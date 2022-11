Beihilfen für Projekte in den Bereichen audiovisuelle Medien und Videospiele sowie Finanzmittel für von Frauen geführte Start-up-Unternehmen

Die spanische Regierung hat außerdem für diesen Samstag, den 9. Juli, einen Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für experimentelle und innovative Projekte im Bereich der audiovisuellen Medien und Videospiele angekündigt, bei denen Technologien im Zusammenhang mit dem Metaversum und dem Web 3 zum Einsatz kommen. Der Aufruf richtet sich an KMU und Selbständige mit Projekten, die zwischen 15.000 und einer Million Euro kosten.

Der vom ICO verwaltete Next Tech Fund wurde ebenfalls eingerichtet und hat bereits seine ersten beiden Investitionen in Fonds für bahnbrechende Unternehmen im Technologiebereich getätigt, und die ENISA-Finanzierungslinie zur Unterstützung des digitalen Unternehmertums von Frauen wurde eingerichtet, von der bereits 75 Unternehmerinnen profitiert haben.

Nach der Übertragung der Mittel auf die Autonomen Gemeinschaften werden im Herbst auch die wichtigsten nationalen Programme für die digitale Integration der gesamten Bevölkerung im gesamten Gebiet, die Ausbildung von KMU-Managern, die Umschulung von Arbeitnehmern und die Ausbildung von digitalen Fachkräften anlaufen.

“Spanien ist führend bei der Umsetzung des Konjunkturprogramms”.

All diese Maßnahmen machen Spanien zum führenden Mitgliedstaat bei der Umsetzung des Konjunkturprogramms, da es das erste Land war, das die erste und zweite Zahlung dank der Erfüllung von Meilensteinen und Zielen beantragte, wie am 8. Oktober bei einer Veranstaltung zur Vorstellung der aktualisierten Agenda für das digitale Spanien für den Horizont 2026 im Wirtschaftsministerium unter Teilnahme des Regierungspräsidenten Pedro Sánchez bekannt gegeben wurde.

In diesem Zusammenhang beglückwünschte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Wettbewerb und Digitales, Margrethe Vestager, Spanien zu seiner “beeindruckenden Arbeit” mit dem Konjunkturprogramm, bei dessen Umsetzung es “eindeutig eine Vorreiterrolle” einnimmt. Der spanische Plan stehe voll und ganz im Einklang mit der europäischen Vision für den Horizont 2030 und werde dem Land einen transformativen Schub geben, sagte sie.

An der Veranstaltung nahm auch der Minister für Hochschulen, Joan Subirats, teil, der sich zum Ziel gesetzt hat, die technologische Debatte in allen Lehrplänen der Hochschulen zu verankern und dabei die Kapazitäten von 83 Hochschulen in ganz Spanien mit 1,6 Millionen Studenten und 160.000 Professoren zu nutzen.

Das Ministerium für Universitäten hat UniDigital ins Leben gerufen, ein Programm zur Förderung von Investitionen in Infrastrukturen, technologische Entwicklungen und Projekte zur Innovation in der Lehre, um die akademischen Ressourcen im Bereich der Digitalisierung zu verbessern, die digitale Kluft zwischen dem akademischen Personal und den Studierenden zu verringern, interuniversitäre Projekte zur digitalen Innovation mit strategischem und interdisziplinärem Charakter zu fördern und die digitale Ausbildung zu unterstützen, mit dem Ziel, den “Digitalisierungsindex der Universitäten” zu erhöhen.

Die Priorität des Universitätsministeriums besteht darin, die Universitäten in die Lage zu versetzen, zu zentralen Akteuren der digitalen Transformationsprozesse in unseren Gesellschaften zu werden.

Der Minister für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto, hat darauf hingewiesen, dass die Herausforderung für Industrie, Handel und Tourismus nach der Pandemie darin besteht, die entstandenen Schäden im Rahmen des technologischen und produktiven Wandels zu beheben. “Wir werden mehr als 30 Milliarden Euro an öffentlichen Investitionen mobilisieren, um die Maßnahmen des öffentlichen und des privaten Sektors durch die Entwicklung der Wertschöpfungsketten von Schlüsselsektoren zu koordinieren und so zu deren Umgestaltung und Modernisierung beizutragen”, betonte sie.

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, betonte ihrerseits, dass die Regierung fest entschlossen sei, mehr Anreize für private Investitionen in Forschung und Entwicklung zu schaffen, insbesondere durch die verschiedenen Subventionslinien, die vom Zentrum für die Entwicklung industrieller Technologien (CDTI) angeboten und zum Teil aus Mitteln der nächsten Generation finanziert werden.

“Wir wissen, dass Innovation immer ein Risiko in sich birgt. Manchmal gewinnt man und manchmal bekommt man seine Investition nicht zurück. Und diese Regierung will den Unternehmen bei diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zur Seite stehen, mit ihnen gewinnen und verlieren, in einem neuen Modell eines unternehmerischen Staates”, sagte er.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana