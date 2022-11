Mehr als 10 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bestände des spanischen Filmarchivs

Das Ministerium für Kultur und Sport gab heute die Entwicklung des Projekts zur Digitalisierung der Sammlungen der Filmoteca Española bekannt, das im Rahmen der Komponente 24 “Aufwertung der Kulturindustrie” des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit mit einem Budget von 10.145.273,73 Euro ausgestattet ist. Wie der Minister für Kultur und Sport, Miquel Iceta, bei seinem Besuch in den Räumen, in denen die Arbeiten im Palacio de Perales durchgeführt werden, erklärte, “symbolisiert dieses Projekt das Engagement der spanischen Regierung für die Geschichte und das Kulturerbe, denn wir sagen es immer wieder, und es ist wichtig, es zu wiederholen: Ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft”.

Dort konnte sich der Minister vom Fortgang der Arbeiten überzeugen, die angesichts der Komplexität der Bestände des Spanischen Filmarchivs in drei Blöcke gegliedert sind: Katalogisierung und Digitalisierung der Filmsammlung, Katalogisierung und 2D-Digitalisierung von Dokumentationen aus der Filmsammlung sowie Katalogisierung und 3D-Digitalisierung von Stücken aus den Museumssammlungen der Filmsammlung.

Filmarchiv: NODO-Archiv:

In diesem Abschnitt konzentrierten sich die Bemühungen auf die NODO-Sammlung, die von Ende 1942 bis 1981 aktiv war und mit 70.000 Filmrollen auf fotochemischem Träger das größte Archiv für dokumentarische Bilder des 20. Jahrhunderts in Spanien darstellt. Im Rahmen des Projekts werden 30 % des Archivs in 4K digitalisiert, insgesamt rund 50.000 Minuten: 3.000 Schwarz-Weiß-Wochenschauen (rund 30.000 Minuten), 1.000 Farb-Wochenschauen (rund 10.000 Minuten), 100 Titel aus dem Royal Archive (rund 1.000 Minuten), 500 Titel aus dem Annex Archive (fast 6.000 Minuten) und 250 Schwarz-Weiß-Dokumentarfilme (mehr als 3.000 Minuten).

Die Auswahl für dieses Projekt zur Erhaltung des NODO-Archivs, das aus der am 24. Februar 1982 per Gesetz erfolgten Übertragung dieser Sammlungen an die Filmoteca Española hervorgegangen ist, erfolgte nach zwei Kriterien. Zum einen die Bewahrung des Materials, zum anderen die immer häufigeren Anfragen von Kultureinrichtungen oder des Sektors nach dessen Einbeziehung in neue Produktionen.

Da es sich um ein audiovisuelles Erbe von großem historischem und dokumentarischem Wert handelt, ist die Nachfrage nach diesen Bildern für kulturelle Zwecke in Ausstellungen, Veröffentlichungen, Studien und Forschungen oder Ausstellungen im öffentlichen Raum sowie für kommerzielle Zwecke im Zusammenhang mit dem Filmsektor und allgemein mit der Kulturindustrie für neue Produktionen konstant und wächst. Es war jedoch nie als Archiv angesprochen und nie mit dieser Auflösung digitalisiert worden. Der Prozess umfasst auch die Inventarisierung und Katalogisierung dieser Sammlungen, ihre Überprüfung und physische Restaurierung sowie ihre digitale Bewahrung. Dies wird eine bessere Dokumentation und Verbreitungskapazität ermöglichen und die Erhaltung und Zugänglichkeit dieser audiovisuellen Sammlung für heutige und künftige Generationen gewährleisten.

Dokumentation der Filmsammlung:

Neben den Filmen bemüht sich die Filmoteca Española seit mehr als vier Jahrzehnten um das Sammeln und Bewahren von Beständen, Sammlungen und Stücken, die von den technischen und kreativen Prozessen sowie von den verschiedenen Formen der Verbreitung, des Studiums und der Analyse der Filme erzählen können. Es bewahrt mehr als 100 persönliche und/oder Unternehmensarchive und -sammlungen unterschiedlichen Umfangs auf, von denen eine Auswahl für das Digitalisierungsprojekt nach zwei Kriterien getroffen wurde: die Notwendigkeit eines Eingriffs zur langfristigen Erhaltung sowie die Aktualität und Repräsentativität der Sammlung oder des Archivs. Insgesamt sollen 500.000 Dokumente digitalisiert werden.

