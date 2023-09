Lucho RK: “Me encanta ver cómo la gente canta mis canciones y las siente como suyas”

Emilio Roca Cáceres, conocido como Lucho RK, es un artista grancanario con un amplio futuro en la música. Tras poco más de un año de carrera, Lucho se ha posicionado como una gran promesa a nivel nacional. El cantante, en esta entrevista, hace valoración de su figura, de la situación musical en Canarias y cuenta sus planes a futuro.

Llevas relativamente poco tiempo en el foco musical, lanzando temas y dando conciertos.

¿Cómo surge Lucho RK? ¿Cómo fue el momento en el que decidiste adentrarte de lleno en la industria de la música?

Lucho RK viene de un apodo que me puso mi familia desde que era un niño, ya que me parecía a un personaje de una serie infantil que veía de pequeño. El ‘RK’ es por mis apellidos.

En cuanto a la idea de hacer música, siempre estuvo en mi cabeza. Es un mundo que me apasiona verdaderamente.

En tus melodías, se puede apreciar la influencia de diversos ritmos latinos. ¿Quiénes son tus artistas favoritos o en los que más te inspiras para componer canciones?

A día de hoy, escucho mucha música de Canarias, pero no tengo ningún artista favorito. En general, he de reconocer que escucho todo tipo de canciones y mucha variedad.

En poco tiempo, has sabido posicionarte como un artista referente de cara al futuro y cada vez más personas escuchan tus canciones. ¿Cómo se vive desde dentro ese crecimiento? ¿Cómo lo gestionas a nivel mental y emocional?

Estoy muy agradecido con el recorrido y crecimiento que he realizado en este último año y medio que llevo haciendo música. Realmente, ahora mismo, no me paro a analizar ese trasfondo e intentar entender cómo me sienta internamente. Lo vivo y ya.

Aún así, he tenido la suerte de acompañar a los chiquillos de mi isla, Gran Canaria, a eventos enormes donde ellos son los protagonistas. Igualmente, yo me los vivo y los disfruto como si fueran míos, con nervios, tensión y de todo un poco. Eso también me ha ayudado.

A comienzos de septiembre, diste tu primer concierto propio en Gran Canaria. Esto es algo que pones en valor en tu más reciente lanzamiento, 1STEP. También, hace poco más de un año que hiciste tu primer show en general. ¿Cómo valoras tu carrera hasta ahora? ¿Cómo ha evolucionado Lucho en todo este tiempo?

Valoro mucho todo lo vivido hasta ahora y me siento muy afortunado de tener la gente que tengo alrededor de mí, tanto dentro como fuera de la industria. No todo es lo que se vive en esos momentos con artistas y demás, sino también con los amigos y la familia.

En sí, sobre mi evolución, no me he parado a analizar mi mejoría en cuanto a escribir e interpretar, simplemente voy haciendo lo que me va saliendo y fluyendo.

Los conciertos son uno de los momentos de mayor cercanía de un artista con su público. ¿Qué sientes al subir a un escenario? ¿Cómo definirías ese momento frente a frente con tus oyentes?

El instante en el que te subes a un escenario causa mucha adrenalina, es algo que no sé si puedo describir con palabras. Adrenalina pura. Me encanta ver cómo la gente canta mis canciones y las siente como suyas, ya que en eso se basa todo. Mi música es de la gente que la oye. Me siento muy agradecido y adaptado en esta gran familia musical.

En la actualidad, muchas niñas y niños sueñan con dedicarse a la música o ser cantantes. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti hasta ahora y qué puedes transmitir de ella?

No me considero nadie para poder dar consejos en este sentido, pero lo único que sé que funciona es ser uno mismo, buscar dentro de ti y sentir que eres lo que cantas.

Formas parte de la nueva ola de artistas que están saliendo de las Islas. En ese sentido, ¿cómo vives desde dentro este momento? ¿Cuáles dirías que son las características que han hecho que Canarias esté, hoy más que nunca, en el foco musical?

Lo hemos hablado y expuesto varias veces todos, ellos más que yo, ya que fueron los que vivieron el reciente boom. En sí, creo que ha sido una sinergia de energías. La gente ha querido que esto se dé para todos.

Junto a 1STEP, tus últimos lanzamientos han sido GLOSS, OJOSCRISTAL y PARFUM. ¿Qué podemos esperar de ti en el futuro? ¿Planeas lanzar algún disco próximamente?

Próximamente, pueden esperar de mí mucha música. La idea del álbum o de algún proyecto más complejo es algo que, cada vez, está más presente en mi cabeza, así que quién sabe.