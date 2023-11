Juseph: “Este 2024 creo que va a ser uno de los mejores años de mi carrera y estoy trabajando para ello”

Juseph es un artista, de raíces colombianas y afincado en Canarias, más concretamente en Gran Canaria, que destaca por su versatilidad y estilo a la hora de interpretar sus canciones. El cantante, a pesar de llevar involucrado desde pequeño en la música, fue en 2020 cuando lanzó su carrera. En la actualidad, tras haber publicado su primer disco, Muchachito, y con una gira a la vuelta de la esquina, es uno de los principales exponentes musicales a nivel nacional.

La primera canción que lanzaste en YouTube, Profecía, se publicó hace tres años. Desde entonces, has desarrollado una gran carrera como artista. ¿Cómo surgió Juseph? ¿En qué ha cambiado y/o mejorado el Juseph del presente comparado con el que empezó en la música?

Juseph surgió con motivo del aburrimiento durante el periodo de pandemia. Como no teníamos mucho que hacer en ese momento, decidí retomar el mundo musical. Ya en el pasado me había adentrado en él, pero lo dejé, lo aparté un poco. A mí siempre me había gustado la música y de pequeño tocaba varios instrumentos.

Comparando el Juseph del presente con el que empezó, creo que la mayor diferencia es que he aprendido cómo funciona la industria. El que comenzó era mucho más pasional, aunque lo sigo siendo, pero ahora sé cómo encauzar todo lo que quiero decir. Además, he aprendido a desarrollar proyectos, a tener paciencia y a verlo todo con una visión más a largo plazo.

Esto es a lo que me quiero dedicar durante el resto de mi vida, entonces voy a cogerlo con más calma y organizarme bien para que perdure. Estar ahí para siempre, que sea algo bueno y de lo que me sienta orgulloso en el futuro.

Tras todo este tiempo inmerso en tu carrera musical, habrás vivido numerosas experiencias que han modificado, en mayor o menor medida, tu ritmo de vida. ¿Cómo dirías, bajo tu experiencia, que es la vida de un artista? ¿En qué ha cambiado tu vida ahora que te dedicas a la música?

La vida de un artista es un poco inestable, en el sentido de que tienes muchos cambios constantemente y que todo el rato estás con estímulos alrededor. En mi caso, he tenido que estar viajando desde Canarias para los conciertos, para ir a Madrid a hacer sesiones de estudio, a realizar cosas que en las Islas no podía.

Entonces, he estado en constante movimiento. Sobre todo, en la época de conciertos, en la que tenía uno casi todos los fines de semana y cada tres o cuatro días estaba cogiendo aviones. Así es difícil tener una rutina. A todo ello se suma la vida de ir a hacer música en el estudio y terminar a las 4 de la mañana y levantarte al otro día.

Es un poco caótica, tienes que saber cómo organizarte bien y no dejar que te arrastre, porque si no sabes controlarlo puede ser muy malo. La vida de artista también es muy bonita, no solo es esa parte mala. Lo cierto es que conoces a mucha gente, tienes experiencias y en mi caso, que me encanta viajar, descubres nuevas culturas. Tiene más cosas buenas que malas, pero hay que saber gestionar las malas.

Mi vida ha cambiado en eso, ahora me la paso de arriba para abajo y muy centrado en lo que quiero hacer con mi proyecto. Eso significa menos horas con mi familia y con mis amigos. En eso es en lo que ha cambiado, porque antes tenía más vida social, por decirlo así, con mi familia y con mis amigos que no se dedican a esto y ahora es como que estoy constantemente intentando llegar a los objetivos que me he marcado. Eso significa arriesgar alguna que otra cosa.

El estudio es el lugar desde donde nacen los proyectos, las canciones que luego llegarán a oídos del público. En este sentido, ¿cuáles son tus pasos, desde el inicio hasta el final, para grabar y dar forma a un tema? ¿Cuáles han sido las canciones que menos te han costado crear y las que más?

No tengo una rutina concreta en el estudio, pero sí que lo que suelo hacer es reunirme con el productor y él me enseña cosas que ha hecho o bien creamos un ritmo de cero y empezamos a fluir. Si veo que me corre la vibra, que me gusta, pues comienzo a escribir sobre esa instrumental.

Luego, a veces suelo empezar por una intro, por un estribillo o, en ocasiones, por un verso concreto. No tengo nada definido. A partir de ahí, ya vamos creando y, una vez tenga algo de la canción, le digo al productor que me grabe y canto esa parte para ver si me gusta cómo conecta con la base. Si es así, elaboramos el resto.

