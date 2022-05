El BEST Las Palmas y la ULPG organizan el primer Workshop de Emprendimiento Verde junto a la incubadora Impulsa Ventures

El BEST Las Palmas (Board of European Students of Technology) funciona como una organización formada por estudiantes de varios centros con el propósito de fomentar la comunicación, cooperación y el desarrollo científico y tecnológico entre jóvenes de todo Europa. Esta organización se desmarca de sus congéneres por su carácter apolítico y por la integración de más de 90 grupos locales repartidos por 32 países distintos. El BEST Las Palmas cada vez cuenta con más apoyo del panorama empresarial y tecnológico, como la incubadora Impulsa Ventures, que está a su completa disposición.

“Nosotros somos una asociación dirigida a las ramas STEM (siglas inglesas que identifican las carreras de la rama de ciencia, tecnología, ingeniería e informática) principalmente” asegura la presidenta de la junta directiva del BEST Las Palmas Alba Ramírez, “pero desde hace un tiempo, nos gusta enfocarnos en habilidades que completan el perfil profesional de los estudiantes”. Tanto el BEST como la incubadora de startups Impulsa Ventures apuestan por una adaptación tecnológica que facilite y profesionalice a los emprendedores. La creatividad, la capacidad de adaptación y la superación de los problemas que se presenten son los puntos sobre los que pivota su filosofía.

A lo largo de todo el año, la organización celebra diferentes eventos tecnológicos en los que los alumnos pueden participar. El próximo 13 de mayo David Sánchez, Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, en colaboración con el BEST Las Palmas organizará un Workshop de emprendimiento verde en el Edificio Nexo Campus de Tafira con un aforo de entre 25 y 40 personas. “Creo que estamos frente un evento novedoso y dinámico, que no pretende desarrollar teorías ni charlas, sino que los estudiantes sean capaces de reconocer problemas relacionados en su ámbito y aplicarlos al mundo real” asegura la presidenta.

Durante estas jornadas los alumnos tendrán distintas ponencias y charlas de formación estrechamente vinculadas al mundo del emprendimiento y las startups. Después de una primera bienvenida y presentación, que darán en conjunto David Sánchez y el BEST Las Palmas, darán comienzo los primeros simposios. Domingo Alonso Group, de Lovesharing, será el primero en hablar sobre movilidad eco y emprendimiento. Justo después, un representante del Centro de Fabricación Integrada ULPGC tratará el tema de Ingeniería, sostenibilidad, reciclaje y proyectos susceptibles de spin-off de temática verde. Además, podrán probar vehículos de movilidad sostenible o motocicletas eléctricas.

Al finalizar el evento, cada grupo tendrá la oportunidad de exponer su idea de emprendimiento frente a un jurado profesional, compuesto por el representante de Impulsa Ventures, el Vicerrectorado, y de las empresas patrocinadoras (entre los que se encuentran Banco Santander, Fundación Disa y Cajasiete). El grupo que finalmente posea la idea más original, viabilidad, innovación e interdisciplinaridad recibirá como premio un patinete eléctrico. “Se trata, sin duda, de un proyecto fresco y muy integrado con nuestra identidad en BEST Las Palmas, y me encantaría ver el recibimiento por parte de la comunidad. ¡Con suerte esta será la primera de muchas ediciones!”, asegura Ramírez.

El BEST está compuesto íntegramente por estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un potente espíritu emprendedor que son capaces de compaginar sus estudios con la asociación. El BEST lleva organizando cursos desde el año 2013. Durante algunos años se impartían únicamente en verano, siendo algunos de estos Algorithmtation: from Algorithm to Implementation & Beyond, o Unity to Us! Develop your First Android Game. Debido al éxito que tuvieron, desde 2016 también convocan estos cursos para invierno y primavera, siendo The Climate Control Guide to the Galaxy el último que se publicó.