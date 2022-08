Alma Cruz, Red CIDE: “Nuestro objetivo es fomentar la cultura innovadora en el tejido empresarial”

Alma Cruz Díez, jefa departamento de Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y Guillermo Martín Hidalgo, jefe de sección en el mismo departamento, reciben a Impulsa Startups para profundizar en la labor de la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE), y la manera en que está ayudando a promocionar la cultura startup en Canarias.

La Red CIDE es una iniciativa de la Conserjería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y financiada al 85% por los fondos FEDER. La Red consta de un conjunto de entidades, coordinadas por el ITC, que poseen un técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i y que está a tiempo completo a disposición de las empresas de su entorno para prestar servicios de apoyo a la innovación. Estas entidades se encuentran distribuidas por toda la Comunidad Autónoma de Canarias y los servicios que se prestan en el marco de la Red son gratuitos y accesibles para todas las empresas.

P. ¿Qué es la Red CIDE y cuál es su función?

Guillermo Martín. La Red CIDE es una red de centros de innovación y de desarrollo empresarial. Surge hace 15 años de la misma forma en que está funcionando actualmente, con las bases publicadas en el Boletín Oficial de Canarias y con convocatorias en las que se presentan entidades sin ánimo de lucro. Actualmente están representadas 26 entidades que abarcan prácticamente todo el ecosistema de innovación de Canarias.

Están las fundaciones universitarias, el parque científico-tecnológico de Gran Canaria, las cuatro cámaras de comercio de las ocho islas, y entidades muy especializadas en turismo, como pueden ser Asolan o Ashotel. Dentro de Tenerife están el Cabildo, la Sociedad de Promoción Turística del SPET y Asinca. Y también está la Asociación Industrial de Canarias, aunque ahora mismo sólo está con nosotros la parte de la provincia de Gran Canaria. También están la Federación del Metal, todas las que son las patronales, Federación del Metal de Tenerife, la Federación del Metal de Las Palmas (FEMEPA). También están las confederaciones, tanto la de Tenerife como la de Gran Canaria. La Fundación Canaria de la Construcción también se unió a la Red CIDE Digital.

La Red CIDE abarca el espacio geográfico de Canarias. También hay especialistas en startups como pueden ser Emerge o Mentorday, la asociación de jóvenes empresarios, el Grupo de Acción Pesquera de El Hierro… Es decir, intentamos abarcar las ocho islas.

Es muy importante mencionar una política que surgió en el 2009: los clústers, que son agrupaciones empresariales innovadoras. Nosotros tenemos representación del clúster de excelencia tecnológica, que es el único en Canarias registrado a nivel nacional, y otro muy importante es el clúster marítimo de Canarias.

Las convocatorias son un instrumento de atención especializada y de asesoramiento gratuito en materia de innovación y transformación digital. La red CIDE hace 15 años funcionaba sólo en materia de innovación desde un punto de vista transversal, independientemente del sector; y absorbía también lo que era la transformación digital.

Debido al Covid-19 y al confinamiento hemos optado por el teletrabajo. Hemos visto que el Gobierno de Canarias ha querido potenciar este vacío que teníamos y se ha adelantado en 10 ó 15 años todo lo que es la transformación digital si se hubiese seguido una línea progresiva. Es por eso que en enero se publicaron las bases y la convocatoria y se creó la Red CIDE digital. La Red CIDE digital está formada por siete entidades, y la de innovación por 19, pero van a confluir seguramente en lo que es la Red CIDE 4.0, o una Red CIDE que va a unificar las dos actuales. Las dos son coordinadas por el Instituto Tecnológico de Canarias.

Algo muy importante que se debe tener en cuenta en las convocatorias y en las subvenciones son los indicadores, en los cuales nos basamos. Yo creo que esta red ha tenido tanto éxito porque estamos supeditados, por la ley y por el anexo, a cumplir unos indicadores que debemos verificar y auditar anualmente. Tenemos que cumplir los cuatro y además tenemos cuatro auditorías. La primera auditoría es la del ITC, que verifica a través de un sistema que tenemos computarizado, que es un CRM, un elemento de última tecnología en el cual invertimos todos los años una gran cantidad para mantenerlo con el que verificamos el trabajo que hacen los técnicos.