Esto algunas veces lo hago en un día o puede ser en varios. Las canciones que me cuestan, se me ponen difíciles o en las que no estoy inspirado no las termino. Es por ello que de los temas que he lanzado ninguno me ha costado. Quizá, los de mi primer álbum sí que me costaron más, pero solo por el hecho de que estuve currando en el proyecto y tuve que hacer bastantes viajes y corregir cosas. Aún así, me gusta mucho lo que hago y me suele salir bien y fluido.

A finales de junio de este 2023 lanzaste tu primer EP, Muchachito, que cuenta con 9 temas y algunas colaboraciones. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Qué supone para ti el hecho de lanzar un primer álbum como Muchachito? ¿Cómo describirías la sensación?

El proceso de creación de Muchachito partió desde el momento de su nacimiento en noviembre de 2022, si no me equivoco. Ahí hicimos un “camp” (reunión de varios artistas para crear música juntos) y salieron algunas ideas, algunas canciones que luego se desarrollaron durante el paso del tiempo y se convirtieron en los temas definitivos. Algunos se descartaron, otros se quedaron.

Lo que he aprendido de este proceso del álbum, al ser el primero, es ver cómo funciona el hecho de crear un disco, tomar decisiones de incluir algunas canciones y otras no y reunirte con los que tú crees que son los mejores para intentar buscar un buen sonido. Tener esa obsesión por la perfección, que la descubrí con eso.

Ya más o menos tengo, con Muchachito, la experiencia de crear un proyecto así y el trabajo que supone. Me gustó mucho, fue algo muy enriquecedor y he aprendido bastante de esa experiencia. De cara al próximo álbum que saque, y ya con esos conocimientos, estoy 100 % seguro de que se me hará menos cuesta arriba crearlo.

Por otro lado, la sensación de lanzar el disco la describiría como placentera. Es como, por así decirlo, el nacimiento de tu hijo. Cuando sale un proyecto así, al que le dedicas tanto tiempo y cariño, y ves que ya está publicado y que la gente puede disfrutarlo, te quitas un peso de encima y sientes orgullo de lo que has hecho y de las horas que has invertido.

Cada artista cuenta con una rutina o proceso diferente para prepararse de cara a un concierto o gira. ¿Cómo te preparas tú? ¿Qué es lo esencial, para ti, que debe tener un show?

Siempre que se va acercando la fecha de algún show, quedo con la persona que me hace de DJ, que me tira las instrumentales, para organizar cómo va a ser el tracklist y cómo nos gustaría que vaya desarrollándose el espectáculo. Todo eso es, al fin y al cabo, como hacer una especie de puzzle.

No tengo ninguna manía, lo único que sí me gusta es que haya bastante agua en el escenario, porque algunas veces me da por hablar mucho y me quedo seco. Lo que pretendo con los shows es que la gente se lleve una buena experiencia, que lo recuerden. Que las personas que me escuchan sigan interesándose por mi música y si va alguien que no me conoce que le entre el gusanillo de escucharme.

Tras lanzar tu primer disco hace unos meses y haber publicado un par de sencillos en tu canal. ¿Estás pensando en preparar una gira? ¿Qué puede esperar tu público de ti en los próximos meses?

Es cierto, estoy pensando en hacer una gira en distintas ciudades de España. Mi público puede esperar un pedazo de show, una conexión brutal entre ellos y yo. Quiero dejarme toda la piel y que se sorprendan. Para toda esa gente que es fiel a lo que hago y le gusta, dejarle un buen sabor de boca para que sigamos creciendo todos juntos. Básicamente, quiero que el público salga con una buena sensación y espero que gustándole un poco más Juseph y lo que hay detrás.

Con el disco ya publicado y con muchas ganas de continuar aportando tu música al mundo. ¿Cuáles son las metas de Juseph en su carrera? ¿Tienes algún proyecto en mente de cara al futuro?

No tengo una meta concreta, ni números ni nada, ya que considero que es algo peligroso si estás todo el rato persiguiéndolo. Básicamente, mi meta es todos los días querer superarme, llegar a hacer mejor música que antes, conectar con mejores sonidos, darle nuevas experiencias al público y hacer buenos proyectos. Creo que poco a poco eso se va sumando a resultados. Lo que quiero es mejorar y llegar a ser la mejor versión de mí.

De cara al futuro, tengo proyectos en mente. Todavía no los puedo mencionar, porque no son seguros, pero solo les puedo decir que viene música muy guay y buenas colaboraciones. Esperen lo mejor de mí, como he venido haciendo desde el principio, lo que un poco más enfocado, más centrado y con un plan a seguir. Este 2024 creo que va a ser uno de los mejores años de mi carrera y estoy trabajando para ello.