lluvias en toda Alemania por falta de adecuadas estructuras y envejecidas y no restauradas por la maldita Austeridad. Por eso afirma ahora Scholz: “estamos invirtiendo ahora en carreteras adecuadas y mejores ferrocarriles”.

Sin embargo, todo esto no resulta fácil dada una una sentencia del Tribunal Supremo sobre los planes contables del Gobierno Semáforo, que produciendo un enorme agujero en el presupuesto federal. “No podremos poner en marcha todos los proyectos que teníamos en mente”, admitió Scholz.

¿A favor de una Unión Europea fuerte?

El canciller se pronunció firmemente a favor de una Unión Europea fuerte y llamó un éxito el acuerdo sobre el nuevo Sistema europeo común de asilo que es el más insolidario posible con los huidos de las guerras a las que Europa suministra armas y motivos. El refuerzo de los controles fronterizos ya ha dado lugar a una “notable reducción del número de personas que cruzan las fronteras”, dijo, olvidando mencionar la oposición de las izquierdas y grupos solidarios y humanitarios, así como de portavoces de las Iglesias cristianas.

“Una UE fuerte es aún más importante en el contexto de la guerra de Rusia en el este de nuestro continente, el conflicto armado en Oriente Próximo y en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo otoño, posiblemente con consecuencias de gran alcance, también para nosotros aquí en Europa”, añadió.

El discurso pregrabado de Scholz será emitido por las cadenas alemanas el domingo 31 diciembre por la noche. Debido al ambiente caldeado por la guerra entre Israel y Hamás, los bomberos y servicios de ambulancias temen más ataques y disturbios en la llegada del Año Nuevo en Berlín. La Policía se prepara.

La policía de Berlín prevé un mayor riesgo de disturbios debido a la guerra en Oriente Próximo. La comisaria de policía Barbara Slowik habla de una “inmensa necesidad de proteger a la población judía e israelí”. Las últimas semanas, con numerosas manifestaciones propalestinas en las principales ciudades alemanas, han demostrado lo rápido que pueden cambiar los ánimos. Y eso a pesar del silencio continuado de la Prensa y radio oficiales y el contínuo lavado de cerebro sobre quienes son los “buenos” y quienes los “malos”.

En la Nochevieja que iba del 2022 al 2023, los servicios de rescate y emergencia fueron atacados con petardos y cohetes en varias ciudades de Alemania. En Berlín, a los trabajadores de rescate les fueron tendidas emboscadas con falsas llamadas de urgencia, según cuenta la comisaria de policía señora Barbara Slowik. La policía Slowik habla de una “emocionalización causada por el conflicto en Oriente Próximo”: “Suponemos sin duda que estas emociones también se exteriorizarán en las calles”. Sobre todo en los llamados barrios problemáticos, con una gran población musulmana. Lo curioso es que lo problemático sea musulmán y no se diga nada de barrios pobres, etc.

La Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), expresó su preocupación por el hecho de que “la furia ciega y la violencia sin sentido” volvieran a vivirse en algunas ciudades en Nochevieja. Preventivamente han sido prohibidos los fuegos artificiales individuales o de grupos en las centros de las ciudades, para evitar que se repita lo del pasado fín de Año.

En medio de alarmismos y augurios de violencias es de esperar que la muerte del preciado lobo Schäuble sea también el fín de una Era de austericidios y que el Anno Nuevo signifique una etapa de negociaciones y de Paz en Alemania, Europa y en el Mundo. La Esperanza es lo último que se pierde.