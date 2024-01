Wos Las Palmas: “‘Muerto sería rico’ es una forma de reivindicar el reconocimiento en vida y dar un golpe en la mesa”

Alejandro Vega, mejor conocido en el panorama musical como Wos Las Palmas, es un artista natural de Gran Canaria. Con una trayectoria de más de una década, es uno de los referentes más destacados de las Islas. Tras una temporada trabajando mucho, y en la que ha crecido personal y musicalmente, Wos lanzó hace unos días su esperado proyecto ‘Muerto sería rico’. En él, muestra su actual visión artística en todo su esplendor y da un paso adelante definitivo en su carrera.

Llevas más de una década haciendo música y, con el paso de los años, has conseguido consolidar tu carrera y ser un artista referente en Canarias. Para quien no te conozca, ¿quién es Wos Las Palmas y cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo ha cambiado el Wos que empezó comparado con el actual?

Wos Las Palmas al final es Alejandro Vega, un pibe de barrio que encontró su manera de expresarse y por suerte, con el paso del tiempo, no ha perdido el amor por eso. Empecé gracias a un vecino que escuchaba rap y me metió el gusanillo poco a poco. Nos juntamos un par de colegas en un mundo que desconocíamos, pero que nos entretenía mucho y nos hacía felices. Así hasta la fecha.

Por otro lado, con el paso del tiempo es natural que todas las personas cambiemos en muchos aspectos y eso ha derivado en que mi música también lo haga. Cambian los gustos, la manera de hacer las cosas, lo que te llena, lo que te mueve… Puedo decir orgulloso que estoy disfrutando de esto como nunca, siendo consciente de que después de tantos años es difícil y lo agradezco todos los días.

El pasado viernes, 26 de enero, lanzaste tu nuevo y esperado disco, Muerto sería rico, que cuenta con 15 canciones y varias colaboraciones. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer el disco y qué supone para ti este lanzamiento? ¿Cuáles fueron los momentos que más has disfrutado y que más te han costado en el proceso de creación?

El primer campamento que hicimos para el disco fue en junio o julio del año 2023. Realmente lo único “malo”, que ni lo es, ha sido la última semana previa al lanzamiento por el trabajo que lleva tener todo preparado para el estreno, el show, las redes, los tiempos… Del resto, la verdad es que no puedo decirte que hayan habido momentos malos. Somos un equipo bastante amplio y nos entendemos muy bien. Llevamos todos estos meses hablando a diario sobre avances y progresando todas las semanas enfocados en el resultado final que buscábamos. En ese sentido, ha sido todo muy fácil. Para mí, como quise enfocarlo, es un antes y un después. Vengo de estar muchos años haciendo rap encasillado solamente en un sonido que me encanta, pero ya no me motivaba hacer y lo hacía automático. Había perdido un poco la magia.

Hace cosa de dos años empecé a investigar nuevos sonidos y volví a conectar con la música de una manera bonita, pero sentía que lo que hacía estaba bien sin más. Después de tanto ensayo y error, y crear música prácticamente todos los días, ya tocaba hacer un proyecto que dejara claro lo que somos capaces de hacer y creo que lo conseguimos. Ahora solo falta ver cómo lo percibe la gente, pero nosotros estamos más que conformes y orgullosos.

Tu nuevo álbum lleva por nombre Muerto sería rico. En él, sumas gran variedad de ritmos y melodías en cada canción. ¿Qué es lo que pretendes reflejar con este título? ¿Cuál es el género o ritmo en el que te sientes más cómodo?

La intención es demostrar que no tenemos etiquetas ni límites a la hora de crear. Nos encanta la música y eso hacemos. Está claro que tenemos más afinidad con ciertos géneros que con otros y creo que se nota, pero no cerramos puertas a nada.