A su vez, contratamos al final de cada anualidad otra auditoría de calidad donde, al azar, se seleccionan algunas empresas de autónomos y valoran la calidad del servicio. Aparte, tenemos otra auditoría obligatoria y gratuita (ya que se encuentra dentro de los gastos contemplados) de cada entidad cuando hace la justificación. Y, por último, la cuarta auditoría, que viene de la Unión Europea.

Es decir, que la Red CIDE es un proyecto muy transparente y en el que existen indicadores que se pueden justificar, como: ¿Por qué funciona esto? ¿Cuántas empresas se asesoran? ¿Qué servicios prestan? ¿Qué tipo de proyectos?

P. ¿Cuáles serían los principales indicadores en ese sentido?

Te voy a dar los datos actualizados a día uno de julio. Vamos a dividir en tres bloques los servicios que presta la Red CIDE. El primer bloque es difundir. De nada sirve prestar un servicio de realizar alguna actuación si la sociedad no se entera de lo que estamos haciendo. Es más, nuestro eslogan o nuestro lema es “la innovación a tu alcance” o “la innovación al alcance de la sociedad”. Este año a uno de julio los integrantes de la Red hemos organizado 44 eventos relacionados con la innovación y la transformación digita. Por otra parte, si otra entidad, una Universidad o el Gobierno de Canarias, organiza un evento y nos invita, nosotros siempre estamos ahí para divulgar nuestra labor.

La Red CIDE está en casi todas las redes sociales. Tenemos, Facebook, LinkedIn, y YouTube, que es la más importante, entre otras, canales en nuestra página web y también los casos de éxito, que son muy importantes, y es algo que está bien integrado en nuestras redes sociales. Los casos de éxito son pequeños vídeos de uno a dos minutos de duración donde un empresario explica en qué lo asesoró el técnico o la técnica de la Red CIDE digital o de transformación digital, y muestra en el vídeo sus instalaciones, en qué ha mejorado su empresa, la situación de partida y la actual, y en qué lo ha ayudado el técnico.

Los tipos de servicio que realiza el técnico son básicos. Llegamos hasta la parte de información y acompañamiento o asesoramiento. Si no es posible que la implantación puede llegar al mundo empresarial contamos con el apoyo de universidades y con los agentes del conocimiento para intentar fomentar lo que es la transferencia de tecnología. Por todo ello, los casos de éxito son importantes. Inicialmente empezamos con cuatro o cinco vídeos y ahora estamos haciendo en torno a 23 vídeos anuales, uno por entidad, más o menos, todos disponibles en el canal de YouTube.

También es muy importante nuestro primer servicio, el de información, para atender dudas como: “No tengo página web; no sé cómo funciona el certificado electrónico; me gustaría tener presencia en internet.” O resolver cuestiones como “me gustaría poner un sistema en mi empresa, en mi granja o en mi finca para ver con mi móvil cómo están las plantas, si llueve, si no llueve, si puedo regar”. Cualquier empresa de Canarias puede solicitarlo y actualmente tenemos recogidas 2.669 solicitudes. Es un indicador que tenemos presente, que siempre va incrementando y que me gustaría que alcanzase las 159.000 solicitudes de información, ya que ese es el número de empresas que hay en Canarias.

Nosotros no trabajamos en años del uno de enero a diciembre, sino de octubre del año anterior hasta octubre de este año, ya que vamos al compás de las bases de la convocatoria, la cual salió en octubre y se resolvió, entonces vamos de octubre a octubre. Por tanto, los datos que te estoy dando son datos de entre el 16 de octubre de 2021 y el 1 de julio de 2022.

P. ¿Cuáles son las consultas que hacen las empresas a la Red CIDE?

Nos preguntan muchísimo las empresas, y considero que es, lógicamente, el servicio estrella: ¿Dónde puedo conseguir dinero? ¿Cómo puedo llevar a cabo mi proyecto? ¿Qué línea de financiación existe en Canarias, o a nivel regional, o nacional, o europeo? ¿El CDTI? Por eso, el técnico está preparado para informar e incluso apoyar y acompañar hasta el momento de presentar la solicitud en estas convocatorias. En este periodo que te comenté antes las empresas canarias han obtenido 4.410.000€ por el asesoramiento del técnico o la técnica de la Red CIDE.

