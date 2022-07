Efecto Mariposa dará un concierto gratuito en el Oasis Maspalomas el 22 de julio

Efecto Mariposa actuará el viernes 22 de julio en las instalaciones de Oasis de Maspalomas (Barranco del Águila) en un concierto que será gratuito y que contará con Pedro Afonso y Nany Jiménez y dj José Viera como teloneros. Las invitaciones para su actuación se pueden conseguir on line y la apertura de puertas será a las 18.00 horas.

A comienzos de 2022 Efecto Mariposa regresó a los estudios para regrabar sus temas más conocidos, plasmando todo lo aprendido durante su carrera con un sonido y unos postulados musicales mucho más precisos y sólidos. Además, con una extraordinaria banda de acompañamiento con la que tienen años de entendimiento y rodaje.

“Se trata de una celebración de su propia existencia y de todos sus éxitos, una mirada al pasado con un pie en el futuro, que ofrecerá una relectura de su legado y una valiosa oportunidad para que canciones como Por quererte, No me crees, Diez minutos, Qué me está pasando, Proezas, Si tú quisieras, Ahora, Nadie, Si tú te vas, etc. encuentren el cauce definitivo para sonar más brillantes y épicas que nunca”, explican los promotores de la actuación. Además, cada una de las canciones irá acompañada de su correspondiente y actualizado vídeo.

Desde 2019 Susana y Frasco han estado subidos al escenario, primero con una gira de teatros y auditorios por toda la geografía española que posteriormente se complementó con sus actuaciones de banda en eléctrico en festivales y recintos de gran aforo. En 2021, para celebrar el vigésimo aniversario de la banda, deciden gestionarse ellos mismos su carrera discográfica, tomando definitivamente las riendas en el ámbito de grabación, producción y lanzamiento de sus nuevas referencias y debutando con el lanzamiento del single y videoclip Mi parte emocional al que ha seguido el vídeo y single Problema existencial, que cuenta con la colaboración de Shuarma.

Efecto Mariposa ha protagonizado a lo largo de su trayectoria una carrera dedicada al pop de alta intensidad emocional y jalonada de éxitos que llega a las dos décadas de legado musical con más de 800 conciertos y un reconocimiento unánime de público y crítica. “Desde que Efecto Mariposa comenzó a batir sus alas ha logrado convertirse en una de las bandas más importantes y emblemáticas del panorama español”, concluyen.