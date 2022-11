Investitionen in die Digitalisierung der Konsulate, die digitale Zusammenarbeit und die durchgängige digitale Transformation des Bildungswesens

Der öffentliche Rechnungsabschluss sieht eine Verbesserung von 13,7 % für den konsolidierten Gesamthaushalt des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit vor, der sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.192,87 Millionen Euro belaufen wird. Mit diesem Posten wird das von José Manuel Albares geleitete Ministerium im Jahr 2023 1.118,81 Millionen Euro zur öffentlichen Entwicklungshilfe beisteuern, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die größte Steigerung seit 2010 darstellt. Dieser Beitrag macht 27,69 % des Gesamtbetrags der allgemeinen Staatsverwaltung aus.

Laut dem allgemeinen Staatshaushalt (PGE), der dem spanischen Parlament zur parlamentarischen Behandlung vorgelegt wurde, beläuft sich der konsolidierte Haushalt für 2023, der die dem Ministerium, der spanischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (AECID) und dem Cervantes-Institut zugewiesenen Mittel umfasst, auf 2.192,87 Millionen Euro, von denen 49,25 Millionen Euro zu Lasten des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz (PRTR) für Investitionen in die konsularische Digitalisierung, die Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, der spanischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (AECID) und dem Cervantes-Institut bereitgestellt werden. 192,87 Mio. Euro, davon 49,25 Mio. Euro zu Lasten des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit (PRTR), werden für Investitionen in die Digitalisierung der Konsulate, die digitale Zusammenarbeit und die umfassende digitale Umgestaltung des Unterrichts und der Verbreitung der spanischen Kultur und Sprache im Ausland bereitgestellt.

Das PGE wird auch dazu dienen, den Bereich Verwaltung und allgemeine Dienste des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit mit 48 Millionen Euro zu verstärken, der bis 2023 mit 544 Millionen Euro ausgestattet sein wird. Dieser Betrag wird für die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Dienste am Amtssitz sowie in den Botschaften und Konsulaten verwendet. Sie wird auch weiterhin die Infrastruktur und das Funktionieren der gemeinsamen Dienste verbessern und den inflationsbedingten Preisanstieg bei Lieferungen und Dienstleistungen sowie die ungünstige Entwicklung der Wechselkurse auffangen.

Spanischer Vorsitz des Rates der EU

In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wird Spanien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. Dies ist ein außergewöhnliches Ereignis, da es nur selten vorkommt, zuletzt hatte Spanien 2010 die Präsidentschaft inne. Zu diesem Zweck hat das Ministerium nach einer strengen Rationalisierungs- und Effizienzprüfung bei der Aufstellung des Haushaltsplans insgesamt 19,61 Millionen Euro veranschlagt, die zur Finanzierung der Personalkosten, der Organisation von Konferenzen und Tagungen sowie der Anpassung der Räumlichkeiten, in denen das Außenministerium 62 Tagungen veranstalten will, verwendet werden sollen.

Die PGE hält an der Verpflichtung zu multilateralem Handeln fest, mit besonderem Augenmerk auf Maßnahmen zur Verteidigung der Menschenrechte. Zu diesem Zweck wird das Ressort für auswärtige Angelegenheiten über Mittel in Höhe von 505,59 Millionen Euro verfügen, die für Beiträge an internationale Organisationen bereitgestellt werden, um die Arbeit der Organe der Vereinten Nationen weiterhin zu unterstützen und so die in der Agenda 2030 eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die spanische Sprache als großes kulturelles Erbe hat das Instituto Cervantes als Referenz, das im Jahr 2023 über ein Budget von 167,46 Millionen verfügen wird, was einer Steigerung von 3,95 % entspricht. Der Transfer von Mitteln des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit an das Cervantes-Institut steigt um 5,87 %. Dieser Posten wird durch 0,2 Millionen Euro ergänzt, die für die Ausschreibung einer Subventionslinie auf Wettbewerbsbasis bereitgestellt werden, die auf Aktivitäten ausgerichtet ist, die für die Förderung und Verbreitung der spanischen Sprache außerhalb unserer Grenzen von Interesse sind.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana