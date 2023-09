El consejero canario de Transición Ecológica quiere “plazos más realistas” en la carrera climática contrarreloj

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (Partido Popular), ha anunciado este miércoles las “prioridades” del departamento que dirige para la próxima legislatura, entre las que se encuentra declarar la emergencia energética en las Islas, realizar reformas “políticas” para hacer más “realista” la Ley Canaria de Cambio Climático e involucrar al tejido empresarial en la carrera por la descarbonización.

En la comisión de Transición Ecológica celebrada este miércoles en el Parlamento autonómico, el dirigente popular ha asegurado que la actual normativa climática, aprobada por el anterior Ejecutivo regional, mantendrá algunos puntos clave, como la creación de un registro de huella de carbono y una agencia de acción para el clima. Pero la misma recibirá modificaciones motivadas, por un lado, en “datos objetivos” debido a la existencia de “informes que nos dicen que algunos artículos [de la ley] pueden ser inconstitucionales”, y, por otro, en reformas “políticas” que rebajen las “trabajas burocráticas”.

Zapata considera que estas medidas escenifican la postura de “ni un paso atrás” en la lucha climática del Gobierno canario de Coalición Canaria y Partido Popular, pero al mismo tiempo ha pedido “plazos realistas” en la carrera por la descarbonización del territorio, fijada en el Archipiélago para 2040, el mismo día que el máximo responsable de las Naciones Unidas, António Guterres, ha dicho que “la humanidad ha abierto las puertas del infierno” en una cumbre sobre el clima organizada en Nueva York.

El consejero ha adelantado que el equipo que dirige “ya está trabajando” en las modificaciones mencionadas, también pensadas en que la ley “sirva para acompañar al tejido empresarial” de las Islas, y ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para aprobar estos cambios cuanto antes. Conviene recordar que el Partido Popular fue la única agrupación parlamentaria, junto con el Grupo Mixto, que votó en contra de la Ley de Cambio Climático en la pasada legislatura. También prometió en campaña electoral aprobar una nueva normativa sobre este tema, porque considera que la vigente es “intervencionista” y “desincentiva el desarrollo de la economía canaria con más cargas burocráticas”, pero finalmente pactó hacer “reformas para mejorar la eficacia” de esta en el acuerdo programático con CC.

La hoja de ruta explicada por Zapata en la Cámara regional, quien también reconoció que el actual Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN) es “muy aprovechable”, ha llegado horas después de unas polémicas declaraciones del anterior presidente del Cabildo de La Palma sobre el proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), al haber sugerido el trasplante de especies protegidas para reactivar la iniciativa, pese a que la Administración anterior ya prohibió esa alternativa. El consejero ha reafirmado su postura este miércoles y ha vuelto a pedir que los promotores de la actuación respondan por la viborina triste, la planta protegida hallada en la zona, y la “traslocación” de la misma.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.