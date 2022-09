El consejero de Transición Ecológica: “En esta legislatura hemos autorizado más renovables en Canarias que en los 8 años anteriores”

Desde el inicio de su intervención, José Antonio Valbuena dejaba claro que no pronunciaría un discurso amable. “Esto no va a ser una clausura al uso de buenas palabras para que todos salgamos de aquí con una declaración institucional, sino que me veo en la obligación de tener que puntualizar algunas afirmaciones que se han hecho en este foro”. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial usó su participación en la segunda jornada del VI Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico, celebrado en el Hotel Santa Catalina, para replicar, con un tono serio y directo principalmente, al organizador del acto el presidente de Empresas Canarias Productoras de Energía Solar y defender la gestión del Ejecutivo regional en materia energética, pronunciando un alegato en defensa de su gestión al frente del área: “En tres años hemos autorizado más megawatios en Canarias que en los 8 años anteriores”

Ya Marrero había vaticinado que que iba “a recibir cachetones por todos lados” cuando en la jornada inaugural se salió de los discursos de alabanzas a los avances en transición energética en Canarias respecto a 2019 realizados por otros invitados, como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el líder del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, o el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Recordando que lleva desde 2003 dedicándose al sector de la energía solar en las Islas, Marrero rechazó las comparaciones con la situación en la anterior legislatura y culpabilizó a las administraciones de los “atascos” burocráticos en la instalación de plantas fotovoltaicas y pidió que se simplificaran para avanzar en el cambio del modelo energético.

“Sé que ahora puede estar de moda por parte de algunas organizaciones dar leña al Gobierno, toda la que se pueda y más. Y no me asusta. Pero creo es bueno hablar con rigor. Y creo que es bueno mostrar ambos lados de la balanza: lo que está por hacer y lo que se ha venido haciendo”, proseguía Valbuena. El día anterior, Marrero también había señalado que Canarias, en 2019, tan solo contaba con un 1,2% de los 16.041 MW instalados en autoconsumo en España a pesar de contar con sol durante todo el año.

Y a esto también replicó el consejero: “Flaco favor le hacemos a nuestra economía si el sector empresarial dice que Canarias está a la cola de todo y no reconoce las oportunidades y los pasos que se han venido dando en estos últimos años (…) Tenemos que ser responsables de lo que decimos y los foros donde lo decimos”.

A continuación, Valbuena quiso recordar que “hasta 2019” la penetración de energía fotovoltaica de autoconsumo en las Islas se había frenado “por un impuesto a sol” y “la falta de promoción de dichas instalaciones”. Así, expuso que hace tres años, había 157 plantas destinadas a ese fin que sumaban 9 megawatios (MW). “En la anterior legislatura se propuso la descarbonización de Canarias, pero se hizo poco (…) En las primeras charlas que dí como consejero de Transición Ecológica ponía el acento en la grave situación climática que vive el planeta y los efectos en Canarias. Y decía una cosa que a algunos irritaba: era hora de apostar por el autoconsumo y por la democratización”.

“Entiendo que algunos digan que no nos podemos comprar respecto a como estábamos hace tres años, pero es importante saberlo para poder evaluar el avance hasta hoy”, aseveró Valbuena antes de nombrar pausadamente estos datos.

“En 2020 se multiplicaron por 3,20% el número de instalaciones de autoconsumo que se dieron de alta. Pasando de 157 a 667. En 2021 multiplicamos lo de 2020 por el 2,93%, pasando de 667 a, escuchen esto, 2.165 instalaciones de autoconsumo dadas de alta, no solicitudes. En 2022 multiplicamos lo de 2021 por un 1,93% a mes de junio; a 30 de junio estamos en 5.067 instalaciones de autoconsumo. Sin nos comparamos con 2019 hemos multiplicado el número de instalaciones de autoconsumo por 18,48%. Pasamos de 157 a 5.067 instalaciones. Y queda la mitad del año”, detalló Valbuena.

