El biológo Bernard Feltz afirma en Gran Canaria que “el stock de recursos de la Tierra se ha agotado”

El I Foro Internacional Ecoislas ha abierto su programación de tarde con la sesión plenaria del filósofo, biólogo y profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Bernard Feltz, que ha hecho un repaso por la Historia para explicar lo que ha definido como la “modernidad crítica” y su relación con la ecología.

“El stock de recursos del planeta Tierra se ha agotado”, ha advertido, porque el mundo tiene ahora mismo “un sistema acabado”. La sociedad occidental, ha recordado, “se construyó sobre la premisa de que los recursos del planeta eran infinitos”, sin entender que la Tierra “será incapaz de alimentar a una infinidad de personas”.

A juicio de Feltz, un ministro de Energía o Agricultura que trate con políticas energéticas y que “no se pregunte qué va a pasar en tres décadas, no es competente”. En minerales estamos ahora mismo “viviendo con el capital que tenemos”, pero aún tratando de recuperarlo “en dos generaciones no llegaríamos al 50%”. Para el filósofo y biólogo, con esta manera de gestionar los recursos “estamos hipotecando la vida de las siguientes generaciones”, en lo que define como “una locura de sistema” donde cada año “se producen millones de toneladas de plástico y aún no sabemos qué hacer con ellas”.

Para llegar a este punto crítico del planeta, tal y como ha relatado en su exposición, hay que retrotraerse varios siglos, ya que durante cientos de años los daños “fueron de tal envergadura que interfirieron con el planeta Tierra para cambiarlo todo”. Para el profesor emérito, el planeta vive una “crisis ecológica”, que tiene sentido porque va “más allá de la relación con la naturaleza y tiene diferentes contextos, en una ética que bebe en la Historia” y que, según defiende, “debe aprender a convivir en una modernidad crítica manteniendo la diversidad cultural, a la vez que nos tomamos en serio la ecología científica”.

La sesión plenaria de Bernard Feltz ha abierto una tarde de sesiones paralelas y mesas de trabajo, donde se han abordado los cuatro grandes ejes necesarios un cambio real y eficiente: la economía circular y azul; la energía, el agua y la movilidad; la adaptación al cambio climático; y el turismo regenerativo.

Los datos, fundamentales para una movilidad sostenible

En el ámbito de la energía agua y movilidad, la activista por la movilidad sostenible y ciclista urbana, Mónica Palacios; el gerente de Sagulpa, José Ricart; y el Project Lead CITY CYCLING Climate Alliance, André Muro; han tenido espacio para debatir sobre la movilidad sostenible en las islas, una cuestión primordial que como ha expresado José Ricart “debe beber de la experiencia y los datos para un mejor y mayor conocimiento y de esta forma, crear políticas y servicios adaptados a cada necesidad”. En esta sesión, celebrada en la Sala Roque Bentayga, ha explicado la importancia de una base de datos para entender “cómo nos movemos en un espacio limitado” como es una isla.

En este sentido, ha presentado el proyecto Big Data de Sagulpa, en el que más de dos años de trabajo han generado una plataforma con datos “para ponerlos a disposición de las entidades públicas y de los ciudadanos”. Estos datos ofrecen la posibilidad de “informar sobre cómo se produce la movilidad, saber qué zonas tienen los mayores desplazamientos, cómo se distribuye y quiénes se mueven para ver qué servicios demanda la población”. En una matriz tipo de zonificación del espacio a estudiar, este proyecto ha detectado que solo en 2019 hubo 3.200 millones de movimientos con origen y destino Las Palmas de Gran Canaria, unas cifras que evidencian la necesidad de actuar para una gestión eficiente de esta movilidad.

Por su parte, la sesión paralela sobre buenas prácticas en economía circular en islas, que en palabras de la experta en economía circular de Greening The Islands, Ana Fernández, debe hacerse desde una visión poliédrica e identificando los materiales técnicos de los biológicos. “La economía circular busca regenerar la naturaleza, más aún en las islas que tienen poco espacio y contaminación por el turismo”. Para este reto de “regenerar el sistema” hay que estudiar y separar lo que la Tierra puede absorber y lo que no, en un modelo donde las islas pueden ser punta de lanza.

El primer Foro Internacional Ecoislas contará a lo largo de sus dos jornadas con más de 60 ponentes de sectores académicos, administrativos, financiadores, empresariales y sociales. El programa queda emplazado a mañana viernes a las 9 horas para la sesión plenaria de la bióloga especializada en ecología y diseño regenerativo e innovación bioinspirada Fundadora de Centre4NI, Leen Gorissen, que servirá de apertura a una jornada que contará también con el impulsor de la Teoría del Bien Común, Christian Felber, y una decena de sesiones paralelas.

Este I Foro Internacional Ecoislas cuenta con Cajasiete, como colaborador oficial; con el patrocinio de Ewaste, la Fundación Canarias Recicla, Astican e Inetel; la participación de Greening The Islands, Proyectos Europeos y Mac Clima; y con la colaboración del Consejo Insular de la Energía, la Spegc, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Clúster Marítimo de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, Gesplan y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.