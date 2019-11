El cupón de la ONCE, dedicado al reloj de la iglesia de Puerto del Rosario

La ONCE ha puesto la imagen del reloj de la iglesia de Puerto del Rosario al cupón para el sorteo de este jueves, 28 de noviembre, perteneciente a la serie Ciudades en Punto y Hora, en el que serán difundidos unos 5,5 millones de cupones con ese diseño.



En un comunicado, el Cabildo majorero ha agradecido a la ONCE tanto la labor social que realizan en la isla, como la difusión de una de las imágenes más emblemáticas de Fuerteventura como el reloj de la iglesia de Puerto del Rosario



El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, ha asegurado que "es muy difícil encontrar iglesias que tengan un reloj en su fachada y ha sido una suerte encontrarlo en Fuerteventura".



Esta serie de cupones hará las delicias de quienes viven en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes y a los coleccionistas que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades.



La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario es de estilo neoclásico, su reloj está situado en la torre-fachada principal sobre un cuerpo que acoge tres arcos de medio punto y bajo el cuerpo en el que se encuentran los arcos que albergan campanas.



El actual templo se construyó entre los años 1824 y 1835, y a lo largo del tiempo se realizaron ampliaciones y reformas, hasta que es concluido definitivamente en 1930.



Esta nueva serie, correspondiente al Cupón Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes, comenzó el 11 de marzo, está prevista su finalización en las últimas fechas del 2020 y, además, ofrece por 1,5 euros 55 premios de 35.000 euros, indica la nota.