Programm Radia: Förderung von Frauen mit Behinderungen in MINT-Berufen

Mehr als die Hälfte der Frauen mit Behinderungen, die an den ersten beiden Ausgaben des Radia-Programms teilgenommen haben, konnten nach Abschluss der Ausbildung ihre Beschäftigung verbessern. Dies wurde bei der Zeremonie zur Überreichung der Diplome der zweiten und dritten Auflage deutlich, die diesen Mittwoch am Sitz von “Por Talento Digital” der ONCE-Stiftung stattfand.

Das Programm, an dem bereits fast hundert Frauen mit Behinderungen teilgenommen haben, wird von der ONCE-Stiftung, der CEOE-Stiftung und der Konferenz der Sozialräte der spanischen Universitäten gefördert. Es wird auch von Minsait, einem Indra-Unternehmen, unterstützt.

Isabel Martínez Lozano, Direktorin für Programme mit Universitäten und Nachwuchsförderung bei der ONCE-Stiftung, eröffnete das Treffen, an dem auch Patricia Sanz, Vizepräsidentin für Gleichstellung, Humanressourcen und institutionelle Kultur sowie digitale Inklusion des ONCE-Generalrats, José Luis Martínez Donoso, Generaldirektor der ONCE-Stiftung, Antonio Abril, Präsident der Konferenz der Sozialräte spanischer Universitäten, Ángel Sánchez, Generalkoordinator der CEOE-Stiftung, und Margarita Fernández, Leiterin der Abteilung für soziale Maßnahmen bei Minsait, teilnahmen.

In ihrer Rede wies Martínez Lozano darauf hin, dass das Programm neben der Verbesserung der digitalen Fähigkeiten der Studenten auch darauf abzielt, Frauen mit Behinderungen zu helfen, Führungspositionen zu besetzen, da einige von ihnen über viel Talent verfügen, das nicht immer gut kanalisiert wird.

Antonio Abril würdigte die Verdienste der Teilnehmer, die “sich entschieden haben, ihre Komfortzone zu verlassen” und eine Ausbildung in einem Bereich zu beginnen, der nichts mit ihren bisherigen Kenntnissen zu tun hat.

In diesem Sinne fügte er hinzu, dass Wissen sehr wichtig ist, dass aber die Welt, in der wir leben, auch die so genannten “Soft Skills” sehr schätzt, “wo wunderbare Dinge wie Unternehmertum, Führungsqualitäten, Widerstandsfähigkeit oder ethisches Engagement unter anderem dazu gehören”.

Ángel Sánchez sprach ebenfalls über Talente und Kompetenzen und vertrat die Ansicht, dass “wir handeln müssen, wie es Radia tut”, und dass wir dies tun müssen, “indem wir in zwei Worten denken: Exzellenz und Humanismus”. Seiner Meinung nach ist das wichtigste Kapital der Unternehmen das Talent in seiner ganzen Vielfalt, weshalb er der Meinung ist, dass “wir als Gesellschaft nur dann Spitzenleistungen erreichen, wenn wir uns um das Talent bemühen”.

“Für die CEOE Foundation”, so schloss er, “ist dies ein wegweisendes Projekt, in das wir alles einfließen lassen, was wir tun. Es ist ein Projekt mit Talent und Leben, auf das die CEOE-Stiftung sehr stolz ist”.

Zum Abschluss der Veranstaltung sagte Patricia Sanz, dass Radia “ein großartiges Beispiel für das ist, was wir bei der ONCE Social Group jeden Tag zu tun versuchen, nämlich als Netzwerk zu arbeiten und Verbündete zu finden, um Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen”.

Unter diesem Gesichtspunkt ermutigte er den Unternehmenssektor, sich am Radia-Programm zu beteiligen, da die Beschäftigung eines Menschen mit einer Behinderung nicht nur Arbeitsplätze schaffe, sondern auch einer Person mit einer Behinderung, die wie jeder andere Mensch ein Lebensprojekt habe, eine Chance im Leben gebe. “Unsere Herausforderung”, so schloss er, “besteht darin, Talente mit Behinderungen aufzuspüren und ihnen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen.

Marietta de Miguel, eine Studentin der zweiten Ausgabe, und Laura Colás, eine der Studentinnen, die den Kurs in dieser dritten Ausgabe begonnen haben, sprachen im Namen der Teilnehmer. Das Programm richtet sich an Frauen mit Hochschulabschluss aus ganz Spanien, jeden Alters und aus verschiedenen Bildungsbereichen und Berufslaufbahnen.

Das Programm richtet sich an Studenten wie Ana Marín, die Jura studiert hat. Sie sagt, dass ihre Erfahrung bei Radia es ihr ermöglicht hat, “ihre berufliche Laufbahn um 180 Grad zu drehen” und sich Fähigkeiten anzueignen, von denen sie vor der Teilnahme an dem Programm dachte, “dass sie nur Ingenieuren oder Fachleuten des Sektors vorbehalten sind”.

Es richtet sich auch an Studierende wie Carlota Ponce, eine Luft- und Raumfahrtingenieurin, die sagt, das Programm habe ihr “technologische Werkzeuge und Ideen für die Arbeit in ihrem Sektor gegeben, um diesen sicherer, effizienter und zuverlässiger zu machen”.

Wie bei den beiden vorangegangenen Ausgaben wird das Lernen in drei Phasen unterteilt, die Präsenzveranstaltungen und virtuelle Schulungen zu den heißesten Themen der digitalen Transformation kombinieren, wie künstliche Intelligenz, Fintech, E-Sport, E-Commerce, Cybersicherheit, Biotechnologie, Blockchain und Green Tech. Es wird auch Tutorien und inspirierende Inhalte mit Mentoren aus verschiedenen Unternehmen sowie Praktika in Technologieunternehmen umfassen.

Die erste der drei Ausbildungsphasen ist der so genannte “Brain Storm”, der den Auszubildenden in 13 Wochen technologisches Wissen und Fähigkeiten für eine Tätigkeit in der digitalen Wirtschaft vermitteln soll.

Am Ende dieses Zeitraums beginnt die “Mentorinnen”-Phase, in der die Begünstigten 12 Wochen lang begleitet werden, damit sie entscheiden können, welche berufliche Zertifizierung sie in dieser Phase anstreben wollen.

Schließlich gibt es eine 13-wöchige “Real Work”-Phase, in der die Studenten bezahlte Praktika in einem realen Umfeld absolvieren und die erworbenen Kenntnisse anwenden können, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu erweitern.

RADIA-Programm

Das Programm RADIA WOMEN'S DIGITAL INCLUSION ist nach Radia Perlman benannt, dem Erfinder eines der weltweit am häufigsten verwendeten Kommunikationsprotokolle, das Netze stabil, robust und sicher macht.

Derzeit ist nur einer von sechs IKT-Spezialisten, die in den Arbeitsmarkt eintreten, eine Frau. Hinzu kommt, dass es für Frauen aufgrund ihrer Behinderung schwierig ist, in die Hochschulbildung und in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Aus diesem Grund zielt das Programm darauf ab, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen, die mehr Frauen mit Behinderungen in den digitalen Sektor einbeziehen, um sowohl den Wert ihrer Beiträge als auch ihr Talent anzuerkennen, das für den Aufbau einer integrativen, wettbewerbsfähigen und dynamischen digitalen Gesellschaft unerlässlich ist.

Unter diesem Gesichtspunkt stellt Radia eine Reihe von Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Zahl der weiblichen Hochschulstudenten mit Behinderungen in Berufen der digitalen Technologie zu erhöhen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana