Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aprestan a cambiar de verdad, te lo juro por mi madre, a España. Pedro y Pablo me da la impresión que van a hacer más que Felipe González en catorce años en mucho menos tiempo. O de aquí al 2020, que tampoco se puede pedir que vayan corriendo mientras se abrochan los zapatos. Los planes de Pedro y Pablo son muy ambiciosos: sacar a Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos, y convertirlo en un Museo de la Memoria Histórica, sacar adelante la Ley de Eutanasia, suprimir los acuerdos religiosos entre el Estado español y la Santa Sede del Vaticano, derogar la reforma laboral, la Ley Mordaza, suprimir los ajustes y los recortes y acabar con el austericidio, acordar los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, blindar la subida de las pensiones al IPC, subir las pensiones no contributivas, mejorar las relaciones de España con Catalunya y con Euskadi, democratizar Radio Nacional y TVE, y otras tantas materias retrógradas que fueron impuestas por el Partido Popular y que ahora pasaran al arcón de los olvidos. Las cosas van a tan buena marcha que hasta La Graciosa ya es la octava isla del Archipiélago Canario, y no un cacho de tierra extensiva del Ayuntamiento de Teguise. Enhorabuena a mis amig@s gracioseros.

Los acuerdos entre Pedro y Pablo (PSOE y Unidos Podemos) son muchos y profundos, y los más importantes afectan a la sociología del franquismo, y a una nueva perspectiva entre España, Catalunya y Euskadi, las otras dos nacionalidades históricas que siempre han estado pisando la raya del independentismo en relación al nacionalismo español. Una España plurinacional, plurilinguistica, de entendimiento colectivo de todas las nacionalidades y regiones de la nación de naciones se ha puesto en marcha, y profundizando en el sentido aconfesional, laico, del Estado. Pedro ha reconocido su error inicial de intentar un pacto con Ciudadanos, con Rivera, implicando a Unidos Podemos, que tuvo el rechazo firme y decidido de Pablo, que con Albert ni va a misa ni se toma un cava catalán, porque en realidad Ciudadanos es más de derechas que el mismo PP. En realidad al líder del PSOE lo obligaron a repudiar al líder de Podemos entre la vieja guardia socialista encabezada por Felipe González, la nueva guardia liderada por Susana Díaz, el IBEX 35, y algunos poderes fácticos.

Otrosí: pánico en el Partido Popular ante la baja inscripción de afiliados inscritos para votar en las primarias, que no llegan al 8 por ciento. Ahora incluso se duda que la cifra de 800.000 afiliados sea real, hay quienes piensan que ha estado inflada desde hace años. Son poco más de 66 mil personas las que van a votar en esta primera prueba de democracia de los “populares populistas” (pp). Es la votación más importante de su historia y sus afiliados le dan la espalda.

Otrosí: preocupación en Ciudadanos ante el cambio de criterios constante de Albert Rivera. Con respecto a la prisión permanente revisable estuvieron en contra cuando acariciaban un pacto con el PSOE, ahora Rivera ha cambiado de opinión. Otra contradicción entre su postura de boquilla contra la corrupción es su negativa a que su Vicesecretario, José Manuel Villegas, aclare cuanto dinero facturó su empresa al partido entre 2008 y 2011. También se ha negado a aclarar Rivera la situación del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, embargado por la justicia de Brasil por el impago de cuotas sociales de su empresa Ibertex que opera en el país carioca. La corrupción tiene dos varas de medir para Rivera.

Otrosí: Cristina Cifuentes ha esquivado a última hora su citación en el caso Máster. La expresidenta madrileña, que fracasó en el primer intento de llevar la causa al Tribunal Supremo, no ha acudido al juzgado alegando que sufre migrañas. Me imagino a un gitano que robe una gallina, se niegue a presentarse a un juez alegando que tiene dolor de cabeza, y que le respete la justicia su dolencia. Sería síntoma de que algo más cambia en España.

Otrosí: El Juzgado número 29 de Madrid ha citado a declarar a Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, y a Raquel Ejerique, en calidad de querellados acusados del delito de “descubrimiento de secretos” que se castiga hasta con siete años de cárcel. Presuntamente la querella la presentó Cristina Cifuentes, que entre migraña y migraña, está decidida a atacar a Nacho Escolar por tierra, mar y aire. A lo mejor cae al precipicio. Cristina, me refiero.

Otrosí: esperanzado con los cambios en España. Pero no me fio ni un pelo, para eso tengo muchas canas.