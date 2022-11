Ihr Start-up mit den RICs anderer Unternehmen finanzieren? Unternehmer im Bereich Tourismus, erneuerbare Energien oder Astrophysik haben dies bereits getan

Der Vizepräsident der Kanarischen Inseln und Minister für Finanzen, Haushalt und europäische Angelegenheiten, Román Rodríguez, hob heute das “große Potenzial” der indirekten Art und Weise hervor, wie die Kanarische Investitionsreserve (RIC) für die wirtschaftliche Diversifizierung der Inseln und die Schaffung von Arbeitsplätzen eingesetzt wird.

Rodríguez, der an einem von Ric Private Equity organisierten Kolloquium über diese Modalität teilnahm, erklärte, dass seine Abteilung in dieser Amtszeit dreizehn kollektive RIC-Akten mit einem Gesamtvolumen von 225 Millionen Euro gefördert hat.

Seit 2015, als es ins Leben gerufen wurde, wurden 15 Projekte genehmigt, was einen Eindruck von der Intensität des Engagements der aktuellen Regierung für diese Modalität zur Umsetzung von RIC-Investitionen vermittelt, die in den Tourismussektor (acht), die Wind- und Solarenergie (fünf) und die Astrophysik (zwei) geflossen sind.

Rodríguez betonte, dass die Regierung alle Anstrengungen unternehmen werde, um die kollektiven Investitionen anzukurbeln und sie bei den kanarischen Geschäftsleuten und Unternehmern zu fördern. “Es ist eine gute Formel für die Schaffung von Synergien zwischen den Fondsinhabern, die das Geld haben, und den Unternehmern, die die Projekte haben, aber keine Finanzierung.

Ein Beweis für dieses Engagement ist die Schnelligkeit, mit der das Finanzministerium die Akten bearbeitet, um sie dem EZB-Rat vorzulegen, der letztendlich für die Erklärung der Eignung der für die Stiftung zu verwendenden Finanzinstrumente verantwortlich ist, so der Vizepräsident, der auch der spanischen Steuerbehörde (AEAT) für ihre Sorgfalt bei der Erstellung ihres obligatorischen und verbindlichen Berichts dankte. Sowohl das Regierungsabkommen als auch dieser Bericht bieten Rechtssicherheit für Investoren.

Der Vizepräsident erklärte, dass die Regierung in dieser Woche die Eignung von drei weiteren Finanzinstrumenten prüfen wird, die von den Projektträgern erst vor drei Monaten vorgelegt worden waren.

Wie es funktioniert

Der indirekte Kanal des RIC, der durch die Änderung des REF-Gesetzes im Dezember 2014 ermöglicht wurde, erlaubt es den Fondsinhabern, die Möglichkeiten für die Wiederanlage, zu der sie verpflichtet sind, durch die Zeichnung von Instrumenten, die von Finanzinstituten ausgegeben werden, zu erweitern.

Während beim direkten Weg die Personen oder Einrichtungen, die Gelder in das RIC eingezahlt haben, die Investitionen tätigen müssen, können dieselben Personen oder Einrichtungen beim indirekten Weg diese Beträge zur Finanzierung von Investitionen verwenden, die von anderen (Betreibergesellschaften) durch die Zeichnung von Aktien und Beteiligungen, die von diesen Dritten ausgegeben werden, getätigt werden, wobei die erhaltenen Mittel für Investitionen verwendet werden müssen, die die Gründung oder Erweiterung einer Niederlassung, die Diversifizierung der Produktion oder eine wesentliche Umstellung des Produktionsprozesses oder die Schaffung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit den vorgenannten Investitionen beinhalten.

Das RIC ist ein starker Anreiz, der Körperschaftssteuerersparnisse - bis zu 90 % - für jene Unternehmen ermöglicht, die ihre Gewinne zur Dotierung der Reserve verwenden, unter der Bedingung, dass sie die Beträge innerhalb von drei Jahren wieder anlegen. In den letzten vier Jahren haben sich nach Schätzungen der kanarischen Regierung fast 4.000 Millionen Euro im RIC angesammelt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

