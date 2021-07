La película que demostró que también se puede hacer cine 100% canario y llenar las salas

Con apenas 200.000 euros de presupuesto, la película La Piel del Volcán’ del director Armando Ravelo, ha conseguido sembrar la semilla para empezar a fomentar un cine 100% canario, que cuente historias de las Islas, con actores y actrices locales, con el acento propio del Archipiélago proyectado en la gran pantalla, que reivindique sus paisajes, su entorno y su costumbres. Pero además, el equipo ha logrado despertar interés y llenar salas de cine. “Nosotros queríamos hacer esta película para demostrar que podíamos. Los números están ahí”, señala el director. De hecho, el primer fin de semana en que se estrenó, se superaron los 1.500 espectadores y se convirtió en la opción más vista frente al resto de producciones nacionales e internacionales de la cartelera canaria. Por ello, más allá de la lucha por atraer grandes rodajes a las Islas (lo que considera que también es positivo), Ravelo insiste en que se debe apostar por hacer películas con ADN canario, ya que es “es importante que como pueblo podamos tener una dignidad en esto y podamos contar nuestras historia”, subraya.

La producción, de Hormigas Negras y Proyecto Bentejuí, celebra que ese mismo fin de semana según los datos extraídos por ComScore y publicados por Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICCA), consiguió ser la primera película española en el ámbito nacional en recaudación media por cine (851 euros) y con mayor promedio de espectadores por cine (130). Se trata de unos datos que el equipo considera resaltables si se tiene en cuenta que el filme contó con una distribución exclusiva en ocho cines canarios, a diferencia de otras cintas nacionales e internacionales con las que compitió esos días, cuya distribución nacional contó con entre 30 y 300 cines, tal como refleja el informe.

Armando Ravelo apela al ejemplo de otros países que han logrado fomentar un cine con identidad propia como el argentino o el mexicano, pero especialmente el Húngaro, donde existe el cine propio de ese país pero también atraen producciones internacionales donde empresas locales prestan servicios a Disney o a la Warner, y “eso retroalimenta una rueda a la otra y son una potencia”. Teme que por no potenciar las películas canarias de forma continuada tan solo se conviertan en estos intermediarios. “Existe la literatura canaria, la música canaria, pero si piensas en cine canario son pocos los ejemplos que podemos poner y esto es grave”, lamenta el director, que apuesta por cambiar la mirada y que toda la sociedad entienda que es muy importante desarrollar historias que muestren al mundo este arte hecho en Canarias, “que podrá ser bueno o malo, pero es necesario que exista para que podamos compartirlo , reflejarnos y vernos a nosotros mismos en la gran pantalla”.

El director insiste en que “el cine no es un lujo, es el arte que más se consume hoy en día” y por ello es tan importante estar presente. “Los pueblos se quieren sentir identificados y representados y el pueblo canario está tomando conciencia también. Yo creo que esta peli es un pasito más en este sentido, el poder expresarnos como pueblo”, remarca. Ravelo explica que en Madrid y Barcelona cuando se ha presentado La Piel del Volcán las personas de La Península que han acudido a las salas han preguntado dónde estaban esas historias, por qué no se había contado antes y asegura que se sorprendían en las salas de coloquio. “¿Por qué no han contado antes esa historia y por qué venden esa imagen de Canarias tan pobre de turismo, sol y todo incluido?” son algunas cuestiones que han planteado los espectadores.

Sobre la batalla por el Régimen Económico y Fiscal y por mantener los incentivos a las producciones audiovisuales, insiste en que está bien atraer a estas producciones, pero añade que cuando se da un service te llevas un porcentaje, pero “cuando haces una película y la produces aquí, te llevas el 100% y es a eso a lo que también debemos aspirar”, apunta. La Piel del Volcán señala que ha dado trabajo a unas 75 personas y añade que una producción canaria tiene el talento y menciona a los actores, las actrices, las personas de peluquería, maquillaje… “Es importante que la inversión sea canaria porque es industria y genera puestos de trabajo”. Desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias han explicado también a este periódico que no se puede olvidar que “la atracción de rodajes es solo una parte de la diversificación económica”. “Apoyar a impulsar el sector audiovisual canario es también una prioridad”, añadió el viceconsejero del área, Juan Márquez.

El reparto de esta película está encabezado por Yanely Hernández (Instinto Cómico), Maykol Hernández (Hierro) y Mingo Ruano (Palmeras en la Nieve). La piel del volcán se ambienta en tres periodos históricos de Canarias: la etapa indígena durante el final de la conquista, la posguerra franquista y la actualidad. La trama comienza con el descubrimiento de un yacimiento arqueológico único: dos cuerpos de distintas épocas, uno de 1483 y otro de 1941, han aparecido en un mismo enterramiento en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria).

Ravelo insiste en que otro de los objetivos de la película es el “poder sentirnos orgullosos y orgullosas de tener referentes”. Explica que desde los institutos de distintos municipios de la isla se ha acudido a ver el filme y que la juventud conecta con la historia. Ahora, afirma que están pendientes de mover la película en varios festivales que ya están interesados.

Según datos facilitados por la producción de la película y extraídos del ICAA, entre el 28 y el 30 de mayo se observó cómo renovó el título de película con mayor promedio de espectadores por cine (89) si se excluye del recuento ‘Nieve en Benidorm’, una cinta con un único pase en un solo cine de España. En esta segunda semana ocupó el tercer puesto en recaudación media por cine (599 euros), sólo superada por ‘Nieve en Benidorm’ y ‘Las bodas de Rosa’, ambas con pases especiales en un solo cine.

La productora establece además una comparación con los datos generados por Poliamor para principiantes, una película que fue distribuida en unos 304 cines (frente a los ocho cines de La piel del volcán). La primera, consiguió 260 euros de recaudación media por cine y un promedio de 40,5 espectadores por cine. Se trata de “unos datos bastante inferiores a La piel del volcán, que contó con un presupuesto de 200.000 euros frente a los 2.800.000 euros de Poliamor para principiantes”.