So umfasst das Projekt das persönliche Archiv von Juan Antonio Bardem (dessen hundertjähriges Bestehen im Jahr 2022 gefeiert wird), Bosco Films, die Produktionsfirma von Ana Mariscal (deren hundertjähriges Bestehen im Jahr 2023 gefeiert wird), mit der sie ihre Filme als Regisseurin, aber auch die anderer Filmemacher produzierte, und das von Carlos Fernández Cuenca, der vor 70 Jahren die damalige Filmoteca Nacional gründete.

Zwei Archive, die sich mit der Erinnerung an das Exil befassen, wurden ebenfalls aufgenommen: die Archive von Luis Alcoriza und Ricardo Urgoiti. Andere Sammlungen wurden ausgewählt, weil sie repräsentativ für einige der wichtigsten Erwerbungen in der Geschichte der Filmoteca Española sind. Dazu gehören die Dokumentation der Sammlung Madariaga, einer der wichtigsten Ankäufe über die Anfänge des Kinos in Spanien, oder die Sammlungen der künstlerischen Leiter Sigfrido Burmann und Jose Antonio de la Guerra sowie eine Auswahl von bis zu 4.000 Plakaten. Auch einige der jüngsten Erwerbungen der Filmoteca Española wurden berücksichtigt, wie die jüngste Schenkung ihrer Sammlung durch den künstlerischen Leiter Félix Murcia oder der Erwerb der Sammlung von Iván Zulueta, die aus Werken ganz anderer Art besteht.

Dokumentation der Filmsammlung:

Das Projekt umfasst auch die 3D-Digitalisierung einiger Objekte aus den Museumssammlungen der Filmsammlung als experimentellen Test. Zu diesem Zweck wurden zwei Sammlungen von großem Interesse ausgewählt:

. Sammlung von Zauberlaternen. Es handelt sich um die ältesten in der Einrichtung aufbewahrten Objekte und eine der interessantesten Sammlungen dieser Art unter den staatlichen und verwalteten Einrichtungen in Spanien. Die Filmoteca Española wird 147 der in ihrem Besitz befindlichen Werke digitalisieren.

. Filmausrüstung vom Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) und der Escuela Oficial de Cine (EOC). Die Filmoteca Española wird 135 Stücke digitalisieren, hauptsächlich, aber nicht nur, Kameras, die von IIEC- und EOC-Studenten für ihre praktische Arbeit zwischen den 1940er und Anfang der 1970er Jahre benutzt wurden.

Digitale Bewahrung:

Das Projekt zielt nicht nur darauf ab, der Öffentlichkeit den Zugang zu diesen Sammlungen zu ermöglichen, sondern auch die langfristige digitale Bewahrung zu gewährleisten. Die entsprechenden Systeme erfordern strukturelle, wirtschaftliche und planerische Anstrengungen, um das Überleben der digitalisierten Sammlungen zu sichern und langfristige Zugangsprobleme zu bewältigen, die durch technologische Veralterung oder Beschädigung der Archive entstehen können.

Das Projekt, das im Juni 2022 begann, wird in verschiedenen Phasen bis September 2026 entwickelt. Es wird voraussichtlich im März 2023 voll betriebsbereit sein. Die 3D-Digitalisierungsarbeiten sollen bis September 2023 abgeschlossen sein. Die Digitalisierung der Dokumentation und der 2D-Sammlungen wird im Dezember 2024 abgeschlossen sein, gefolgt von der Digitalisierung der Filmsammlungen (NODO-Archiv) ein Jahr später. Das Projekt zur digitalen Bewahrung wird voraussichtlich im September 2026 abgeschlossen sein.

