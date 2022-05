El nuevo libro del grancanario Luis Melián reflexiona sobre la involuntariedad del nacimiento

Hace apenas unas semanas se presentó en el Café Gijón de Madrid la a nueva obra de Luis Melián Ruiz, Joaquín Bernal demandó a su madre por haberle traído al mundo.

El autor, aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, donde pasó la mayor parte de su infancia, asegura que su vida “ha discurrido entre diversos lugares: Barcelona, Girona, la carrera de Derecho en Las Palmas, estudios en Canadá y regreso a España para establecerme en Santiago de la Ribera, Murcia”. Allí es donde crea y gestiona El Molino en el que viven personas de gran madurez y experiencia vital, que prefieren la atención, dedicación y el cariño de Luis Melián y su equipo a estar solas en sus casas.

No obstante, la verdadera pasión del grancanario es la escritura, “bordar las palabras o al mas puro estilo de su tierra, calarlas sobre papel”. Inicia su andadura en los noventa, con la publicación de ensayos en medios especializados, o artículos de opinión en prensa, así como la publicación de la novela Dos historias y una felicidad inventada que le lleva a se finalista en el concurso del Premio Montblanc a la Cultura en Canarias – Literatura, de 1993, premio instituido en 1990 con el fin de impulsar la obra de jóvenes valores nacidos o residentes en el archipiélago canario.

A partir de entonces, Luis Melián se lanza a la escritura en sus ratos libres creando dos nuevas novelas, una de ellas, Joaquin Bernal y la denuncia contra us madre por haberle traído al mundo.

Este es un tratado de derecho, de filosofía, de historia, de religiones, de geografía, porque en ella has engarzado los diferentes temas en torno a la figura de un personaje y una inusual denuncia. ¿Cómo llegas a esta idea?

Tras mucho meditar, llegue a la conclusión de que este es un sentimiento por el que la mayoría de nosotros pasa alguna vez, y sí, en mí hay algo de Joaquín Bernal, porque también he pasado por ese sentir. “¿Por qué me has traído al mundo sin mi consentimiento?”, “pues no haberme traído”, “pues haberme peguntado”. Si lo analizas bien, este acto fundamental es el único que implica a dos personas, pero para el que no se requiere ningún contrato, es una persona la que decide sobre las dos. Y estamos hablando de algo tan fundamental como la vida.

Parece esta una ecuación irresoluble, pues al no tener la posibilidad de preguntar a un ser que aún no existe, si quiere existir, solo queda la posibilidad de traerle sin su consulta, o, de lo contrario, la extinción de la especie.

(Risas) Sí, en efecto, pero lo que quiero es dar voz a un sentimiento humano, a una realidad que está ahí. Joaquín Bernal tiene una misión, él se hace eco de un sentimiento humano, el hecho del nacimiento involuntario, sin perjuicio de que él quiere a su madre, la respeta y acepta sus cuidados y el amor que le profesa, pero, sin embargo, se siente disconforme con esta situación de desigualdad, de vulneración de un derecho fundamental, el de elegir sobre su propio ser.

Este mensaje también hace una reflexión sobre la concepción y la responsabilidad de alumbrar un ser vivo. Si muchas personas denunciaran a sus padres por haberlas concebido, seguramente empezaría a reflexionarse mucho mas en serio sobre el tema el tema antes de lanzarse a traer seres al mundo para darles luego una vida indeseable.

La novela es una reflexión vital. Una reflexión sobre el hecho de nuestra gestación y de nuestro nacimiento. Parte de la base de que es un acto unilateral de la madre. En el contrato más importante de nuestra vida, el de nuestra propia existencia, cada uno de nosotros, como hijo, no hemos podido participar en la decisión. Pero no es una novela que implique reproche o culpa hacia la figura de la madre.

Joaquín Bernal vive en un mundo de comodidad donde nada le falta ni en lo material cotidiano ni en lo anímico, pero así y todo, vive convencido de que debe transmitir al mundo esa reflexión vital, esa es su misión. Quizás, Joaquin Bernal pueda encarnar a un Jesucristo del Siglo XX. De hecho, sus padres se llaman Jesús y María y su forma de dirigirse al mundo es un tanto mesiánica, podría decirse que la novela se desenvuelve un poco en ese contexto cristiano, pero para nada tiene contenido religioso.

La complejidad del personaje reside en que él ama a su madre, que como cada una de las madres de la historia ha sido, de la misma manera, hija de su madre, como dice el psicoanalista francés Paul-Claude Racamier: “La madre del hijo es al mismo tiempo el hijo de su madre”.

¿Cuánto hay de Luis Melián en Joaquín Bernal?

Pues un poco sí hay... (risas).

Esta novela habla de costumbres religiosas y paganas y sus paralelismos, hablas de las diferentes versiones del Arca de Noé.

Pues sí, he ido tomando diferentes aspectos de la vida cotidiana de la época para situar al personaje en el tiempo. He querido definir los paisajes de la región, en su antesdeayer y ayer (años 80 del pasado siglo). La jurisprudencia es una herramienta imprescindible, quizá he tratado de materializar un hecho que a priori se antoja intangible.

De todos modos, querer plasmar en palabras todo un enjambre social es muy complejo si no haces uso de muchos componentes. Situar a las personas, las cosas, los paisajes, los hechos en un entorno histórico y social determinado, es muy complejo y si luego tienes que envolver de fantasía esa realidad, pues un poco mas delicado aún.

Joaquin Bernal esconde una obra variopinta, al mas puro estilo del Bosco o García Marquez. Luis Melián se sube a la nave del Realismo Mágico para que el lector entienda que esta extraña historia podría encajar perfectamente en el devenir cotidiano.