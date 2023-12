Semana trepidante en Fábrica La Isleta con humor y la mejor música

Fábrica La Isleta ha programado una semana “por todo lo alto” con eventos variados y destacados, repletos de música y humor. Entre los invitados ha estado Asari Bibang y también han tenido lugar los conciertos del Canarias Callings y tributos homenajeando el rock español. El programa también cuenta con lo mejor del flamenco con Perico Sambeat Flamenco Quintet o el Senior Recital Berklee College of Music Boston de Luis Sánchez a sexteto, junto a las actuaciones de Jordan Vanhemert, Jeremy Long & Joven Borondón Big Band, -enmarcadas en el XIX Congreso Mundial del Saxofón-, lo nuevo de Fuck Tek System recién llegado de Italia, y la magia de la cantante Carlota Baldó en concierto a trío como guinda para el domingo.

Tras la cita de este lunes con el concierto solidario a beneficio de la Asociación Canaria de Esperanza en la Vida con Endometriosis, llega ‘Malditos Martes de Humor’ con «Humor Negra», de Asari Bibang a las 20.30 horas. Un monólogo antirracista y afrofeminista en el que, a través del humor, Asaari es capaz de hablar sin tapujos de las particularidades de ser mujer, negra y migrante en España. Así, en los 90 minutos que dura el show, la artista hace un recorrido que obliga al espectador a ponerse frente al espejo de los tópicos, prejuicios y estereotipos, a la vez que nos invita a acompañarla en su propio viaje de deconstrucción. Para ello, baja al público a la realidad con un show dinámico de principio a fin en el que se tocan temas como: el síndrome del salvador blanco, la importancia de la representación, “negro único”, las parejas interraciales o la hipersexualización de la mujer negra en el imaginario colectivo. En definitiva, la deslenguada y visceral Asaari Bibang, con este monólogo, lleva al espectador a pensar mientras ríe, a reír mientras piensa.

El miércoles día 6 a las 20.00 horas, llega el «Canarias Calling» tras su paso por la mítica sala S036 de Berlín con un programa de cuatro bandas que dejarán constancia del buen espíritu punk rock que se vive en las islas. Un evento que también aterrizará en Tenerife, La Palma y Lanzarote, y que, en su empeño de promover, no solo el cine, sino también la cultura musical, se hace posible gracias a Cine Club Lanzarote en colaboración con sancocho.com webzine y Muttis Booking hacen posible que se haga realidad este evento en las islas.

La cita en Fábrica La Isleta contará con The Offenders (Alemania), presentando su nuevo trabajo discográfico «Orthodoxy Of New Radicalism», cargado de punk y ska. Les acompañará Oi! Se Arma (Tenerife), que regresan tras muchos años de silencio, y otra banda que despertó de su letargo este año: Faktótum, un cuarteto a camino entre el rock más rabioso con una base punk. Contando que en cada isla donde va a celebrarse el Canarias Calling tendrá presencia de bandas locales, en la de Gran Canaria no podría ser otra que Malformaciones Kongenitas y su «Hasta los Ovarios», su más reciente creación.

Avanzando la semana, cita para los amantes del buen rock español en los Jueves de Tributos de este día 7 a las 21.00 horas con la banda Patrio integrada por Javier de Caralt, guitarra y voz principal; Gustavo Mediavilla, guitarra;Álvaro Medina, bajo y coros, y Fran López, batería y coros. Cuatro talentosos músicos con una extensa trayectoria en la escena rockera que promete revivir la esencia y la pasión de artistas emblemáticos como Extremoduro, Sabina, Loquillo, Barricada, Los Suaves, Rosendo, Siniestro Total y muchos otros.

El viernes día 8, a las 21.00 horas, el XIX Congreso Mundial del Saxofón 2023 recala en Fábrica La Isleta con una cita de lujo: Perico Sambeat Flamenco Quintet. Perico Sambeat es un jazzista de ley, pero también —algo que pocos conocen y reconocen— un renovador de ese abrazo cercano que es el jazzflamenco: su ilustre memoria cuenta con testimonios audaces junto al guitarrista Gerardo Núñez, su Flamenco Big Band o ese trío de capitanes que es el CMS, con Javier Colina y Marc Miralta.

Perico Sambeat es un músico total, como intérprete y como compositor, y lidera ahora un quinteto entregado a esta fusión creativa, de pulmón latinomediterráneo y corazón jazzístico, con el que estrena flamante álbum, «Roneando», (Karonte Records), que podrá escucharse en el ciclo Jazz en el Auditorio del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). En el grupo, sobresale ese pianista matemático e intelectual que es su paisano Albert Sanz,pero en donde lucen igualmente el contrabajista Miquel Álvarez, el percusionista Sergio Martínez y el batería Tico Porcar.

Pero ahí no acabará la gran noche de este viernes porque a las 23.15 horas comenzará el Senior Recital Berklee College of Music Boston del pianista y compositor Luis Sánchez. Un concierto a sexteto en el que estará acompañado por Jonay Mesa, Kervin Barreto, José Vera, Gaspar Nogales y Rubén Bueno.

