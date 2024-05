El Extranjero: “En ‘Turno de Noche’ quería arriesgarme a hacer cosas nuevas sin perder mi esencia”

Yoel, mejor conocido en el mundo musical como El Extranjero, es un artista referente en Canarias. Su amplia trayectoria y repertorio lo convierten en uno de los pilares del rap en las Islas. Tras el lanzamiento de Creaminal en el año 2021, El Extranjero publicó el pasado 9 de mayo su nuevo disco, Turno de Noche. En él se aventura a hacer cosas nuevas siempre sin perder de vista su característica esencia. Además, suma a grandes promesas y leyendas canarias que aportan su grano de arena al proyecto.

Llevas desde el año 2010 conformando lo que es tu perfil artístico y musical, El Extranjero. ¿Cómo ha sido tu camino en la música desde ese momento hasta la actualidad? ¿En qué notas que ha evolucionado El Extranjero en todos estos años rapeando?

Ha sido un camino largo, de evolución constante, de aprendizaje, de constancia y de momentos increíbles que me llevo para la tumba conmigo. Con el tiempo, aprendí que lo que se disfruta realmente es el camino en sí, no la meta.

Por otro lado, creo que he evolucionado en todo desde que empecé hasta hoy. En letras, flow, musicalidad, puesta en escena, en el estudio y, también, en saber hacer canciones. Puedes tener buenas letras, pero no saber hacer buenos temas y en eso creo que he mejorado bastante con el paso de los años.

Toda inspiración parte de un inicio y la tuya vino del rap noventero. ¿A quién escuchaste más en ese momento? ¿Qué artistas fueron tus referentes a la hora de empezar en la música?

Mi mayor influencia, en los inicios, fue el rap americano de la época dorada. Nas, Biggie, Mobb Deep, Wu-Tang, 2Pac, Fugees, Snoop, Jay-Z… Más adelante, me flipó mucho 50 Cent cuando salió. También, escuchaba otros géneros como R&B, salsa, gitaneo, old school e, incluso, reggaeton de aquellos tiempos con Tego Calderón, Julio Voltio, Don Omar, Mexicano, Polaco y Lito… Y, como no, Soul Sanet. Mi tío es uno de los componentes y siempre fueron ídolos para mí.

El pasado 9 de mayo lanzaste tu nuevo disco, Turno de Noche, un LP de 12 canciones y con muchas colaboraciones de artistas canarios. ¿Cómo fue para ti la experiencia de crear Turno de Noche? ¿Cómo nace la idea del disco y de juntar a tantos artistas canarios en él?

La experiencia ha sido, quizá, la más divertida para mí en cuanto a creación. He salido de mi zona de confort. En Turno de Noche quería arriesgarme a hacer cosas nuevas sin perder mi esencia. Estoy muy contento con el resultado.

La idea de hacer el disco nace de Dj Darío. Yo venía de hacer un álbum, Creaminal, de 16 cortes de puro rap y, sinceramente, no me apetecía en esos momentos encerrarme otra vez a crear otro disco. Pero él me convenció rápido, me dijo que podíamos llevar mi música al siguiente nivel, hacer algo totalmente diferente a Creaminal. Algo fresco, pero sin perder mi esencia. Creo que entre los dos y toda la gente que ha participado en el proyecto lo hemos conseguido.

Y en cuanto a juntar a tantos canarios en el álbum, desde siempre he creído mucho en la escena de aquí y no me hizo falta mirar para fuera para las colaboraciones del disco. Me parecen todos unos artistas increíbles, aparte de tener una amistad con ellos. En Canarias tenemos una forma diferente de hacer música, un flow distinto, y pienso que colaborar entre nosotros es la manera de hacer que la industria crezca en las Islas cada vez más.

En Turno de Noche unes a grandes promesas de la música en Canarias con grandes leyendas. En ese sentido, ¿cómo sientes a día de hoy el panorama de la música, en general, y del rap, en particular, en las Islas? ¿Cómo lo ves en relación al panorama cuando tú empezaste?

El panorama de la música, a nivel general, lo noto un poco saturado, la verdad. Antes había un filtro bastante más cerrado en cuanto a talento. Hacía falta mucho más para que alguien te considerase artista. Hoy en día, el filtro casi que ni existe. En Canarias, creo que la industria ha crecido muchísimo en los últimos años. Considero que el talento siempre ha estado, pero ahora el foco está mucho más puesto aquí.

La principal diferencia que veo de cuando empecé es que antes los artistas canarios tenían que ir a la península sí o sí para darse a conocer. O eso o que te fichara alguna discográfica, lo cual era casi imposible porque nadie apostaba por el rap en ese momento. Con el boom de las redes sociales, el juego cambió por completo y ya cualquiera puede “triunfar” sin moverse de su casa.

Otra diferencia clara que veo es que, ahora mismo, hay muchísima más unión entre los artistas canarios. Antes era todo mucho más sectario, más separatista, cada uno iba a lo suyo. Ahora se tiene otra mentalidad, los artistas se apoyan mucho más, se juntan más, reman todos en una misma dirección y eso es clave para que la escena siga creciendo.

Tu nuevo disco sigue dando señas del estilo propio y único que te caracteriza. También, refleja el hecho de la evolución personal y musical sin olvidar tu propia esencia y de dónde vienes. ¿Qué es lo que deseas reflejar con el título de Turno de Noche? ¿Sientes que con cada disco avanzas y evolucionas aún más en tu faceta musical?

El título del disco viene de mi estrecha relación con la noche a la hora de crear música. Mi cerebro funciona bastante mejor en ese momento del día y es cuando prefiero ponerme un ritmo y escribir. Te diría que el 99 % de las canciones que he escrito en mi vida han sido de noche, así que de ahí ese pequeño “homenaje” con el título.

Por otro lado, la verdad es que siento que con cada disco voy evolucionando en mi música, abriendo nuevas puertas y poniéndome nuevos retos. Esa era la idea de este disco, superarme como artista y seguir evolucionando en cada canción, en cada álbum.

En ocasiones, para muchos artistas crear una canción, un disco, supone un desahogo para su persona. En tu caso, ¿sientes que muchas de tus letras son terapéuticas para ti? ¿Qué te gustaría que tus letras causaran en el oyente, en tu público?

Escribir es mi terapia sin duda. Fuera de la música, no soy una persona que hable mucho de sus emociones y sentimientos. Soy bastante mío para esas cosas, pero cuando me pongo a escribir saco todo eso que llevo por dentro. Es mi forma de desahogarme.

En cuanto a mis letras, simplemente me gustaría que notaran que están escuchando algo auténtico, algo puro y de verdad. Que se sientan identificados con lo que escuchan porque alguna vez se sintieron igual que yo al escribir esa letra.

Con Turno de Noche ya publicado. ¿Cómo se presentan los próximos meses para ti? ¿Alguna idea en mente de llevar el disco a los escenarios?

De momento, estamos recargando energía y trabajando ya en poder presentar cuanto antes Turno de Noche en los escenarios. Tengo ganas de sentir el feedback del público sin una pantalla de por medio, así que más pronto que tarde anunciaremos alguna fecha de concierto.