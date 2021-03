Salvar Agaete afirma que se mintió sobre la contaminación del ferry encallado en el puerto de Las Nieves

La Plataforma Salvar Agaete acusa a la naviera Fred. Olsen, al Ayuntamiento y a Puertos Canarios de mentir acerca de la contaminación tras el accidente del ferry en el puerto de Las Nieves el pasado mes de enero.

Según esta organización, los resultados de los análisis encargados por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias "revelan la contaminación existente" en la costa del municipio y, añade, "las zonas de baño se abrieron a pesar de la contaminación por hidrocarburos".

La Plataforma Salvar Agaete afirma que ha tenido acceso a los análisis y al informe encargado por la Consejería de Transición Ecológica, que concluyen textualmente que “el puerto de Agaete muestra una alta concentración de sedimentos contaminados por hidrocarburos, con valores que indican que el sedimento se debe considerar como peligroso según la legislación española”. Por ello, el mismo informe recomienda “la prohibición estricta de pesca en los entornos del puerto mientras se evalúa el alcance real de la contaminación”.

Este dato, denuncia la Plataforma, toma especial relevancia teniendo en cuenta que las muestras que soportan el informe fueron tomadas el día 20 de enero, un día antes de que María del Carmen del Rosario, alcaldesa de Agaete, junto a Juan Ignacio Liaño, director de Flota de la Naviera Fred Olsen, abriera al baño las playas del municipio, alegando la inexistencia de contaminación por hidrocarburos.

La organización añade que la decisión de abrir las playas no es la única que contradice los resultados del informe: las técnicas utilizadas de dispersión mecánica y química no fueron las adecuadas para eliminar la contaminación producto del vertido, subraya. En este sentido, el informe destaca que “los altos valores de contaminación en Agaete hayan venido forzados por el proceso de dispersión mecánica y el uso de dispersantes químicos”. Como alternativa a estos métodos, fuentes expertas consultadas por Salvar Agaete recomendaron el uso de mantas absorbentes y bacterias como la solución más efectiva, aunque no más rápida, para controlar el derrame. Esta técnica se empleó únicamente en la playa del Muelle Viejo, competencia del Ministerio de Transición Ecológica, impidiéndole su uso en la playa de Las Nieves, de competencia municipal, uno de los puntos contaminados según el informe citado.

"Es importante destacar, que contrariamente a lo afirmado por la empresa Fred. Olsen y secundado por la autoridad portuaria, este tipo de combustible no es de fácil evaporación, ya que un 90% del mismo penetra en la columna de agua, como confirma la organización internacional ITOPF", afirma la Plataforma.

Por todo ello, esta asociación considera "gravísima" la irresponsabilidad política de las distintas instituciones involucradas y de la empresa Fred. Olsen, ya que han "tergiversado la información, banalizado el alcance del derrame, negado la existencia de contaminación y puesto en riesgo la salud de las personas y amenazado uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de las islas".

Por este motivo, la Plataforma exige la publicación de los informes que justificaron la apertura de las zonas de baño; la realización de un estudio minucioso que determine el estado de contaminación de la zona afectada, no solo en la zona portuaria sino en las área del parque natural y LIC de Tamadaba; que se implemente un plan de descontaminación coordinado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias; y, por último, que la Fiscalía investigue, a la luz de estos informes, las irregularidades y responsabilidades cometidas en la gestión del derrame.

El ferry Bentago Express, de la compañía Fred. Olsen, encalló en el puerto de Agaete el 7 de enero, debido a las condiciones meteorológicas adversas, concretamente, el fuerte viento y el mal estado de la mar. A bordo había 59 pasajeros y 17 tripulantes, además de numerosos vehículos. No hubo heridos pero los pasajeros tuvieron que pasar la noche en la nave, a la espera de ser rescatados, y los vehículos fueron desembarcado varios días después. El barco, finalmente, fue liberado y remolcado al Puerto de La Luz y de Las Palmas 13 días después.