El vestit a mida del Govern valencià als promotors: desprotecció del territori i canvis en els plans urbanístics

“Estudi de la possibilitat de regular de manera més clara la participació de la iniciativa privada en la formulació de propostes de determinats instruments de planejament”. La proposta de modificació de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) anunciada pel president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (document íntegre al final de la informació), és tota una declaració d'intencions que condueix a deixar l'urbanisme a mans dels promotors, de manera que fins i tot podrien tindre capacitat per modificar plans generals, una competència exclusiva dels ajuntaments.

Així es confirma en els successius punts dels canvis legals que es proposen i que han eixit a exposició pública: “Flexibilització del planejament, amb l'estudi de la possibilitat que els plans de desenvolupament puguen justificadament modificar el planejament general estructural; afavorir la gestió indirecta dels Programes d'Actuació Integrada, sense que s'haja de justificar en tot cas la no procedència de la gestió directa”, són uns altres dels punts que van en la mateixa línia.

La reforma de la llei valenciana d'urbanisme no és sinó la composició d'un vestit a mida per a tot el sector de la construcció. Amb ella, el Consell del PP està en procés d'elaboració d'una nova Llei de Costes més permissiva que l'actual i flexibilitzar el Pla d'Acció Territorial (PAT) de l'Horta que actualment protegeix 11.000 hectàrees de sòl agrícola. A més, el decret d'habitatge protegit anunciat recentment incrementa el preu màxim per mòdul, en passar de 2.200 euros metres quadrats a 2.400 euros.

A tot això s'hi afegeix que el nou decret de simplificació administrativa conegut com a Pla Simplifica de la Generalitat Valenciana presentat el mes de juliol passat inclou la reducció de la distància a què es permet construir en el litoral dels 500 metres actuals establerts pel Pativel (Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana) a 100 metres.

Pel que fa a la futura Llei de Costes valenciana que vindrà a substituir el Pativel, entitats com la plataforma Acció Ecologista-Agró ja han alertat que “degrada i retrocedeix alarmantment la protecció de la costa valenciana, ens porta a la deriva del canvi climàtic”. L'organització ecologista afegeix: “Sota el pretext de la cura del litoral amb què es justifica l'autor, s'oculta la intenció populista d'afavorir la privatització del domini públic marítim terrestre”.

Sobre el Pla d'Acció Territorial (PAT) de l'Horta aprovat el 2018 pel Govern del Pacte del Botànic, la idea que es persegueix és ampliar el termini establert en la normativa perquè els ajuntaments puguen recuperar enclavaments d'horta abandonada , la qual cosa permet edificar en una part d'aquests terrenys. És a dir, s'hi podia recuperar el cultiu en dues parts i en una tercera rehabilitar o construir. Tot just s'havien presentat projectes en el termini de cinc anys que proporcionava la llei.

Finalment, pel que fa al nou decret d'habitatge, l'executiu autonòmic justifica l'augment de preu dels habitatges protegits en la necessitat d'incentivar els promotors a construir aquest tipus de promocions per estimular la col·laboració publicoprivada . L'objectiu del decret és impulsar la incorporació de 10.000 habitatges de protecció pública a la legislatura per contindre els preus.

El decret, que s'aprovarà en les pròximes setmanes, estableix diferents nivells de protecció per als habitatges i un sistema de “mòdul dinàmic”, que preveu diferències en el preu de l'habitatge públic en funció de la zona on s'ubique, la seua renda mitjana o criteris demogràfics. És una manera d'ajustar el preu final a les lleis de mercat i teindre en compte els diferents costos d'edificació segons la zona geogràfica, sempre amb el llindar màxim fixat en els 2.400 euros. Així, en lloc d'un preu homogeni per a tot el territori, cada promoció d'habitatge protegit tindrà les seues particularitats reconegudes. L'actualització del preu de referència del mòdul es realitzarà anualment, d'acord amb els informes de la Càtedra d'Habitatge

El nou reglament també incrementarà els llindars de renda per poder accedir a les promocions protegides en els casos de les famílies que tinguen persones grans o fills a càrrec seu, a més dels joves.