Como decía en una de las promos del disco, al final el título fue el porqué de todo esto. Elegimos primero eso antes que nada. Muerto sería rico es una forma de reivindicar el reconocimiento en vida y dar un golpe en la mesa. Un mensaje de “hey, estamos aquí y somos capaces de hacer esto. No esperes a que estemos muertos para darte cuenta de lo que había, como ha pasado con miles de artistas”.

Las colaboraciones y participaciones de Muerto sería rico son, principalmente, de Canarias. En este sentido, has unido a varias de las principales figuras de las Islas en un solo trabajo. ¿Cómo seleccionaste o decidiste a quién querías sumar a cada tema? ¿Cómo fue el proceso que llevaste para crear el tracklist de Muerto sería rico?

No hay nada forzado. Al final, somos un grupo gigante de colegas que disfrutan de lo que hacen y, aunque cada uno esté centrado en su carrera personal, estamos todos para ayudarnos entre todos. Hubo algunos temas que, simplemente, fue cuadrar sesiones y salieron en una tarde. Hubo otros que empezamos nosotros y pasamos a artistas que visualizábamos ahí montados.

El tracklist tiene su sentido para nosotros. La realidad es que hay temas más personales y otros más comerciales. Intentamos que hubiese un equilibrio a la hora de escucharlo todo seguido y que las colaboraciones no se pisaran demasiado porque cada una aporta algo distinto.

En 2021 lanzaste tu último gran proyecto, Malix, y ahora en 2024 has lanzado Muerto sería rico. ¿Sientes que estás en el mejor momento de tu carrera? ¿Cómo de complejo ha sido el camino hasta ahora que puedes dedicarte y vivir completamente de la música?

Fueron dos trabajos y procesos completamente distintos, la verdad. Siento que sí que estoy en el mejor momento de mi carrera y no lo digo solo por números, que obvio ahí están comparados a otras etapas en mi música. Al final, el feedback que noto está ahí, es real y lo más importante. Personalmente, creo que estoy haciendo la mejor música que he hecho nunca.

No ha sido fácil, pero tampoco te voy a contar una historia de superación muy complicada. La música ha sido siempre, aunque suene a típico, una parte más de mi persona. Siempre fue como ese ratito para mí. Llevo toda la vida trabajando en mil empresas y esto es algo que estuvo ahí.

Obviamente uno sueña con poder vivir de esto, pero siendo realista y sin obsesiones. El arte es un mundo muy complicado y gestionar todo puede llevar a frustraciones y momentos muy complicados a nivel mental. Hay que intentar evitar, en la medida de lo posible, todo eso y no olvidarse de disfrutar.

Agradezco todos los días que esto haya crecido de tal manera y que haya podido dejar todo lo demás y dedicarme solo a la música. Ahora mismo, mi trabajo es hacer que se prolongue lo máximo posible en el tiempo sin dejar de disfrutar.

Con tu nuevo disco ya publicado y, por lo tanto, con nuevo material para presentar a tus oyentes, ¿tienes en mente realizar alguna gira? De ser así, ¿cuáles son los lugares que seguro estarán en tu lista para cantar en directo el álbum?

Sí, claro. Nuestra intención es pisar salas de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Granada y Sevilla, entre otras. Todo ello para acabar la gira en Canarias, con los nuestros. Pero no queremos dejar que esto muera en dos semanas. Queremos girar con el disco durante todo este año. Ya hay un cambio de tracklist, de show, de discurso. Y eso empieza desde el primer concierto de la gira.

Cuentas con una extensa carrera en la música, la cual se consolida con el paso del tiempo y con cada nuevo proyecto que sacas. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué pueden esperar los fans de Wos Las Palmas próximamente?

Ahora mismo, solo quiero disfrutar de todo lo que traiga el disco. Siempre estamos haciendo música y no vamos a dejar de soltarla. Pero lo que toca ahora es aflojar. Hay 15 nuevas canciones fuera que queremos exprimir y ya habrá tiempo de pensar en futuros lanzamientos. Es tiempo de pensar en la gira, en hacer medios, en crear nuevas conexiones y en seguir mejorando.