Hay una cosa importante que quiero que se sepa. El Gobierno de Canarias está pagando el sueldo íntegro al 100% de los técnicos y técnicas. Creo que de lo que se subvenciona, el 90% es el gasto, el honorario. Luego también tiene partidas de desplazamiento, colaboraciones, si necesitan organizar un evento, etc. Si en el futuro llegas a ser miembro de la Red CIDE, que sepas que te van a financiar al técnico que está a tu disposición y que tiene que cumplir una serie de requisitos.

Alma Cruz. Realmente la Red CIDE se concibió como un instrumento del Gobierno de Canarias para tener capilaridad en un territorio como el nuestro, que es discontinuo, ya que somos islas. Tener entidades que estén cercanas al mundo empresarial nos ayuda a poder transmitir todo el tema de la sistematización y de la innovación en sus actividades. Sin embargo, esto también es una forma de poder hacer llegar al mayor número de empresas posibles de la manera más directa todos las ayudas-instrumentos que tiene el Gobierno de Canarias a disposición de las empresas.

No debemos olvidar que al final todas las empresas lo que persiguen es una financiación o una subvención, etc. Entonces, también lo que pretendemos nosotros con todas las acciones de difusión es fomentar la cultura innovadora en nuestro tejido empresarial, no solo a través de financiación, sino también a través de jornadas de formación y de sensibilización. También es importante mencionar los dos centros que tenemos vinculados a las universidades, porque es una manera mucho más directa o más concreta de acercar proyectos específicos al mundo generador de conocimiento, es decir, a la empresa de “a pie”.

Esto es un reto en la sociedad canaria a nivel prácticamente de toda la comunidad autónoma, así como un desafío para muchos países. Por ello, tratamos de que sea un vehículo para poder acercar el conocimiento a estas empresas a parte de los indicadores que apoyan este tipo de acciones. Después, cuando la propia Administración quiere tener algún tipo de feedback sobre cómo funcionan los programas tenemos ese vehículo tan importante para poder llegar a las empresas.

Uno de los criterios de selección de los centros CIDE es la capacidad del ámbito de actuación y asesoramiento de un número mayor de empresas. Es importantísimo que el socio, es decir, el centro CIDE, venga con un número de empresas objetivo a las que pueda darle esa información y asesoramiento porque al fin y al cabo es una de las dificultades que tiene la Administración a la hora de hacer llegar su mensaje y sus instrumentos.

Estamos muy orgullosos de nuestra Red, ya que no conocemos ninguna que haya sobrevivido tantos años y, por ello, consideramos que es un instrumento muy importante para el Gobierno de Canarias.

P. Si hablamos sobre ayudas surgidas en estos últimos años, sobre todo en el 2021, y en referencia a los famosos fondos Next Generation y la pequeña empresa o el emprendedor. ¿Qué está sucediendo con la información en torno a ese tipo de nuevas líneas de financiación para las empresas?

G.M. Yo creo que todavía estamos viendo la punta del iceberg. Los fondos los está poniendo Next Generation ya desde hace casi un año o un año y medio, pero realmente están empezando a llegar ahora a las pymes. Lo que ha supuesto un boom para las empresas y que también lucha con nuestra convocatoria de Innobono, bono tecnológico muy similar, es el ToolKit de Kit Digital, que viene financiado prácticamente por Next. Ese es el más demandado y sobre el que más estoy asesorando a las empresas digitales. Es muy parecido al Innobono, que este año ha sido récord con 7 millones y medio de presupuestos de convocatoria pública en Islas Canarias.

P. ¿La convocatoria de este año salió ya?

G.M. El plazo ya está cerrado, y dentro de poco saldrá la resolución. Este año se fusionaron Innobonos y Transformación Digital. Las líneas de financiación y el Gobierno de Canarias en materia de innovación I+D tienen el presupuesto desbordado. Cuando sale la convocatoria de Canarias siempre se quedan empresas canarias en lista de espera, cosa que no pasa con las convocatorias nacionales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy entregados a la financiación del CDTI. Muchos fondos del Next son financiados por ellos. Son préstamos de interés cero, aunque a lo mejor ahora suben un poco con el Euribor, y no tienen que ser devueltos. Es una especie de subvención o de préstamo parcialmente reembolsable.

También los Next Generation están trabajando a nivel de hidrógeno, en el programa de los coches eléctricos, el MOVES, aunque yo no soy especialista en esta convocatoria. Considero que todavía no se ha visto tanto dinero revertiendo a las empresas, y que va a llegar un momento en que las administraciones se van a ver colapsadas porque no es sólo el dinero, sino también la gestión desde el punto de vista administrativo la que está, para evaluar, subsanar y provisionar un proyecto y comprobar que cumpla la normativa.

Creo que van a llegar tantos fondos que ya el Gobierno de Canarias está hablando con la Cámara de Comercio. Están haciendo un trabajo increíble, y ya han repartido 1.080 millones aproximadamente para la paga de los autónomos. Muchas de las próximas convocatorias de este programa van a tener que ser gestionadas por las Cámaras u otro tipo de entidades, porque la Administración se queda desbordada. También se va a unir el nuevo programa operativo de Canarias, que significará otros más de 1.000 millones de euros, además del Horizonte 2020, que trae otros 20.000 millones. Es decir, que va a haber un pequeño colapso.

P. ¿Se van a hacer o se están haciendo actuaciones específicamente orientadas a promover la cultura startup o de la innovación y creación de la empresa desde la perspectiva de una startup (modelo de negocio escalable, mercado global y base tecnológica)?

G.M. En julio se organizó en presencia del Gobierno y de nuestro presidente un evento organizado por Emerge. Desde la página web de la Red CIDE tenemos un widget donde se pueden ver los eventos que se organizan a corto y medio plazo. A veces se ha dado la capacidad de organizar varios eventos seguidos o en un mismo día. Es decir, que a nivel de evento-promoción creo que se está haciendo un esfuerzo bastante considerable y tenemos en mente todo lo que es creación de empresas, startups, etc.

Con la pandemia del Covid-19 hemos visto que en el tejido productivo de Canarias el turismo por sí solo no nos da de comer y que, por ello, hemos de procurar promocionar otros sectores en auge como pueden ser el sector audiovisual, la animación, y todo lo que son las TIC. Debemos ser conscientes de nuestra materia prima y trabajar con lo que tenemos aquí. Una empresa de audiovisuales de animación es un claro ejemplo de cómo se puede ir escalando con solo materia gris, ordenadores y creatividad. Las palabras fundamentales en innovación son ideas y creatividad.

No podría decirte alguno 100% relacionado con startups. Sé que la Cámara de Comercio está trabajando con el programa Olympo Boxes para potenciar la creación de startups junto a la asociación mentorDay, que también trabaja mucho con el emprendimiento, el coaching, los jóvenes emprendedores, y con la asociación Emerge. Uno de los retos de la Red CIDE es potenciar la participación de las empresas en el programa Horizonte Europa, que es el programa de financiación por excelencia para las I+D+i, donde la empresa canaria está en los últimos puestos a nivel de participación, aunque va mejorando poco a poco.

P. ¿Por qué crees que a la empresa canaria le cuesta tanto abordar los proyectos de cooperación o de financiación de ámbito europeo como lo que antes era el Programa Marco?.

A.C. Hay proyectos que tienen un volumen o un presupuesto importante que es complicado para el tamaño de la empresa canaria. Además, en Horizonte 20 hay un componente de investigación de aplicación que es complejo. Hay una serie de factores que hacen que no sea tan fácil poder acceder a estos fondos, como pueden ser las convocatorias europeas. Desde el departamento de innovación de la Red CIDE tenemos bastantes proyectos europeos y regionales. Pertenecemos a distintas redes que ofrecen servicios que se canalizan a través de nosotros. Pertenecemos a la Red EBN, red europea de empresa e innovación, para participar en el programa de Erasmus para jóvenes emprendedores, que es una financiación para hacer un periodo de formación en bastantes países europeos y otros terceros países.

Asimismo, intentamos tener proyectos en colaboración y, sobre todo, identificar nuevos servicios que nosotros después podamos implementar y prestar a nuestras empresas. También tenemos programas a través de la Enterprise Europe Network para tratar de difundir y fomentar la participación de las empresas en Horizonte Europa y ayudarlos a buscar socios internacionales para conformar consorcios y a participar en encuentros de transferencia de tecnología. Hay muchas actividades o proyectos que realizamos con otros fondos que difundimos a través de la Red para hacer llegar estos servicios al mayor número de usuarios posible.

La Enterprise Europe Network es una red potentísima dentro de la que se integran PROEXCA, el ITC y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y de Gran Canaria. También tiene una batería de servicios y ahora está trabajando y especializándose en las tendencias que marca la Comisión en cuanto a sostenibilidad, digitalización, e incorporación de financiación europea.