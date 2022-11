Die Regierung fördert die digitale Transformation des Justizwesens

Der Ministerrat hat gestern den Entwurf eines Gesetzes über digitale Effizienzmaßnahmen für den öffentlichen Justizdienst gebilligt, der dem spanischen Parlament zugeleitet wird und einen innovativen Rahmen zur Erleichterung der digitalen Transformation schafft. Das Gesetz regelt die für die Bürger zugänglichen digitalen Dienste, stärkt die Rechtssicherheit im digitalen Bereich und richtet die Justiz auf die rationelle Nutzung von Daten aus.

Justizministerin Pilar Llop hat das Projekt in den Rahmen des Plans “Justiz 2030” eingebettet und es zusammen mit den beiden Gesetzen über die Effizienz der Verfahren und der Organisation, die sich bereits im parlamentarischen Verfahren befinden, als “einen entscheidenden und grundlegenden Schritt zur Schaffung eines starken und soliden Fundaments für den Aufbau der Justiz der Zukunft, einer Art Justiz 5.0” bezeichnet.

Dank der in der künftigen Verordnung enthaltenen Maßnahmen werden der Zugang der Bürger zum öffentlichen Justizdienst, die Effizienz der Arbeit aller Fachleute und die Optimierung der Ressourcen verbessert.

Zum einen wird die Durchführung von telematischen Gerichtsverhandlungen und Anhörungen gefördert. Während der Pandemie wurden mehr als eine Million Versuche durchgeführt, wodurch schätzungsweise mehr als 19 Millionen Euro an Reisekosten und 9.000 Tonnen CO2 eingespart wurden, “was einer Weltreise von 1.382 entspricht”, erklärte der Minister.

Es wird auch eine Justizmappe geben, die der Bürgermappe ähnelt und mit ihr verbunden ist, um die sichere digitale Identifizierung zu erleichtern und es jedem zu ermöglichen, Verfahren von seinem Computer oder Mobiltelefon aus durchzuführen. Um generationsbedingte, territoriale oder wirtschaftliche Unterschiede zu beseitigen, wird dieser Dienst von jeder Gemeinde in Spanien aus über die kommunalen Justizämter zugänglich sein.

Die dritte Achse wird die Interoperabilität aller Systeme und ihre Automatisierung sowie die Datenverarbeitung sein. Llop nannte als Beispiel die bereits nach vielen Jahren erreichte Errungenschaft, dass die sieben verschiedenen Verfahrensverwaltungssysteme, die in dem Gebiet existieren, vollständig mit dem Obersten Gerichtshof interoperabel sind. In Bezug auf die Automatisierung verwies der Minister auf das Beispiel der Räumungsklagen: Die Benachrichtigung der Sozialdienste wird automatisch erfolgen, “damit es keinen Raum für Vergesslichkeit gibt und die am meisten gefährdeten Personen geschützt werden”.

Pilar Llop bedankte sich für die Beiträge aller beteiligten Berufsgruppen und die öffentlich-private Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den Bereichen Innovation und künstliche Intelligenz, die es ermöglicht haben, diese wichtige technologische Herausforderung zu bewältigen.

Der Minister betonte auch, dass der Gesetzentwurf die Rechtssicherheit, den ethischen und menschenrechtlichen Rahmen, die Verbesserung der Cybersicherheit und die Einhaltung des Inhalts der im letzten Jahr verabschiedeten Charta der digitalen Rechte berücksichtigt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana