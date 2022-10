Marcus Norris y Jason Klein destacan el papel de líder del homenajeado Savané

Los estadounidenses Marcus Norris y Jason Klein, con brillante pasado en el CB Gran Canaria, han destacado este viernes el papel de “líder” de Sitapha Savané, quien mañana verá retirada su camiseta, al término del partido ante el Lenovo Tenerife en el Gran Canaria Arena, el primer derbi canario de la Liga Endesa 2022-2023, en la sexta jornada.

Ambos baloncestistas, ya retirados, han ensalzado la capacidad de liderazgo que siempre tuvo Savané, actual presidente del club, dentro del vestuario y fuera, “en los momentos buenos y malos”, y su labor como nexo “entre los jugadores”, por lo que el reconocimiento de este sábado será una de las noches “más emotivas” de sus vidas.

Norris, base del “Granca” entre 2005 y 2010, ha dicho que su regreso a la isla ha sido “un momento irreal”, en el que “todo luce diferente”, porque se ha hecho “un gran trabajo con la ciudad y la isla, que siempre será mi segunda casa”.

El norteamericano, de 48 años, ha reconocido que se le puso “la piel de gallina” cuando a su llegada pasó por delante del Centro Insular de Deportes, el antiguo pabellón del CB Gran Canaria, en la emblemática Avenida Marítima de la capital grancanaria. “Tengo muy buenos recuerdos allí dentro”, admitió.

Norris disputó 181 partidos en la Liga ACB como jugador del equipo amarillo, entre 2005 y 2010, dando 513 asistencias, solo superado en ese apartado por el catalán Albert Oliver -máximo asistente en la historia del club- y por el madrileño Tomás Bellas.

🔙 Un positivo por un jarabe para la tos cerró un increíble periplo de seis años en el club para Klein.



🤝 Taph ha querido hablar del tema con Jason. "Ese no será el último recuerdo que tengas del club, sino este viaje que será imborrable para ti y tu familia".



💛 #E7ernoSavané pic.twitter.com/KxMjkcUQV9 — CB Gran Canaria (@GranCanariaCB) 28 de octubre de 2022

Por su parte, Jason Klein defendió la camiseta del CB Gran Canaria entre 2000 y 2006, con 209 partidos disputados en los que anotó 1.481 puntos en la Liga ACB, entre ellos 332 triples, la segunda mejor marca histórica del club, solo por detrás de los 335 aciertos de Jim Moran.

Klein se ha emocionado al tomar la palabra: “Creo que hacía quince años que no venía. Cuando hace unas semanas me hablaron de todo esto, me emocioné tanto que pasé varios días sin dormir”, ha admitido.

El jugador de Michigan ha añadido que siempre le habían dicho a su hija que cuando se graduase en el instituto, la llevarían a Gran Canaria “porque le habíamos hablado mucho de lo especial que era la isla, el equipo y la afición”.

Jason, acompañado por su esposa, quien también vivió aquellos seis años en Gran Canaria, ha reconocido que “volver tanto tiempo después, más viejo -45 años- y más sabio, es muy especial”.

En el acto de retirada de la camiseta de Sitapha Savané, este sábado en el Gran Canaria Arena, el actual presidente del club también estará acompañado por Albert Oliver -215 partidos como amarillo- y por Roberto Guerra, el jugador grancanario que más partidos ha disputado como profesional con la camiseta claretiana, y el sexto máximo anotador de la historia del club en la ACB.

Este particular quinteto de leyendas amarillas, formado por Savané, Norris, Klein, Oliver y Guerra, firmará autógrafos a todos los aficionados en la Zonabasket previa al derbi canario frente al Lenovo Tenerife, que comenzará a las 19.45 horas en el Gran Canaria Arena, con previsión de lleno absoluto.