'La Indiana', un viaje por la memoria de los canarios que emigraron a Cuba

La grancanaria Saida Santana, después sumergirse en la historia que le narró su padre sobre la travesía de su bisabuela de cuando tuvo que emigrar a Cuba en 1905, ha conseguido plasmar en La Indiana la vivencia de muchos canarios que tuvieron que emprender el mismo viaje. Ahora, este monólogo ha conseguido hacerse hueco entre las actividades del XIX Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York: España en Cuba- un ir y venir.

“Este monólogo está basado en la vida de mi bisabuela, Antonia Alemán Navarro, La Indiana, una mujer libre e íntegra”. En el relato, Santana narra durante 65 minutos la historia de una campesina canaria que emigró a Cuba en busca de un futuro mejor y retornó una década después, con cinco hijos y sin marido. Ella reivindicó su independencia y libertad como campesina en un mundo de hombres. Se negó a casarse de nuevo, y no solo sacó adelante sus más de tres fanegadas de tierra, la ganadería y a sus cinco hijos, sino que comercializó y distribuyó en Canarias la semilla del rábano, lo que ayudó a salir de la pobreza a muchas familias, ganándose así el respeto de los agricultores de la época, quienes la apodaron Antoñita La Indiana.

En la historia, un viaje emocional y espacial por la memoria de La Indiana, se incluye su despedida con sus padres en el Puerto de la Luz, Gran Canaria, cómo se enamoró y cómo se tuvo que despedir de su amado al morir, viajes en tren por Cuba, la vuelta a Canarias sola y con cinco hijos, los reencuentros y su lucha por ser respetada como agricultora y ganadera.

En el proceso de documentación Santana ha contado con los recuerdos de su bisabuela, que murió cuando ella tenía 6 años, y los testimonios directos de su padre, Juan Santana Alemán, quien se crió con ella y recibió toda su sabiduría y legado de libertad. “Todo lo que relato es cierto. Mi padre me ha ayudado mucho rescatando fechas, vivencias y documentos, de archivos y de su memoria. Compartir con él este proceso de reconstrucción de la memoria familiar ha sido un gran regalo para mí”, explica la artista, quien añade que solo se ha permitido alguna licencia poética que no afecta en absoluto la verdad del relato.

El monólogo se proyectará en streaming el domingo 13 de diciembre a las 17.00 horas dentro las actividades del XIX Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York: España en Cuba- un ir y venir, copatrocinado por el Instituto Cervantes, el Centro de Estudios Canarias-América de Hunter College y Forum on Migration de Barnard College y el Institute of Latin American Studies and the Greater Caribbean Center of Columbia University. Se proyectará una grabación cuya dirección técnica, edición y música corre a cargo de su socio artístico, Vicente Sanz de León. En el proceso de escritura, Saida Santana ha contado con la supervisión dramatúrgica del dramaturgo Dr. Fernando Calzadilla y para el texto teatral ha contado con la ayuda a creación de textos teatrales 2020 de la Comunidad de Madrid.

En 2018, Santana obtuvo una residencia de investigación para este proyecto en el Centro de Estudios Canarias-América del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Tutorizada por la doctora María Hernández Ojeda, cofundadora del CECA, Santana no solo se sirvió de la memoria de su padre, sino que también entrevistó a diversos cubanos descendientes de canarios.

La Indiana hará su estreno mundial presencial en la Casa de Colón de Gran Canaria, institución que se ha mostrado interesada por el proyecto, ya que abarca investigación de un periodo histórico importante para las Islas.