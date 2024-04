El Virtual: “La experiencia de crear ‘Vuelta a Empezar’ fue muy terapéutica, como casi todo lo que hago”

Guillermo, mejor conocido en el mundo musical como El Virtual, es un artista natural de Málaga. Su estilo y versatilidad han permitido posicionarle como un referente muy único y un altavoz de la sociedad, pues aborda temáticas de la mente, la espiritualidad, los problemas con el dinero, las drogas y las emociones, entre otras. El Virtual acaba de publicar su nuevo disco, Vuelta a Empezar, un viaje en el que sumergirse en sus pensamientos a través de once canciones.

Hace ya seis años que publicaste tu primer disco, Mente Virtual. Desde entonces, has continuado lanzando diferentes trabajos y exponiendo tu arte. Para el que no te conozca, ¿quién es El Virtual? ¿Con qué canción te sorprendería que viniera alguien y te dijera: “te he escuchado desde este punto de tu carrera”? ¿Cómo fue empezar en la música?

El Virtual es un chaval malagueño que hace sus paranoias, sus movidas, desde hace muchos años, desde antes incluso del primer disco. Un artista del que puedes esperar espiritualidad, emociones, pensamientos y temas de la mente, entre otras cosas.

Me sorprendería si alguien me dijese que me sigue y escucha desde la época en la que me llamaba Donald Delaghetto, hace miles de años. Si eso fuera así, me desmayo.

Empezar en la música fue algo natural y que estaba en mí. Mi madre da clases de flamenco desde pequeña y a mi padre le gustaba dibujar y las cosas de espiritualidad, al igual que a mi madre. Mi educación está muy basada en eso. Conocí a unos amigos, los hijos de una amiga de mi madre, que eran mayores que yo, y me enseñaron el rap y a partir de ahí ya… Todo con seis años.

En tus temas, expones el mundo de los pensamientos y emociones, la mente y el reflejo de la juventud en esta sociedad, entre otras cosas. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, la sociedad actual? ¿Cuáles son los problemas que observas y hacia dónde crees que avanza?

Veo la sociedad actual como una locura, una vorágine de cosas muy rápidas que no te da tiempo a asimilar. A la vez, me parece muy rica en muchas cosas y muy pobre en otras.

Es un doble filo porque pienso que hemos avanzado mucho en temas como la homofobia, el machismo y el racismo, pero a la vez tampoco. Hemos progresado con respecto a años atrás, pero falta muchísimo por mejorar. En lo que sí hemos evolucionado bastante es a nivel cultural y tecnológico, pero a nivel valores va lenta la cosa para mi gusto.

Acabas de publicar tu nuevo disco, Vuelta a Empezar, en el que te reinventas y exploras nuevos horizontes en tu carrera. ¿Cómo fue la experiencia de construir el álbum? ¿Qué es lo que deseas reflejar con ese título?

La experiencia de crear Vuelta a Empezar fue muy terapéutica, como casi todo lo que hago. Además, conocí a Myto, que es con quien hago el disco. Empezamos a hablar de la vida y a hacer temas semana tras semana y fue muy fluido. Iba a ser una canción en principio, luego fueron muchas y se convirtió en un álbum.

Con Vuelta a Empezar deseo reflejar que no hay nada malo, aunque hay situaciones y situaciones, en romper con todo y tener que reinventarse. Deconstruirse, regresar a la casilla inicial. Quiero transmitir que se puede aprovechar esa energía que te da el inicio y que no es algo negativo el hecho de volver a empezar.

En tu nuevo disco, Vuelta a Empezar, cuentas con la presencia de artistas tales como Cecilio G, entre otros. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones? ¿Cómo definirías la experiencia de escuchar Vuelta a Empezar?

Las colaboraciones surgieron a través de Myto, del productor. Él ya había trabajado con Papi Trujillo, con Cecilio G y con Sorroxxe y me fue poniendo en contacto. Todo surgió de manera muy natural y a través de él como intermediario.

El disco está pensado para que se escuche en orden. Vuelta a Empezar es un camino bastante chulo.

Una de las claves de tu música es la conexión que logras con el oyente y que este se sienta en sintonía. Además de expresar tu arte y tus emociones, ¿qué deseas causar en el oyente con tu música? ¿Sientes que eres un altavoz que transmite las situaciones, tanto buenas como malas, que existen en la sociedad?

Algo que me molaría y me mola mucho conseguir en la gente es que sean conscientes de sí mismos y de todo lo que implica eso, no de sus problemas. Eso me reconforta lograrlo a través de mi música.

Me siento como un altavoz, totalmente. Mi concepto principal es ese, hacer de avanzadilla emocional.

Con la publicación de Vuelta a Empezar, ¿tienes pensado llevar a cabo alguna gira? ¿Has actuado alguna vez en Canarias? ¿Te gustaría hacerlo?

Sí, obviamente. Hay bastantes fechas. Nunca he actuado en Canarias y sí que me gustaría hacerlo, lo que pasa es que desconozco allí el movimiento, las salas y demás, pero estoy abierto al 100 %.

Con el disco publicado y con un 2024 en el que se espera mucha música con alma y energía. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Tienes alguna proyección de cara a los próximos meses?

Mis planes de futuro son sacar más música y, cada vez, de un nivel de calidad mayor en cuanto al sonido, al vídeo… Lo que ya hago, mejorarlo. De cara a los próximos meses tengo la idea de publicar otro disco. El concepto no será tangible, por así decirlo, y va a ser más abstracto que otros que he hecho.