Nacido en las Palmas de Gran Canaria, Sánchez comienza su trayectoria como pianista autodidacta e improvisador, para luego trabajar los fundamentos del jazz en la escuela Fábrica MAT que, además, le serviría de soporte para acceder a la prestigiosa universidad “Berklee College of Music” con sede en Boston, Massachusetts. En su trayectoria, ha colaborado en proyectos de grandes artistas como Sonah Jobarteh, Trinidad Jimenez, Yul Ballesteros o Martin Leiton, entre otros, así como en formatos de jazz tanto en Boston como en las Islas Canarias, Letonia y Lituania. También ha participado en diversas Big Band, en agrupaciones experimentales como «Ensemble Diario Sonoro» del bajista y compositor Nelson Saavedra, donde Luis ha contribuido como intérprete y compositor, y recientemente en proyecto de dúo guitarra y piano con Jonay Mesa. Lo que más destaca de Luis Sánchez es su repertorio original, que ha mostrado en formato de trío y quinteto de jazz en las Islas Canarias, Boston y en el norte de Europa. Igualmente, cabe mencionar sus improvisaciones de piano solo, que ha grabado mayormente en su estancia en Boston.

[https://www.youtube.com/watch?v=v9Ft8k2ux7I]

Pasando al sábado día 9, nueva cita con el XIX Congreso Mundial del Saxofón 2023 con las actuaciones de Jordan Vanhemert, Jeremy Long & Joven Borondón Big Band. Por su parte, Jordan VanHemert, artista de Origin Records y Director de Estudios de Jazz en la Universidad Estatal de Northeastern, ha sido calificado por la crítica especializada como un «potente saxofonista» con una inclinación por el melodismo moderno y el swing. Actualmente de gira como director de orquesta, ha actuado en lugares emblemáticos de todo Estados Unidos. Aclamado por sus solos «hábiles y resueltos» que «se balancean con seguridad y facilidad a la manera de Sonny Rollins», las composiciones de VanHemert rinden homenaje a sus raíces coreanas y se inspiran en la tradición del hard bop con toques de blues que le transmitieron sus mentores.

Y no podía faltar el concierto de la Joven Borondón Big Band que, dirigida por José Vera Bello, presentará su variado repertorio, estilos que van desde los grandes clásicos del swing tradicional a la bossa nova, el latin jazz y el funky, entre otros. Nacida dentro del proyecto educativo Fábrica MAT de Fábrica la Isleta en el año 2020, al auspicio de un seminario enmarcado en el FábricaFest Plus y dirigido por quien se convertiría en su padrino, Joan Chamorro, su objetivo es servir de plataforma para músicos de entre 9 y 21 años, impulsando así el talento canario y ofreciendo la oportunidad de poder disfrutar y aprender de una manera divertida y profesional. Hasta ahora, es la única orquesta de jazz formada por músicos de edades tan tempranas en Canarias que ha conseguido en poco tiempo tener un sonido personal que respeta la tradición de este estilo.

[https://www.youtube.com/watch?v=-ZM3rbdpFQI]

También el sábado día 9 a las 23.00 horas, desde Italia, Fuck Tek System Vol. 3 presentando «Insane Teknology» con un acto de apertura integrado por DJ Poison (DLS Récords); Kometa (LFO/THC); Treder (Bornindajungle); Tek & Ready (Haulandpullup), y DJ Sion (Haulandpullup).

Y coronando la semana, previo a la Underground Jam Session, el ‘Jazz, Vinos y Quesos Entre Amigos’ de este domingo día 10 contará con la magia de la cantante Carlota Baldó en concierto a trío en el que estará acompañada por José Alberto Medina y el contrabajista Nelson Saavedra en un viaje a través de diferentes estilos. Carlota Baldó es una joven cantante y pianista canaria de 16 años que abarca diversos estilos musicales entre los que destaca el jazz. Carlota empezó́ sus estudios musicales a la edad de 7 años por su gran interés y afán por la música, y, aunque se ha formado en otras artes como la pintura y la interpretación, la música, sobre todo el jazz, siempre ha sido un pilar fundamental en su vida.

En octubre del 2022 comienza sus estudios en la escuela de música moderna Fabrica MAT, especializándose en canto moderno y piano y donde en menos de un año ha debutado como cantante solista de la Joven Borondón Big Band y es parte del proyecto Jóvenes Talentos. Su repertorio es variado dentro de grandes géneros como el blues y el jazz, y con claras referencias de grandes intérpretes como Nina Simone, Ella Fitzgerald y Ray Charles.

Las entradas para los eventos relacionados y demás programados en Fábrica La Isleta están disponibles en venta anticipada - y a menor importe que el del mismo día de cada evento -, en su web. Todos ellos tienen lugar en su sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, y que cuenta con fácil aparcamiento. Un centro de aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que albergan 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González, y otra aula, de considerables dimensiones, donde se ubica el escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas.