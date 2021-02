Ocho nombres a seguir en la Copa del Rey Madrid 2021

Una cita de calado como la Copa del Rey reserva, además del ceto preciado, una oportunidad única para confrontar las prestaciones de los jugadores más en forma de la temporada. Uno por cada equipo participante, analizamos ocho nombres cuyo juego no pasará desapercibido, desde este jueves, en el Wizink Center.

Gio Shermadini. A sus 31 años, el pívot georgiano ha alcanzado la madurez competitiva y es, hoy por hoy, el jugador más determinante de la competición como lo demuestra el hecho de ser el jugador más valorado (23,3) y segundo máximo anotador (17,3) de la Liga Endesa. De sobra es conocida su capacidad para resolver los pick and roll que ejecuta con Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo o su virtuosismo de espaldas al aro poniendo de relieve que por más que los tiempos cambien un buen pívot clásico siempre tiene cabida en el baloncesto. Gio parece encajar a la perfección en un equipo que sabe explotar sus fortalezas en la pintura, pero que también sabe generar ventajas para los tiros abiertos de sus compañeros (promedia 2,4 asistencias por partido).

Nick Calathes. Tras su gran puesta en escena, es evidente que el griego es el mejor director de orquesta que puede tener este Barça. Siempre se ha mostrado más cómodo generando tiros para sus compañeros que creándose los suyos propios… y en el Barça hay muchos jugadores de muñeca caliente. Pese a ese ADN que conserva, la realidad es que este año se le está viendo más ofensivo (promedia 8,2 puntos cuando la pasada campaña se quedó en 6,8) y con buenos porcentajes (40,8% en triples). Controla los ritmos de partido a la perfección, mete mucha presión al bote del base rival y ejerce a la perfección la primera línea de presión del equipo. Sin duda, es un jugador mayúsculo, de los que pueden ganar partidos, pero, sobre todo, de los que ganan campeonatos porque siempre ofrecen su mejor versión cuando hay títulos en juego.

Pierria Henry. En su segunda temporada en Liga Endesa, se ha consagrado como uno de los mejores bases a ambos lados de la pista. El jugador de TD Systems Baskonia se ha convertido en pieza clave del equipo (tercer más valorado con 12,2 créditos) gracias a un juego total donde es capaz de destacar con la genial presión que somete al balón y la capacidad de dirigir el ataque sin la necesidad de asumir muchos lanzamientos. El jugador vitoriano es clave en los esquemas de Dusko Ivanovic por todo lo cualitativo que aporta al equipo y lo que mejora a sus compañeros. Además, y tras unas jornadas irregulares, llega a la Copa del Rey con moral tras anotar la canasta de la victoria en Tenerife.

Nikola Lainic. Uno de los grandes fichajes del pasado verano debe ser uno de los referentes de este torneo. Y es que el alero serbio de Valencia Basket llegó a la Liga Endesa con ser un excepcional jugador de equipo, de esos entregados a la noble causa de lo intangible, y, sin embargo, está demostrando ser un jugador mucho más completo. Kalinic es uno de los mejores defensores de la competición, tiene la apreciada virtud de poder alternar las posiciones de ‘3’ y ‘4’, y es un recurso ofensivo habitual que juegue al poste bajo. Además de ello, se está mostrándose más activo y eficiente desde el triple (38,9%), en más de un partido le hemos visto ser el jugador que desatasca al equipo y tiene el plus de estar acostumbrado a levantar títulos.

Xabi López-Aróstegi. Una de las grandes promesas del baloncesto español está delante de su primera gran oportunidad para empezar hacer grande su historia. El alero del Joventut de Badalona ha dado un paso al frente en números estadísticos y ascendencia dentro de su equipo (es su máximo anotador y segundo más valorado), y en esta Copa del Rey está llamado a ser uno de los grandes argumentos de la Penya para opositar al título. López-Aróstegui está en un momento de forma fantástico, ha aumentado en cinco puntos su media anotadora (13,3), gracias en gran parte a la eficiencia demostrada desde el triple (ha pasado del 33,3 al 43,6%). Su mejora atlética y mayor fiabilidad en el lanzamiento le hace ser un jugador más versátil e imprevisible para los rivales lo que, sin duda, enriquece el arsenal ofensivo verdinegro.

Yannick Nzosa. Quizá no sea el jugador que más minutos dispute o la principal amenaza de Unicaja, pero el joven pívot de 17 años es uno de los grandes alicientes de esta Copa del Rey. En su primera temporada con el primer equipo, Nzosa ya ha dado visos de lo relevante que puede llegar a ser con hitos ofensivos y en defensa. Yannick Nzosa aporta frescura y una facilidad anotadora en la pintura que los otros interiores de Unicaja no tienen, por lo que no debe de extrañar que pueda tener más cuotas de protagonismo de lo que su edad podía prever. En un torneo que ha visto alumbrar el estrellato de jugadores como Pau Gasol, Rudy Fernández o Ricky Rubio, Nzosa quiere ser el siguiente en hacer grande su nombre.

Jasiel Rivero. El ala-pívot de San Pablo Burgos es el jugador que más ha progresado esta temporada en Liga Endesa mejorando en todas las facetas estadísticas del juego. Ha doblado su valoración (de 6,7 el año pasado a los actuales 13,3 créditos) y su preponderancia dentro del equipo y la competición es indiscutible. Ya en la Fase Excepcional evidenció parte de un crecimiento que en los últimos meses le ha llevado a ser nombrado Jugador de la Jornada 11. Rivero es pura energía e intensidad en ambas zonas, pero, poco a poco, va añadiendo más argumentos técnicos a su juego. El cubano representa a la perfección la ambición y la ilusión del conjunto burgalés en este torneo copero.

Edy Tavares. Esta debe ser su copa. El pívot caboverdiano es uno de los jugadores más determinantes de la competición, pero hasta la fecha otros compañeros han acaparado los grandes focos mediáticos. Ahora no y Edy reclama su corona. Es líder de rebotes (8,3) y tapones (2,1) en Liga Endesa, y tercero en valoración (18,7). Nadie es tan dominante en la zona como él porque domina las acciones de bloqueo directo en ataque y en defensa impone la ley del miedo cuando alza sus brazos y oscurece cualquier intento de anotar de sus rivales. Ahora le queda dar el paso más importante, ese en el que un jugador tiene que dar asumir su compromiso con la grandeza y no tener miedo a la responsabilidad de ejercer de líder.