La cineasta canaria Macu Machín presenta ‘First cow’ en Gran Canaria dentro del ciclo ‘La película que me hubiera gustado hacer’

First cow, película de la que es considerada como una de las principales figuras del cine independiente estadounidense, Kelly Reichardt, es un western luminoso de amistad entre dos hombres y también una oscura fábula sobre el origen de los negocios y el mercado en la ruda conquista del Oeste americano.

La realizadora canaria Macu Machín explicará el día 14 de septiembre, a las 19:00 horas, en el CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual del Cabildo insular, y en el marco del ciclo denominado La película que me hubiera gustado hacer, las razones por las que ha escogido esta cinta de culto entre una de sus preferidas.

La directora volverá al espacio cultural de Schaman el día 21 de septiembre para hablar de su otro filme escogido en este ciclo, Tropical Malady, de Apichatpong Weerasethakul.

Basada en la primera novela de su guionista habitual, Jon Raymond, la séptima película de Reichardt indaga en la masculinidad contemporánea a través de la amistad entre hombres que se alejan de viejos y oxidados esquemas para mostrar su cara más sensible, tipos que cosen y cocinan, que presumen sin ruido de botas nuevas y, sobre todo, que se sienten felices a la intemperie, fantaseando con una vida mejor uno junto al otro frente a una hoguera. El filme narra, en la década de 1820, la historia de un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregón, que se encuentra con un misterioso inmigrante chino que huye de unos hombres que le persiguen. Entre ambos surgirá una amistad en un territorio hostil.

First Cow arranca con un proverbio de William Blake: “El pájaro, un nido, la araña, una red, el hombre, la amistad”. La película está conectada con al menos tres de sus obras anteriores, todas ellas escritas por el novelista Jonathan Raymond, principal cómplice de una cineasta heredera del mejor cine independiente de su país. La primera es Old Joy (2006), la historia de dos amigos que se reencuentran para hacer juntos una excursión a unas aguas termales. Interpretada por el músico Bonnie Prince Billy, su banda sonora está a cargo de Yo La Tengo, estandarte de un sonido generacional al que la cineasta, nacida en Florida hace 57 años, apela. Otra es el wéstern Meek’s Cutoff (2010), inspirado en el suceso real de una caravana de pioneros perdidos en su ruta hacia el noreste del Pacífico. Y la tercera es’Wendy and Lucy (2008), una road movie varada en un aparcamiento por donde una mujer deambula con su perra.

Con esta última, la conexión se establece en el primer minuto de First Cow: una chica pasea por el campo y su perro se detiene a escarbar en el barro. Lo que esconde la tierra es una historia de amistad y negocios que transcurre durante la conquista del Oeste, donde un cocinero taciturno y sensible que alimenta a tramperos y un inmigrante de origen asiático que huye de un asesinato descubrirán en la leche de la vaca que un potentado comerciante de pieles se ha traído desde Europa el ingrediente secreto para una exquisita receta de buñuelos de miel.

Macu Machín es directora, productora, montadora y guionista, que compagina sus proyectos audiovisuales con la docencia. Por el cortometraje El imperio de la luz obtuvo el Premio Richard Leacock al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y su cortometraje El mar inmóvil fue seleccionado en más de 30 festivales internacionales. En 2023 concluye La Hojarasca su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Entre su filmografía más destacada figuran Mujeres en la isla: las otras hijas del mestre (documental, 2022), Quemar las naves (cortometraje, 2018), El mar inmóvil (cortometraje, 2017), Ernesta y Elena (cortometraje, 2017), El imperio de la luz (cortometraje, 2016) y Geometría del invierno (cortometraje, 2006).