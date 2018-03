Presupuestos para 2018

Con su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes 27 de marzo, el Gobierno de España acaba de comenzar el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Lo hace en un momento político especialmente complejo. Con Cataluña todavía sin gobierno tres meses después de las elecciones autonómicas, con la tensión incrementada en la última semana con la detención de Puigdemont y con la amenaza del PNV de no prestar su apoyo a los PGE si no se levanta previamente la aplicación del artículo 155. Por tanto, los PGE no tienen aún garantizada su aprobación.

Desde Nueva Canarias (NC) hemos dejado claro que corresponde a otros, al PP y a sus socios de legislatura, Ciudadanos, PNV y CC; tratar de alcanzar los suficientes apoyos que garanticen la superación de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas en las Cortes Generales, es decir, que cuenten con 175 diputados y diputadas del Congreso.

Si esto es finalmente así, si no prospera ninguna enmienda a la totalidad, si no hay presupuesto alternativo, si se trata de prorrogar las cuentas de 2017, como hicimos el pasado año; mostramos nuestra disposición a dialogar con el Ejecutivo estatal. Para mejorar esas cuentas mediante las enmiendas parciales y plantear aquellas exigencias que consideremos esenciales para Canarias y que pondremos sobre la mesa si quieren disponer del apoyo del diputado 176.

Así lo hicimos hicimos el pasado año y los acuerdos establecidos con el Gobierno central posibilitaron conseguir para esta tierra el descuento del 75% en los billetes aéreos y marítimos interinsulares, el cien por cien de subvención en el transporte de mercancías entre las islas y con el territorio continental de la UE, la eliminación del impuesto al sol en el Archipiélago y las ayudas a la producción de agua para riego agrícola y la financiación del cien por cien del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional por el Estado, además de otras mejoras en infraestructuras, ámbito educativo o empleo.

Entre los elementos más significativos del proyecto de ley presentado para el presente año, según lo conocido hasta ahora, se encuentran los más de 4.200 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades autónomas -que deben invertirse en la educación, la sanidad y los servicios sociales- y los más de 200 millones que corresponderán a los ayuntamientos en relación con el pasado ejercicio; junto a la autorización para que las corporaciones locales apliquen el superávit de 2017, cerca de 300 millones de euros en el caso canario, y un mejorado plan de vivienda 2018-2021. Así como la mejora de las condiciones laborales y salariales a los empleados públicos y el proceso de homologación de la Guardia Civil y la Policía nacional.

También la elevación un 3% de las pensiones mínimas, las de viudedad y las no contributivas, medida que nos parece positiva. Aunque consideramos determinante que, en el más breve plazo de tiempo, se llegue a un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, organizaciones sociales y económicas en torno al sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad y que apunte hacia un mayor crecimiento de las de menor cuantía y a la superación de la actual brecha de género, entre otros grandes retos.

Autogobierno, democracia y derechos

Con relación a Canarias, y en el caso de que finalmente se desbloquee la actual situación y se desarrolle una negociación en el período de enmiendas parciales con el Gobierno central sobre el PGE, nos preocupan esencialmente los temas de autogobierno, derechos económicos y sociales y los que afectan a la calidad de la democracia en las Islas. Es decir, el nuevo Estatuto, REF económico y reforma del sistema electoral, firmados entre NC y el Gobierno en la negociación de los PGE 2017 pero todavía no resueltos.

Se trata de tres asuntos irrenunciables porque harán de Canarias una comunidad con el máximo nivel de autogobierno permitido por la Constitución, posibilitarán el reconocimiento de derechos económicos y sociales que contribuyan a avanzar hacia la igualdad con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental español y, asimismo, permitirán ganar en calidad democrática.

Queremos aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Lo que va a suponer mayor autogobierno, más competencias, la inclusión de una serie de derechos para la ciudadanía, el establecimiento de límites territoriales del Archipiélago y la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones, así como la separación del REF de la financiación autonómica.

También queremos cerrar el REF económico, que se encuentra en avanzada tramitación, incluyendo la eliminación de la redacción que habla de tarifa bonificable en los descuentos del transporte de pasajeros, sustituyéndola por el concepto de tarifa regular. Igualmente, consolidando la separación de los recursos fiscales del REF de los correspondientes a la financiación autonómica. E incluyendo compromisos en empleo, formación y lucha contra la pobreza.

Sistema electoral

El próximo 9 de abril tendrá lugar la reunión definitiva de la ponencia que, en el Parlamento canario, analiza la reforma del sistema electoral. En el caso de que no se logre resolver en Canarias esta imprescindible reforma –por el posible bloqueo de CC y ASG- llevaríamos esa reforma al Estatuto, cumpliendo el mandato mayoritario de la Cámara (PSOE, PP, Podemos y NC), tal y como quedó establecido en una de las resoluciones del reciente Debate del Estado de la Nacionalidad (DEN) de 2018; como sucede con los otros dos grandes asuntos, aprobación del REF económico y reforma estatutaria, que contaron con resoluciones favorables en el citado DEN.

Junto a estos tres asuntos centrales actualmente pendientes (Estatuto, REF económico y reforma electoral), si llegan a debatirse las cuentas públicas estatales plantearemos otras propuestas. Como la reducción del 75% en los billetes de Canarias a la Península, sin renunciar a la obligación de servicio público de estos trayectos, el desarrollo de infraestructuras, vivienda, apoyo a la I+D+i y el establecimiento de acciones dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social en el Archipiélago, entre otras.

Las próximas semanas serán cruciales para despejar el camino que lleve o no a la aprobación de las cuentas públicas estatales para 2018. En NC actuaremos con responsabilidad y generosidad, anteponiendo los intereses y derechos de Canarias para mejorar la situación de esta tierra y de su gente.