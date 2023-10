El Gran Canaria recibe al Unicaja de Málaga

Vuelta a la carga. La escuadra insular vuelve a su feudo, con la Marea Amarilla. Y lo harán ante un rival del calibre del Unicaja Málaga. Canarios contra malagueños, un clásico entre los clásicos de la Liga Endesa. Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir una victoria, pues los dos partes con el mismo récord de un triunfo y dos derrotas en tres partidos.

El inicio del Dreamland Gran Canaria ha sido agridulce. Si bien es cierto que Lakovic y los suyos comenzaron triunfando en casa ante BAXI Manresa, no lograron sacar un buen resultado en su viaje a tierras catalanas. Los canarios cayeron contra Bàsquet Girona por 88-64 y por 89-75 ante Joventut Badalona. No obstante, el primer trayecto largo del equipo amarillo no terminó del todo mal, pues consiguieron una victoria en su debut en EuroCup. Tras un inicio de partido complicado, en el que el Aris Midea Thessaloniki se adelantó, el conjunto grancanario le dio la vuelta al resultado en la segunda parte y se marchó de Salónica con la victoria bajo el brazo (66-82).

𝗠𝗔𝗡̃𝗔𝗡𝗔.

𝟭𝟮:𝟬𝟬 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦.

𝗘𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔.

𝗘𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗜́𝗡.

𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔, 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗔𝗗𝗘𝗥𝗢 𝗠𝗩𝗣.



Partido de nivel ante Unicaja de Málaga, peso pesado de la competición y vigente campeón de la Copa del Rey. Los andaluces han mantenido gran parte del bloque del año pasado. A excepción de Darío Brizuela, el combinado de Ibon Navarro ha decidido continuar con el proyecto que tenían la temporada pasada. Los de Málaga han corrido con la misma suerte que el Dreamland Gran Canaria, pues comenzaron venciendo a Lenovo Tenerife en la jornada inicial (98-75), pero cayeron derrotados ante Casademont Zaragoza (100-92) y Valencia Basket (76-82).

Los dos equipos se conocen muy bien. La temporada pasada, ambos conjuntos consiguieron el triunfo en sus respectivos feudos. Los malagueños vencieron al Dreamland Gran Canaria en su cancha (70-63), pero los amarillos se llevaron también el triunfo en el Gran Canaria Arena (88-70). Duelo por todo lo alto el que se vivirá en la pista de los insulares, partido en el que la Marea Amarilla volverá a estar en las gradas para alentar al equipo.