La primera internacional canaria se avergüenza del trato del Cabildo con el Ciudad de La Laguna

“Cuánto me avergüenza haberme creído que la celebración, aquí, en Tenerife, de la Copa del Mundo de selecciones nacionales de baloncesto femenino, iba a ser un revulsivo y un comienzo de tiempos mejores para este deporte”. Charo Borges, la primera baloncestista canaria en alcanzar la internacionalidad absoluta con España, firma este martes en el digital Basketmanía un duro artículo de opinión en el que señala a la clase política y, en particular, al Cabildo de Tenerife por la “absoluta insensibilidad” mostrada hacia el Ciudad de La Laguna Tenerife.

En la columna publicada en el medio dirigido por el periodista Agustín Arias, Borges reconoce que creía que “nuestros políticos, en general, y una institución, como el Cabildo tinerfeño, en particular, lucharían por defender todo lo que represente y promocione a la isla, en cualquier ámbito y pocos, como el deportivo”.

Además de apuntar que se ha llevado “un gran chasco” con el trato ofrecido al Ciudad de La Laguna, afirma que se equivocó de lleno. “Las cosas siguen prácticamente iguales, en cuanto a ayudas y apoyos se refiere, a los difíciles tiempos que me tocó vivir a mí”.

Y apunta, finalmente, a la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, y a la directora insular del ramo, Laura Castro, como responsables directas de la crisis del club. “Aún me choca más, cuando la responsabilidad de la política deportiva de este Cabildo recae sobre dos mujeres que no han demostrado ningún interés en procurar que esta amenaza de desaparición del Ciudad de La Laguna llegue a cumplirse y no, precisamente, por resultados deportivos adversos”, concluye.

El club de Aguere anunció ayer, en una rueda de prensa ofrecida por su presidente, Claudio García del Castillo, su casi segura retirada de la Liga Endesa femenina (máxima categoría nacional) tras constatar la negativa del Cabildo de Tenerife a abonarle 140 mil euros ya comprometidos como patrocinio de la temporada pasada.

El impago ha provocado que varias jugadoras del equipo morado —que en 2019 devolvió a Tenerife a una élite de la que estaba ausente desde 2003— hayan comunicado que no regresarán a la disciplina de la entidad tras participar con sus equipos nacionales en las ventanas FIBA que se disputan esta semana. El Clarinos ocupa la segunda plaza de la competición (8 victorias/2 derrotas) después de las diez primeras jornadas. En el curso de su debut (18/19) ya consiguió clasificarse para la Final a 4 de la Copa de SM La Reina.

Jugadora insigne del OM Tenerife y, posteriormente, del Tenerife Krystal —pionero canario en el acceso a la Liga Femenina— , Charo Borges Borges (Santa Cruz de Tenerife, 1947) debutó con la selección española el 2 de junio de 1971. Tres años después lo haría María Marrero, continuando una lista de 19 deportistas isleñas que cierra, por ahora, la grancanaria Leticia Romero.