Lentitud de la administración

El consejero también quiso salir al paso de la lentitud que Marrero achacaba al Gobierno regional en la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas. “El tiempo medio que se tarda en Canarias son tres semanas para dar de alta una instalación de autoconsumo. Tres semanas. Eso sí, si la documentación está bien”, matizó.

Al respecto, puso un ejemplo recordando insistentemente que no representaba la forma de proceder de todos los instaladores de plantas de autoconsumo, al igual que “algunos dicen que todos los políticos son iguales y pone un ejemplo que no representa”.

“Resulta que llama una persona para preguntar qué pasa con su instalación de autoconsumo. Una de las 2.900 solicitudes que hemos tramitado este año. Miro a ver qué ha pasado y resulta que la instaladora no había presentado la documentación. Después esta persona habla con su empresa, le da mil excusas, le echa la culpa al ingeniero, presenta la documentación y la presentan mal, con errores de bulto. Dos errores en un mismo expediente. Puede ser que haya tenido mala suerte y que haya cogido justo el único expediente que no se había presentado”, ejemplificó Valbuena.

Ordenar y planificar

Además, Valbuena defendió el Plan de Transición Energética elaborado en esta legislatura, en el que “se ordena el territorio para establecer los lugares donde se pueden instalar las grandes infraestructuras de renovables”, porque en Canarias, teniendo en cuenta su densidad de población, cómo se distribuye en el territorio y que se compone de seis sistemas eléctricos aislados, “el impacto que tiene 1 MW instalado es equiparable a 10 en Península”.

Valbuena insistió en la importancia de ordenar y planificar el territorio en la transición energética y, como ejemplo, puso a la Comunidad Valenciana, donde dice que de “452 proyectos de renovables de grandes parques, tiene 432 totalmente parados”. Mientras que en Canarias, de 2019 a 2022, “se han autorizado más de 500 MW de potencia renovable en su vertiente solar y eólica; en tres años hemos autorizado mas megawatios que en los 8 años anteriores”. Y volvió a reiterar que se ha multiplicado 18 veces las instalaciones de autoconsumo.

“Eso es pasar a la acción en la descabonización”, añadió, además, “con garantías ambientales”, porque “en la anterior legislatura lo que se autorizó fue con un decreto de Presidencia eximiendo de cualquier tipo de evaluación ambiental. Ahora Se autoriza más, con garantía para el territorio. Y lo que no se autoriza es porque no tiene garantías”.

La Ley de Cambio Climático “más ambiciosa del Estado”

Todas las estrategias y los planes confluirán en la Ley de Cambio Climático que la Consejería espera que en noviembre esté en vigor. Según explico, se trata de una norma “que a algunos les preocupa, que quieren entibiar, descafeinar”, porque “tiene exigencias para todos y cada uno de los que vivimos en este territorio”, y “no va a ser fácil cumplir con esa ley, pero no nos queda otro remedio”.

Valbuena dijo ser consciente de “los sacrificios” que se deben realizar en Canarias para “vencer la batalla” contra el cambio climático. Y por ello, asegura que se ha elaborado “una Ley, que es la más ambiciosa del Estado, incluso más que la nacional”. Pero ahondó que se hace de esta forma por los riesgos a corto y medio plazo que el calentamiento global provoca en los territorios insulares.

“Por ejemplo: en la segunda mitad de este siglo, casi el 60% de las playas en Canarias van a desaparecer. Y eso no lo vamos a poder evitar. Y supondrá un quebranto importante a la economía canaria”, resaltó.

Tras ensalzar la labor de la Consejería en este legislatura, Valbuena aclaró que no pide que todos sean “defensores del Gobierno”, pero sí demanda “rigor en las afirmaciones” y que “si se dice lo que está por hacer, que queda mucho, que también se reconozca lo que se ha avanzado”. A pesar de todo, destacó y felicitó la organización del VI Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico, anunciado que volverá a patrocinar la siguiente edición.

“Quienes me conocen saben que soy directo y me he visto en la obligación de tener que hacer estas declaraciones. Pero felicito a la organización de este foro. Son necesarios y seguirán contando con el Gobierno de Canarias para su celebración”, concluyó.